El gobierno pone en venta un lote estratégico en el corazón de Palermo: los detalles de la subasta

El Gobierno subastará un predio del Ejército en Palermo, uno de los terrenos más codiciados por desarrolladores e inversores inmobiliarios

El Gobierno argentino lanzó la venta en subasta de uno de los inmuebles más atractivos de 2025: un terreno de 42.044 m2 en pleno Palermo, actualmente ocupado por el complejo comercial Portal Palermo, donde funcionan un hipermercado Jumbo y un Easy. La concesión de ambos vence en 2026, y el lote pertenece al Ejército Argentino.

La operación se enmarca en el programa de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que busca capitalizar activos estratégicos y reforzar las reservas de divisas.

Cuánto sale el icónico terreno del Ejército en Palermo que puso a la venta el Gobierno

El predio está situado en avenida Cerviño 4820/50, esquina Bullrich 345, frente a la Mezquita de Palermo y el sanatorio La Trinidad, y a pocos metros del Campo Argentino de Polo.

La subasta pública, identificada como 392-0064-SPU25, se llevará a cabo el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 horas, de manera virtual.

Precio base : u$s81.797.752

: u$s81.797.752 Garantía de participación: u$s1,2 millones

Cómo participar en la subasta

Los interesados en comprar el inmueble deben seguir el procedimiento establecido por la AABE:

Preinscripción : registrarse como oferente en el Portal de Compras Públicas ComprAr.

: registrarse como oferente en el Portal de Compras Públicas ComprAr. Descargar el pliego : disponible en el sitio de ComprAr y en la web de la AABE.

: disponible en el sitio de ComprAr y en la web de la AABE. Inscripción : completar los requisitos exigidos antes de la fecha de cierre.

: completar los requisitos exigidos antes de la fecha de cierre. Oferta: participar en línea el día de la subasta y presentar la propuesta económica.

Además, se pueden coordinar visitas al terreno enviando un correo a [email protected] hasta un día hábil previo al cierre de inscripción.

Cuándo deberá Cencosud dejar "Portal Palermo" para la subasta estatal

El predio comenzó a ser explotado en 1994, cuando Cencosud firmó un contrato que le dio la concesión por 20 años, con opción de extenderlo cinco más. Ese plazo finalizó en 2019, pero la compañía consiguió una prórroga adicional de dos años que incluía una cláusula clave: el Estado podía disponer de la venta en cualquier momento.

Con el proceso de subasta ya en marcha, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fijó el cronograma de salida: Cencosud tendrá tiempo hasta diciembre de 2026 para dejar el complejo comercial conocido como Portal Palermo. El único espacio que no formará parte de la venta es el quincho y comedor familiar del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", que permanecerá bajo control militar.

La operación se enmarca en la política del Gobierno de desprenderse de inmuebles que considera "innecesarios" con el objetivo de generar ingresos y reforzar las arcas públicas.

