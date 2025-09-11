Las expensas en CABA promediaron $289.762 en agosto, con una suba mensual del 2,9% e interanual del 43,9%, por encima de la inflación

En agosto, la expensa promedio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) alcanzó los $289.762, lo que representó un aumento del 2,9% frente a julio, cuando había sido de $281.516, según un relevamiento de la plataforma ConsorcioAbierto sobre 12.000 consorcios.

El alza se dio en un contexto en el que la inflación general fue del 1,9% y la variación interanual alcanzó el 33,6%, de acuerdo con el INDEC. Dentro de ese índice, el rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles mostró una suba del 2,7% en agosto.

En comparación interanual, la expensa promedio registró un incremento del 43,9%, ya que en agosto de 2024 se ubicaba en $201.367.

Cuáles son los principales gastos en los consorcios

Personal y sueldos:

Representa en promedio el 30% del total de gastos, siendo el rubro más significativo. En edificios pequeños (0-50 UFs), llega al 31%, mientras que en edificios grandes (+200 UFs) se reduce al 12%, evidenciando economías de escala.

Gastos operativos y de mantenimiento:

Representa en promedio un 29%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos: comienza en 27% en edificios pequeños y aumenta hasta 55% en edificios grandes, impulsado por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento.

Servicios públicos:

Este rubro ocupa el tercer lugar con un impacto del 14%.

Gastos administrativos, bancarios e impositivos:

Corresponde a un 13% del total.

Mantenimiento extraordinario y obras:

Representa un 7% del total.

En lo que va del año, entre enero y agosto, las expensas en CABA aumentaron un 23%, mientras que la inflación general fue del 19,5%, según el INDEC.

"La diferencia se explica porque los consorcios concentran gran parte de sus gastos en rubros como servicios públicos y salarios, que suben por encima del promedio. Aun así, frente a los saltos que veíamos en 2024 (en agosto ya había un aumento acumulado del 115%), este año muestra un escenario más previsible, que permite a las administraciones planificar con mayor claridad.", comentó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Sobre la morosidad

En un edificio, el 17% de las unidades funcionales posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 17 deben; una tendencia que se ha sostenido a lo largo de todo 2024 y se mantiene en 2025. En cuanto al porcentaje de deuda sobre el total de la expensa, en CABA alcanza el 30%.

"La proporción de unidades morosas se mantiene relativamente constante, pero el valor total de la deuda crece, impulsado por los aumentos en las expensas y las tasas de interés", explicó Laiuppa.

"En agosto, la tasa de interés promedio fue del 4,9% en CABA. Resulta clave trabajar en la prevención de las deudas y, con las ya existentes, lograr acuerdos de pago sostenibles para evitar que el monto adeudado siga escalando", explicó el Director de ConsorcioAbierto.

Suba del 150% en el gas de edificios dispara el costo de las expensas

En pleno invierno, los consorcios de edificios enfrentan una de las decisiones más sensibles: cuándo (y por cuánto tiempo) encender la calefacción central. El conflicto afecta directamente al bolsillo de los vecinos. El último informe del INDEC marcó una inflación del 1,9% en julio y una variación interanual del 36,6%, mientras que el rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles subió 1,5%.

En ese mismo mes, la expensa promedio en la Ciudad de Buenos Aires trepó a $281.516, un 4,8% más que en junio, según datos de ConsorcioAbierto. Además, el último informe de expensas muestra que los gastos de gas aumentaron 157,3% interanual.

Si bien el consumo se mantiene estable, el incremento tarifario vuelve más costoso el encendido de las calderas. Por eso, algunas administraciones están evaluando junto a sus consejos limitar el encendido a horarios pico o durante fines de semana.