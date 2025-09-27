Abrirá un shopping a cielo abierto y 5 barrios cerrados nuevos: dónde quedará

Esta área de GBA se transforma en un polo inmobiliario y comercial: nuevos barrios, edificios y un paseo a cielo abierto apuntan a familias y servicios

Aunque Pilar y Escobar llevan tiempo consolidándose como polos de desarrollo, el noroeste bonaerense comienza a transformarse gracias a importantes inversiones que buscan integrar vivienda, comercio y recreación en espacios compactos y autosuficientes. En este contexto, Bella Vista se perfila como un epicentro emergente: un nuevo shopping a cielo abierto y un plan urbano que combina barrios privados, edificios residenciales y servicios esenciales prometen redefinir la vida local.

Barrios, edificios y comercios: la gran apuesta inmobiliaria en Bella Vista

Entre los proyectos más ambiciosos se encuentra Nuevo Bella Vista, que en 25 hectáreas contará con 5 barrios cerrados con un sector de edificios, oficinas, locales y la futura sede del colegio Sagrada Familia; con una inversión estimada en u$s400 millones.

Al mismo tiempo, EIDICO impulsa Pueblo Vista, un desarrollo que integrará dos barrios privados, zonas de vivienda con oficinas, espacios comerciales y un sector abierto; dentro del masterplan ya se ven avances concretos: Village Plaza cuenta con medio centenar de viviendas en obra, mientras que Village Joven registra 34 construcciones en marcha.

Dentro de Pueblo Vista se construye AORA Bella Vista, un complejo con seis edificios residenciales y dos comerciales. Contará con 140 departamentos de 2 y 3 ambientes, cada uno con balcón terraza con parrilla y cochera, además de oficinas y locales en los edificios comerciales. La primera etapa finalizará en marzo de 2026 y la segunda en diciembre del mismo año.

El primer paseo a cielo abierto: un shopping

Para responder a la creciente demanda de servicios, nace Bella Vista Plaza, un centro comercial a cielo abierto a tres cuadras del corredor Bella Vista y cerca de la estación de tren de la línea San Martín.

Tras una inversión que supera los 6 millones de dólares y con acceso directo al Camino del Buen Ayre, la Autopista del Oeste y Panamericana, contará con 16 locales comerciales, 18 oficinas y tres espacios gastronómicos, todos con áreas verdes y estacionamiento.

El emprendimiento ya tiene ocupada cerca del 70% de su superficie, con valores de alquiler que oscilan entre u$s2.000 y u$s2.500 para los locales y entre u$s700 y u$s 1.500 en el caso de las oficinas.

Nuevo bella vista

Un futuro con servicios y calidad de vida

Bella Vista avanza hacia un perfil de ciudad integrada, donde conviven viviendas actuales, locales comerciales, oficinas y espacios de recreación. El objetivo es ofrecer un estilo de vida cómodo, orientado a las familias y con todo al alcance de la mano.

Con estos desarrollos, el noroeste bonaerense muestra que no solo crece en cantidad de construcciones, sino que también apuesta a redefinir su modelo urbano y comercial, combinando comodidad, verde y comunidad.