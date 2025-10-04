Hipotecas cada vez más difíciles: tasas al 9,9%, scoring récord y topes de ingresos dejan fuera a gran parte de los que buscan su primera vivienda

Actualmente son 24 los bancos y entidades que tienen en cartera líneas de crédito hipotecario UVA. Sin embargo, para quienes aspiran a dar el salto hacia la compra de su primera vivienda, el gran desafío no pasa por la oferta de productos, sino por la necesidad de acreditar ingresos lo bastante altos como para sostener mes a mes el valor de la cuota.

Hipotecas, más lejanas: suba de tasas y scoring récord complican el acceso al crédito

Con el salto de tasas desde agosto, sacar un crédito hipotecario en un banco privado dejó de ser sencillo: hoy se exigen ingresos que duplican y medio los de hace apenas doce meses para financiar el mismo monto.

Además, las condiciones para acceder a un préstamo se endurecieron drásticamente. Las tasas mínimas pasaron del 4% al 9,9% y el puntaje crediticio requerido trepó de 610 a más de 900 puntos.

A esto se suman exigencias más estrictas: mayores anticipos, límites más ajustados entre cuota e ingreso y comprobación de mayor antigüedad laboral. Todo en un escenario de volatilidad cambiaria que encarece el financiamiento y enfría al sector inmobiliario.

De acuerdo con referentes del sector, los más perjudicados son quienes intentan acceder a su primera vivienda mediante crédito, sobre todo en el segmento de precios medios. La suba de la inflación por encima de los salarios registrados deja fuera a muchas familias, que no logran cumplir con los límites de relación cuota/ingreso ni con los topes de LTV (Loan to Value).

"Los créditos parecen haber entrado en un impasse, a la espera de las elecciones y mejoras de estabilización, por lo que no creo se hayan caído de forma definitiva. La baja de la inflación es un gran aliciente a endeudarse a largo plazo, por lo que podríamos ver créditos a tasa fija o mixta de mejorar la macro", opina el analista inmobiliario Santiago Vitali.

Cuáles son los ingresos mínimos que exigen los principales bancos

Cada entidad define requisitos propios. Estos son algunos de los más relevantes:

Banco Credicoop: ingresos mínimos de $2.000.000

ingresos mínimos de $2.000.000 Banco Del Sol: $1.000.000

$1.000.000 ICBC : $1.100.000

: $1.100.000 Santander: $1.300.000 (vivienda permanente) y $1.700.000 (no permanente)

$1.300.000 (vivienda permanente) y $1.700.000 (no permanente) Supervielle : $5.000.000

: $5.000.000 BBVA : al menos 4 salarios mínimos ($1.288.800)

: al menos 4 salarios mínimos ($1.288.800) Banco Nación: para un préstamo de $100 millones a 30 años (unos u$s70.175) exige ingresos de $2.026.741. La cuota inicial arranca en $506.685.

Suba de tasas frena créditos y pone pausa al repunte del mercado inmobiliario

El freno al crédito hipotecario llega justo cuando el mercado mostraba signos de recuperación. En el último año y medio, el financiamiento bancario había impulsado las operaciones, especialmente en inmuebles usados y de menor precio, por debajo de los u$s120.000, que fueron los más demandados y los que registraron subas de valores.

La reciente suba de tasas amenaza con estancar la demanda y frenar el crecimiento de los precios, según especialistas del sector. Sin embargo, el crédito sigue siendo una herramienta útil para muchos compradores, ya que, incluso con cuotas más altas, sigue resultando más accesible que el alquiler frente a la escasez de oferta y los valores elevados de los arrendamientos.

La casa propia, un sueño cada vez más lejano

La combinación de escasez de financiamiento a largo plazo, la inestabilidad política y económica y un riesgo país en alza ha puesto a los bancos a la defensiva. Frente a este escenario, los requisitos para acceder a un crédito se vuelven cada vez más restrictivos y el objetivo de comprar una vivienda mediante una hipoteca queda fuera del alcance de buena parte de la población, cuyos ingresos no logran acompañar las nuevas exigencias.