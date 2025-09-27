Un mecanismo permite invertir en el Parque de la Innovación y acceder a oficinas premium en Núñez con potencial de renta y valorización

Ya no es novedad que muchos barrios de Buenos Aires estén cambiando su fisonomía, pero pocos proyectos transforman el paisaje urbano con tanta fuerza como el Parque de la Innovación. En Núñez, sobre los históricos terrenos del Tiro Federal, se desarrolla un masterplan de más de 12 hectáreas que busca convertirse en un verdadero distrito de conocimiento y negocios, donde universidades, empresas tecnológicas, oficinas premium, viviendas y amplios espacios verdes conviven en un ecosistema urbano pensado para el futuro.

Lo realmente novedoso es que, gracias a un fideicomiso, pequeños y medianos inversores pueden acceder al proyecto sin los habituales desembolsos millonarios. A través de este mecanismo, cada participante puede convertirse en propietario de un piso completo del edificio HIT 18, una torre de oficinas clase A que se alza en el corazón de lo que será esta miniciudad.

"Estamos convencidos de que éste será el distrito con mayor valorización inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires en la próxima década. Invertir ahora es la mejor manera de ingresar con más recorrido a un proyecto que promete transformar por completo la zona", afirma Esteban Sucari, director de E-Inversiones, la empresa que lidera la comercialización del fideicomiso.

Cómo invertir en el Parque de la Innovación desde u$s41.500 y cuánto puede rendir

La puerta de entrada al fideicomiso arranca en 10 m2, con un ticket de u$s41.500, muy por debajo del monto millonario que cuesta una planta completa. El esquema contempla distintas modalidades: un anticipo del 35% y el resto en 20 cuotas en dólares (u$S42.500), o la opción de cancelar el total al contado.

El fideicomiso combina dos beneficios: generar ingresos por alquileres y aumentar el valor del capital. Hoy, las oficinas clase A en Núñez se rentan entre u$s32 y 37/m2; al concluir el proyecto, se estima que llegarán a u$s40–45/m2, lo que elevaría la renta anual por encima del 10% en dólares.

En paralelo, aunque la inversión parte de u$s4.150/m2, se estima que el valor de mercado alcance u$s7.000/m2 al finalizar la obra y podría llegar a u$s8.000/m2 una vez operativo, lo que representa una plusvalía de entre 70% y 90%.

"Lo que antes era patrimonio exclusivo de grandes fondos hoy se abre a profesionales, pymes y familias que buscan dolarizarse en ladrillo premium desde montos accesibles. Nuestro objetivo es acercar estas oportunidades a quienes quieren formar parte del futuro de la ciudad", señala Sucari.

Si para muestra basta un botón, Rafael Nadra es un ejemplo. "Cuando me contaron que podía invertir en oficinas premium dentro del Parque de la Innovación con un ticket accesible, no lo dudé. Siempre creí que este tipo de proyectos eran solo para grandes empresas", comenta el propietario de 10 m2 del primer fideicomiso.

La transformación de distritos tecnológicos que encarece los metros cuadrados

El Parque de la Innovación va más allá de ser un simple emprendimiento inmobiliario: representa un cambio estructural en la geografía urbana. Ubicado frente al estadio de River, a pasos de Ciudad Universitaria y a minutos de Aeroparque, se perfila como un imán para empresas y profesionales. Con una fuerte presencia de instituciones académicas y tecnológicas, se proyecta como un polo de atracción de talento, investigación y negocios, asegurando una demanda sostenida en el tiempo.

Por primera vez, los metros de oficinas clase A en un distrito premium de Buenos Aires dejan de ser exclusivos de grandes fondos y corporaciones. El fideicomiso del Parque de la Innovación abre la puerta a profesionales, pymes y familias para dolarizar y multiplicar sus ahorros en un activo de alta calidad. Este proyecto ofrece la oportunidad de sumarse antes del gran salto de valorización y formar parte de un desarrollo que promete redefinir el paisaje urbano de Buenos Aires.

La experiencia internacional demuestra que los distritos de innovación concentran los metros cuadrados más caros de cada ciudad. En Silicon Valley, áreas como Palo Alto y Mountain View albergan las oficinas tecnológicas con los valores más altos de los Estados Unidos.

También en Londres, el King’s Cross Knowledge Quarter duplicó sus precios por m2 en apenas una década tras atraer a gigantes como Google y la Universidad de Londres. Mientras tanto, en Barcelona, el distrito 22@ convirtió antiguos galpones industriales en un polo de start-ups y empresas tecnológicas, impulsando una revalorización superior al 150 % en menos de 15 años.

¿Cuánto cuesta un departamento en el Parque de la Innovación?

En desarrollos residenciales, en el Parque de la Innovación destacan tres proyectos que combinan diseño moderno y vida urbana. Palmera Nova ofrece departamentos de 50 a 94 m2 con amplios ventanales, pileta interior y exterior, gimnasio, coworking, SUM, locales comerciales y cocheras con cargadores eléctricos.

Por su parte, E6 propone unidades de 39 a 142 m2, con pileta, gimnasio, coworking, terraza jardín, locales comerciales y cocheras. Y Orión Parque, primer desarrollo de usos mixtos, integra viviendas, estudios profesionales y espacios comerciales, con tipologías de 1 a 4 ambientes y más de 1.600 m2 de áreas comunes que incluyen piscinas, spa, sauna, gimnasio, business center, SUM, terrazas y jardines internos, diseñados para confort y funcionalidad.