Boom de mini casas en Argentina: cuánto cuestan y cómo se las puede configurar
En Latinoamérica, especialmente en Argentina, el interés por las Tiny Houses o mini casas está creciendo por una sencilla razón: cada vez más personas buscan viviendas rápidas, eficientes y accesibles.
Pero lo que sucede, sobre todo, con estas casas diminutas, es que a medida que las personas conocen los beneficios, el mercado se expande, no sólo por sus facilidades constructivas sino por ser muy competitivas frente a los altos costos de la construcción tradicional.
"Nuestras Tinys se construyen con el sistema Steel Frame, que es una estructura de acero galvanizado, en un ambiente controlado, asegurando calidad y evitando problemas durante la construcción. El acero galvanizado resiste humedad, calor, frío y plagas. Además, utilizamos aislación premium y sistemas de ventilación adecuados para prevenir condensación y deterioro", señalaron desde Casarella, una de las marcas pioneras en realizar este tipo de viviendas en el país.
El valor de una Tiny House con esta tipología, de 18 m2 parte de los u$s30.000 incluyendo diseño, fabricación, instalación y terminaciones llave en mano. Por eso, señalan, "muchas personas la consideran una opción para ser utilizada como primera vivienda".
Este tipo de unidades se venden en un pago, sin planes de financiación ni convenios con bancos.
Costos y accesibilidad: módulos desde $11.500.000
Otra firma especializada en la fabricación de casas compactas es Minicasas ARG que produce casas diminutas no solo innovadoras sino también sustentables y económicas.
Una de sus fundadoras, Fernanda López, contó a iProfesional que para poder tener una casa con una habitación se debe construir una unidad de 25 m2. Este modelo, que también incluye baño y kitchen con living tiene un valor de aproximadamente 22.000.000 pesos.
Así mismo, las de 15 m2, ideales para 1 o 2 personas, con baño y kitchen mas sala parten de un valor aproximado de 13.200.000 pesos.
La industria de las tiny house está experimentando