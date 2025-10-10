Hasta 30 años para pagar y cuotas desde $300.000: los nuevos créditos para comprar un departamento

Frente a la suba de tasas y restricciones bancarias, el mercado ofrece financiación directa, cuotas más bajas y plazos flexibles para comprar en pozo

La combinación de la incertidumbre electoral y los recientes ajustes en la política monetaria está afectando con fuerza a los créditos hipotecarios. Desde agosto, las tasas más bajas de los bancos privados se dispararon del 4% al 9,9%, e incluso algunas alcanzaron el 15%, al tiempo que el puntaje mínimo para acceder a un préstamo se elevó de 610 a más de 900 puntos. Además, se endurecieron las condiciones: se ajustaron los límites de la relación cuota-ingreso, aumentaron los anticipos y se exigió una antigüedad laboral más prolongada.

En medio de la volatilidad cambiaria, estos ajustes no solo encarecieron el financiamiento, sino que, según expertos del sector, ya empiezan a frenar las operaciones inmobiliarias. Es que, dependiendo de la entidad bancaria —exceptuando al Banco Nación, que exige poco más de $500.000—, las familias deben contar con entre $1 millón y $5 millones como pago inicial. Así, miles de potenciales compradores quedan afuera del sueño de la casa propia, aun teniendo capacidad real de pago.

Ante la rigidez del sistema bancario y la presión por vender sus proyectos, en el mercado inmobiliario crece una práctica que supera lo anecdótico: algunas desarrolladoras están asumiendo el financiamiento y ofrecen créditos directos a sus clientes, convirtiendo dicha en una herramienta para acelerar ventas y sostener el ritmo del mercado. Para muchos, esta se ha vuelto la única vía para ingresar al sector inmobiliario y construir patrimonio.

Hasta 30 años de pago y cuotas desde $300.000: así se financian los nuevos proyectos

Lejos de quedarse en la queja frente a condiciones macroeconómicas adversas, una desarrolladora que se animó a asumir riesgos y a apostar por esquemas de financiación flexibles y a largo plazo en el sector inmobiliario es Spazios: su propuesta más destacada permite adquirir unidades con hasta 30 años de financiación en pesos, con un anticipo mínimo del 20% del valor del inmueble y cuotas ajustadas por CAC.

El "plan" incluye la posibilidad de refuerzos semestrales, como los aguinaldos, y ofrece hasta tres modalidades de pago: una cuota inicial durante los primeros 12 meses, otra basada en alquiler hasta la entrega de la obra y, finalmente, la cuota regular una vez recibido el inmueble.

Existe financiación en pesos de hasta 30 años y un anticipo mínimo del 20% del valor del inmueble

Además, "contempla un modelo de cuota de obra creciente, que arranca en un valor inicial bajo —aproximadamente $300.000— y se incrementa gradualmente con un índice mensual de hasta 3%, alineándose con el avance del costo de la construcción", pormenoriza Juan Manuel Tapiola, el mentor de la empresa.

Dentro de su amplio portafolio, se encuentra un edificio en Villa Urquiza (Nahuel Huapi 5246/56), con monoambientes desde u$98.000 y departamentos de 2 ambientes desde u$s157.000, con entrega prevista para 2029. El proyecto cuenta con cocheras, gimnasio, laundry, microcine, piscina, parrillas, quincho, SUM y un skylounge.

Planes de hasta 10 años para todos los perfiles

Con la idea es ser un puente entre el comprador y el banco en un futuro, reforzando su rol de facilitador y acompañando al cliente durante todo el proceso de compra, otra desarrolladora que se sumó a esta tendencia es Alton.

"Como todavía los bancos no implementaron los créditos para desarrolladores (hipotecas divisibles), la idea es que actuemos en esta etapa y, luego, cuando el edificio esté listo para escriturarse, los compradores puedan pasarse a un crédito bancario si así lo desean", explica su CEO, Martín Piantoni.

La empresa ofrece distintas alternativas en etapas disímiles: desde departamentos listos para habitar hasta unidades de pozo, todas con financiación directa a 10 años a una tasa del 10% anual, pagadera en pesos o dólares.

Un departamento de pozo en CABA de u$89.600 permite ingresar con u$44.800 y cuotas de u$592

Un monoambiente de 40 m2 en Almagro (Pringles 707) a estrenar, por ejemplo, puede adquirirse con un anticipo de u$s54.175 y 120 cuotas de u$s716; y un departamento de pozo en Nogoyá 4019, valuado en u$89.600, permite ingresar con u$s44.800 y cuotas de 592 dólares.

Así podés invertir en pozo con cuotas reducidas

Otra constructora implementó un sistema de financiación más flexible que facilita el acceso al mercado de departamentos en pozo, al permitir extender los plazos de pago y reducir las cuotas durante la etapa de obra. "Este modelo también abre la puerta a inversores, que pueden aportar capital para sostener el diferimiento de los pagos de los compradores y, a cambio, obtener una renta atractiva o plusvalía sobre su inversión", explica el ingeniero Sebastián Mato, gerente general de Edfan.

Con este esquema, se ofrece a los compradores una financiación intermedia, diseñada para que la escritura del inmueble se concrete lo antes posible. El comprador puede acceder a un mayor abanico de créditos para saldar el saldo pendiente, incluidos los hipotecarios. Como ejemplo de los emprendimientos, en Villa Crespo (Belaustegui 924), una unidad de u$s107.048 se puede adquirir con un 30% de entrada y cuotas en pesos ajustadas por CAC o en dólares sin interés.

Estos proyectos muestran cómo los desarrolladores buscan brindar alternativas de vivienda con precios y condiciones de pago que se adapten a las posibilidades de los compradores, ofreciendo plazos de entrega claros y proyectos pensados para distintos perfiles.