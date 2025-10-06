Eduardo Costantini se quedó con un mega terreno en Palermo y planea una inversión millonaria

La operación se cerró en u$s127 millones, una cifra muy superior al precio base. Es un predio de 42.044 metros cuadrados. ¿Qué planea construir?

El empresario Eduardo Costantini sumó un nuevo activo a su cartera inmobiliaria: a través de su desarrolladora Consultatio, resultó adjudicatario del predio donde actualmente funciona el shopping Portal Palermo, tras imponerse en la subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La operación se cerró en u$s127 millones, una cifra que superó ampliamente el precio base de u$s81 millones. Se trata de una de las licitaciones más importantes de los últimos años para el desarrollo de proyectos urbanos de gran escala.

El terreno, de 4,4 hectáreas, está ubicado en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires, sobre avenida Cerviño al 4800, esquina Bullrich, frente a la Mezquita de Palermo y el sanatorio La Trinidad. En total, abarca 42.044 metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los espacios con mayor potencial para la renovación urbana en la capital.

El plan de Consultatio prevé una inversión superior a los u$s350 millones, destinada a construir oficinas, locales de diseño, espacios públicos y áreas de arte contemporáneo. La propuesta apunta a integrar el complejo al entorno barrial, con acceso tanto para los vecinos como para visitantes.

Hasta cuándo estará funcionando el Portal Palermo

Actualmente, el Portal Palermo es operado por Cencosud, empresa que también participó en la puja por el terreno. Su concesión vence a fines de 2026, por lo que se estima que el centro comercial continuará funcionando hasta esa fecha. Una vez finalizado el contrato, comenzará el proceso de demolición de las estructuras existentes para dar paso al nuevo desarrollo.

En la subasta también compitieron Simali S.A. (vinculada a Raghsa) y Gepal S.A., del grupo de la familia Coto, además de la propia Cencosud, todos actores de peso en el mercado inmobiliario y comercial argentino.

Desde la AABE aclararon que el uso final del predio dependerá de los permisos urbanísticos que otorgue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Según la normativa vigente, se prevé que el futuro complejo combine usos mixtos: residencial, comercial y posiblemente hotelero.

Eduardo Costantini construirá una torre de viviendas de lujo en Las Cañitas

Hace solo unos meses, Consultatio definió qué construirá una torre de viviendas premium en el valioso terreno en el corazón de Palermo que adquirió en ese momento. Se trata de un lote, ubicado sobre Soldado de la Independencia 615, entre Ortega y Gasset y el pasaje San Benito, que tiene una superficie superior a los 3.400 metros cuadrados.

Hasta hace poco funcionaba allí una playa de estacionamiento con más de 160 cocheras. Se trata de una zona estratégica, cercana al Campo Argentino de Polo, al Hospital Militar y al polo gastronómico de Las Cañitas.

La operación por el terreno se cerró el 5 de mayo en una subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en la que también compitieron otros jugadores del sector. La empresa desembolsó u$s21.230.200, superando el precio base, que había sido fijado en u$s15,3 millones.

Desde Consultatio confirmaron que el plan es desarrollar un edificio residencial de alta gama, aunque el proyecto aún se encuentra en una etapa inicial. "Es un proyecto en una fase muy germinal. No hay diseño ni estudio de arquitectura asignado aún. Lo que sí podemos asegurar es que, como siempre, Consultatio va a respetar el Código Urbanístico", afirmaron voceros de la firma.

El predio está dentro del área USAA (Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta), lo que habilita construcciones de hasta 22 metros de altura: seis pisos más dos niveles de retiro. El código también especifica que el 75% de los más de 18.000 metros cuadrados edificables deben ser superficie cubierta. El lote, que cuenta con 70 metros de frente, tiene acceso vehicular y una configuración irregular.