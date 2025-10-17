A través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo que el período de inscripción comenzará el 6 de noviembre y estableció un valor base de u$s4.976.563

El Gobierno nacional anunció que subastará tres inmuebles, que poseen deudas, correspondientes a Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., sociedad inmobiliaria cuyos accionistas son ANSES y la Agencia de a-Administración de Bienes del Estado (AABE).

A través de un aviso publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo comunicó que el inicio de la subasta será el próximo jueves 6 de noviembre, a las 10, a través del Portal de Subastas Electrónicas https://playasferroviarias.superbid.com.ar/.

Se trata de los inmuebles ubicados en Manzana 97D Parcelas 1, 2 y 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se subastarán en bloque, y por los que se fijó un precio base de u$s4.976.563. Las tres estructuras están ubicadas en Nicaragua y Atacalco (Atacalco 2075); Atacalco y Ferrari, Maria Teresa (Atacalco 2055); y Godoy Cruz y Ferrari, Maria Teresa (Godoy Cruz 2060).

Asimismo, aclararon que poseen deudas en concepto de ABL que alcanzan los casi 4 millones, entre los tres, conforme al último registro de octubre del año 2025 y podrá ser visitados el 23 de octubre de 10.30 a 12.30 y el 30 del mismo mes de 14.30 a 16.30.

"Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán registrarse hasta 48 horas hábiles antes de la fecha de la misma", alertaron en la letra del aviso, y aclararon: "La subasta tendrá una duración de 3 horas, finalizando dicho acto a las 13 horas".

Cómo participar de la subasta de Playas Ferroviarias: plazos, pagos y restricciones

Por su parte, remarcaron que "la garantía de mantenimiento de oferta deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el 5% del Valor Base de Subasta", y anticiparon que responderán consultas, hasta 48 horas antes de la subasta, a través del correo electrónico [email protected]r.

"Deberá abonarse la suma equivalente al 2,5% del precio de venta más Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) en concepto de COMISIÓN de SBN Subastas S.A, dentro de las 48 horas hábiles a contar desde la notificación electrónica cursada al oferente de que ha resultado pre-adjudicatario de la subasta", precisaron además.

Según especificaron en los detalles, las ofertas deberán presentarse conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el sitio web oficial y establecieron además que el preadjudicatario "no podrá transferir ni ceder, total o parcialmente, los derechos sobre el inmueble subastado".

4 millones de dólares gastó Eduardo Costantini este año para ampliar su reinado en el real estate

El empresario Eduardo Constantini se quedó con el terreno ubicado en la calle Soldado de la Independencia al 600, por el que pagó algo más de u$s21 millones, transacción que precedió a la compra, a principios de junio pasado, de la mayoría accionaria de Argencons, sociedad dueña de la marca de lujo Quartier, y por la cual Costantini desembolsó otros u$s12,7 millones para pasar a controlar el 51% del capital.

En la misma línea, la última gran transacción, que fue anunciada este lunes 6 de octubre, se vincula con la compra, otra vez mediante subasta de la AABE, de casi 4,4 hectáreas estratégicamente ubicadas, donde actualmente opera el complejo comercial Portal Palermo que era propiedad del grupo chileno Cencosud.

El terreno, ubicado en una de las zonas urbanas más requeridas de la Ciudad de Buenos Aires, fue adjudicado a Consultatio a cambio de u$s127 millones, precio muy por encima de la base de la subasta que había sido establecida en u$s81 millones por el ente oficial.

El empresario destinará otros u$s350 millones al emprendimiento que contará con oficinas, locales de diseño, espacios públicos, esculturas urbanas, viviendas, locales y restaurantes y un área reservada a espacio público.