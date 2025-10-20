El Banco Ciudad realizará una nueva subasta online de inmuebles con herencias vacantes en distintos barrios porteños, abierta a oferentes de todo el país

El Banco Ciudad realizará el 5 de noviembre, a partir de las 10 horas, una nueva subasta pública de inmuebles correspondientes a herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El procedimiento se llevará a cabo de manera virtual, mediante la plataforma digital del banco, que permite participar desde cualquier lugar del país.

Qué propiedades se ofrecen

En esta ocasión se pondrán a la venta cinco propiedades, que incluyen departamentos de uno, dos y tres ambientes, además de cocheras, ubicados en Belgrano, Recoleta, Balvanera, Flores y Palermo.

Los precios de base (desde u$s8.000) varían según el tipo de propiedad, y las operaciones se concretarán en pesos, tomando como referencia la cotización del dólar vendedor del Banco Nación del día previo al remate.

Los remates se realizan bajo la administración de la Procuración General de la Ciudad, que encarga al Banco Ciudad la venta de los bienes. Cada edición presenta precios de salida atractivos y una vasta variedad de inmuebles, que abarca desde viviendas y cocheras hasta oficinas, locales comerciales o lotes disponibles para distintos usos.

Cómo participar del remate

Gracias a un esquema de gestión totalmente digital, las etapas de tasación, exhibición y venta de los inmuebles se realizan en línea, sin necesidad de presencia física. Este formato, que el Banco Ciudad viene implementando desde hace varios años, facilita el acceso de oferentes de todo el país y garantiza mayor transparencia y control público en cada subasta.

Los fondos obtenidos se destinan al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo establece la normativa vigente. Y el catálogo completo de propiedades ya está disponible en subastas.bancociudad.com.ar.

Quienes estén interesados tienen que inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio y realizar un depósito en garantía, calculado como un porcentaje del precio base de la propiedad seleccionada.

En caso de no resultar adjudicatario o no realizar ofertas, el depósito se reintegra de manera automática. El comprador que resulte ganador podrá firmar el boleto de compraventa y solicitar la tenencia del inmueble una vez cancelado el saldo.

Propiedades destacadas del remate

Belgrano – La Pampa 2193: departamento de tres ambientes de 62,37 m2, con una base de u$s92.440 Recoleta – Gallo 1636: cochera en segundo subsuelo de 10,26 m2 y una base de u$s8.109. Balvanera – Larrea 738: departamento de dos ambientes de 22,16 m2, con una base de u$s18.303. Flores – José Bonifacio 2932: departamento de dos ambientes de 25,09 m2 y una base de u$s48.842. Palermo – Gascón 1771: monoambiente de 31,32 m2, con una base de u$s41.510.

Más de cien remates digitales desde 2019

Desde 2019, el Banco Ciudad impulsa un modelo de subastas electrónicas que se transformó en una alternativa moderna, accesible y confiable para la venta de inmuebles. En estos años, la entidad superó el centenar de remates realizados bajo este sistema, con una participación cada vez más amplia de postores del interior y de argentinos que residen en el exterior, lo que consolidó su alcance federal y su reputación por la transparencia operativa.

La modalidad digital de subasta implementada por esta entidad bancaria modernizó la venta de inmuebles en CABA, al facilitar el acceso de oferentes desde distintos puntos del país y asegurar un proceso con trazabilidad y control en cada etapa.