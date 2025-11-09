En determinadas urbanizaciones, aún hay opciones para comprar lotes desde u$s16.000, pero el alto costo de construir enfría la demanda. Claves para elegir

Ya sea para construir la primera vivienda, una casa de fin de semana o para mudarse de la ciudad, las consultas para comprar terrenos en barrios privados permanecen activas, aunque con una dinámica menor a la que presentaban años anteriores.

Para los inversores, comprar lotes para revender o construir dejó de ser negocio. Los altos costos medidos en dólares, la suba de las expensas y la incertidumbre económica de los últimos meses impactaron en la demanda, que está cauta.

El comprador actual es el usuario final, es decir, quien construye para sí mismo. En ese marco, los desarrollos suburbanos orientados a sectores medios son los más golpeados, dado que este segmento de la población está entre los que vieron mermada su capacidad de ahorro.

"Quien compra hoy comienza a construir rápidamente, a diferencia de otras épocas en las que compraban inversores para hacer una diferencia. Antes, ni bien el barrio avanzaba, lo esperaban y después duplicaban el dinero", describió Alejandro Mazzei, presidente de Mazzei Propiedades.