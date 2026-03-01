Boom inmobiliario en San Vicente: lotes baratos y un nuevo centro comercial y de servicios

Creció con fuerza desde 2020 y hoy, tras ese boom inmobiliario, muestra una interesante oferta de lotes para desarrolladores y compradores. Los valores

El partido de San Vicente creció con fuerza desde 2020 a partir del desarrollo del corredor verde sobre la Ruta 58 y hoy, tras ese boom inmobiliario, muestra una amplia oferta de terrenos que abre nuevas oportunidades para desarrolladores y compradores.

En ese contexto de crecimiento sostenido de barrios cerrados, urbanizaciones privadas y desarrollos residenciales que transformaron un área predominantemente rural en un nuevo polo de vivienda permanente, el mercado inmobiliario del Corredor Sur tiene un nuevo hito: el lanzamiento de "Entre Pueblos", un centro comercial y de servicios integral que promete transformar la dinámica de compra y trabajo.

El desarrollo inmobiliario, que a partir de marzo ofrecerá locales comerciales, oficinas premium y un paseo gastronómico, está pensado para que los vecinos tengan todo en un solo lugar. Además, tiene una ubicación estratégica ya que está situado en un punto de conexión vital, cerca de la autopista Ezeiza-Cañuelas, rodeado de barrios privados y estaciones de servicio, consolidándose como un punto de referencia para toda la microrregión.

Los locales comerciales estarán distribuidos en la planta baja junto al supermercado y paseo gastronómico y las oficinas premium en el primer piso junto al gimnasio de 1000m2.

Además, contará con estacionamiento privado, plaza con juegos para niños y será pet friendly.

El proyecto ofrece un mix de locales y oficinas con distintas superficies: locales comerciales de entre 60 y 70 m², más dos unidades destacadas en planta baja de 141 y 287 m², y 32 oficinas de 30 m².

Los valores de alquiler parten de $23.000 por m² para los locales y $18.500 por m² para las oficinas.

"El objetivo de Entre Pueblos es formar parte de la transformación de este epicentro en pleno crecimiento en la zona, ofreciendo un ambiente de infinitas posibilidades y una nueva forma de comprar y trabajar", señaló Mariano Basile, socio de GEWIN y a cargo del posicionamiento comercial del proyecto.

Lotes desde u$s22.000 en San Vicente

En el corredor Canning–San Vicente crecen sin freno las opciones de barrios con amenities deportivos, lagunas y chacras urbanas, que combinan vida al aire libre, naturaleza y servicios de calidad.

Con valores de lotes que van desde los u$s22.000 e incluso con propuestas premium que superan ese rango, el corredor ofrece un abanico atractivo tanto para primera vivienda como para inversión de mediano y largo plazo.

Barrio La Alameda cuenta con lotes de entre 700 y 1.200 m², con entrega inmediata y valores que oscilan entre u$s30.000 y u$s40.000. Se destaca por sus lagunas, canchas de tenis, SUM y gimnasio, en un entorno pensado para la vida familiar y deportiva.

Fincas de San Vicente, un megaemprendimiento de 625 hectáreas, integra chacras urbanas, sectores residenciales en torno a lagunas, un sporting club, áreas cercanas al golf y condominios. Los lotes internos de 620 m² parten desde u$s25.000, mientras que los lotes al golf se ubican entre u$s35.000 y 50.000 dólares.

En el segmento premium, Estancia Villa María (Ezeiza–Canning) combina la vida rural con amenities de alto nivel en un predio de 650 hectáreas. Allí, los lotes de 1.500 m² rondan los u$s38.000, los de 2.000 m² alcanzan los u$s60.000 y los de 3.000 m² se ubican en torno a los u$s80.000, en un entorno de parques, actividades ecuestres y deportivas.

Santa Clara, en San Vicente, ofrece lotes de 600 a 1.400 m² con valores que van de u$s22.000 a u$s37.000. Su gran diferencial es la laguna central, apta para actividades náuticas a vela y pesca deportiva, junto con canchas de tenis y fútbol.

Terralagos, en Canning, eleva la propuesta recreativa con la primera Crystal Lagoons de 5 hectáreas de la Argentina. Los lotes internos de 1.000 m² se comercializan desde u$s130.000 hasta u$s160.000, apuntando a un público que prioriza amenities de alto impacto.

Saint Thomas Este se posiciona como un club de campo tradicional, con gran arbolado, infraestructura deportiva y vida social activa. Los lotes de 800 m² se ubican en un rango de u$s170.000 a 200.000 dólares.

Por su parte, Barrio Los Talas combina lo residencial con espacios verdes, lagos y áreas deportivas, en lotes de 600 m² con escritura, desde u$s45.000 hasta 60.000 dólares.

Finalmente, La Magdalena, un emprendimiento consolidado con más de 300 familias y forestación centenaria, se organiza en distintos sub barrios:

Green : lotes de 700 a 800 m², entre u$s55.000 y u$s80.000, con entrega inmediata.

: lotes de 700 a 800 m², entre u$s55.000 y u$s80.000, con entrega inmediata. Histórico : terrenos de 800 a 1.200 m², con valores de u$s60.000 a 100.000 dólares.

: terrenos de 800 a 1.200 m², con valores de u$s60.000 a 100.000 dólares. Blue (a entregar): lotes de 800 a 1.200 m², desde 70.000 dólares.

"Todos los barrios mencionados ya están consolidados, pero también hay una creciente oferta de nuevos desarrollos con valores que van desde los u$s20.000 hasta los u$s60.000, en muchos casos con entrega futura", señaló Gonzalo Rico, martillero, corredor inmobiliario y CEO de Housfin.

El corredor Canning–San Vicente se afirma como un polo de barrios con fuerte identidad deportiva y rodeada de naturaleza. Por eso, cada vez más familias eligen la zona. En ese contexto, la llegada de un nuevo centro comercial viene a complementar la propuesta residencial, fortaleciendo la vida cotidiana, los servicios y la dinámica social de un área en pleno crecimiento.