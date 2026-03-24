Con subas en marcha, renegociar el alquiler es clave. Qué tener en cuenta para ajustar el contrato y evitar pagar de más en el nuevo escenario

En el mercado de alquileres todavía conviven distintos tipos de contratos y formas de actualización. En este contexto, los inquilinos enfrentan aumentos dispares y deben prestar más atención a las condiciones que aceptan al firmar o renovar.

Dos esquemas, dos formas de aumento

Hoy coexisten acuerdos firmados bajo la extinta Ley de Alquileres y otros celebrados tras el DNU 70/2023. Esta diferencia define cómo y cuánto sube el alquiler.

Los contratos más antiguos se actualizan una vez por año mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL). En febrero, ese ajuste alcanza el 34,6%, lo que implica incrementos fuertes en un solo momento.

En cambio, los contratos nuevos reparten las subas a lo largo del año. Las actualizaciones pueden ser trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, con porcentajes más bajos en cada ajuste.

Cómo elegir el esquema más conveniente

No existe una única opción ideal. La elección depende del perfil de ingresos de cada inquilino:

Quienes buscan previsibilidad pueden inclinarse por ajustes más espaciados

Quienes prefieren evitar saltos bruscos suelen optar por actualizaciones más frecuentes

La clave está en analizar cómo impactarán los aumentos en el tiempo y no solo el valor inicial.

Qué negociar antes de firmar

Con mayor libertad contractual, muchas condiciones pueden definirse entre las partes. Algunos puntos clave para discutir son:

Frecuencia de actualización del alquiler

Índice aplicado (inflación u otro indicador)

Duración del contrato

Condiciones de rescisión anticipada

Negociar estos aspectos puede hacer una diferencia significativa en el costo final.

Las cláusulas que pueden encarecer el alquiler

Más allá del precio, hay condiciones que conviene revisar en detalle:

Penalidades por mora y tasas de interés

Responsabilidad sobre expensas, servicios y tasas

Reglas sobre uso del inmueble, visitas o mascotas

Un contrato poco claro puede derivar en gastos adicionales no previstos.

El error más común: mirar solo el precio inicial

Elegir el alquiler más bajo no siempre resulta la mejor decisión. Un contrato con aumentos frecuentes puede terminar siendo más caro que otro con ajustes más espaciados. Por eso, antes de firmar, es recomendable proyectar cuánto se pagará durante todo el período del contrato.

Con menos regulaciones, el acuerdo entre propietario e inquilino volvió a ser central. Informarse, comparar opciones y plantear condiciones claras es hoy la mejor herramienta para evitar pagar de más.

¿Cuánto cuesta alquilar un departamento en Buenos Aires?

La dinámica de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires mantiene su tendencia alcista, aunque con comportamientos desiguales según la zona. Durante febrero, el valor promedio avanzó un 3,5%, por encima del índice de inflación mensual, que se ubicó en 2,9%.

En la comparación interanual, los contratos nuevos también evidencian subas significativas. En los últimos doce meses, los valores acumulados crecieron un 34,8%, superando tanto la inflación anual (33,1%) como la variación del Índice de Contratos de Locación (33,9%), de acuerdo con datos del portal inmobiliario Zonaprop.

Los precios de referencia del mercado muestran valores elevados según el tipo de unidad. Un monoambiente ronda los $679.578 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes asciende a $790.801. En tanto, las propiedades de tres ambientes ya superan los $1.060.751 por mes.

Los barrios con alquileres más altos y más baratos de CABA