Cuánto cuesta una casa contenedor en Argentina en abril 2026

Las viviendas fabricadas a partir de la reutilización de contenedores siguen ganando adeptos en todo el país, por tratarse de una opción más económica

En un mercado inmobiliario que busca constantemente alternativas sustentables y eficientes, las casas contenedor se consolidan como una de las opciones preferidas en Argentina. Estas viviendas, construidas a partir de containers marítimos en desuso, no solo representan una solución ecológica alineada con la economía circular, sino que ofrecen una velocidad de ejecución que la construcción tradicional no puede igualar.

El crecimiento de esta tendencia se percibe con fuerza en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Patagonia, donde se utilizan tanto para viviendas permanentes como para casas de fin de semana o emprendimientos turísticos. La posibilidad de adquirirlas incluso a través de plataformas como Mercado Libre ha democratizado el acceso a este tipo de arquitectura modular, permitiendo que cada vez más familias consideren el acero como su próximo hogar.

Sin embargo, el éxito de una casa container reside en su adaptación. Al ser estructuras diseñadas originalmente para el transporte de mercadería, requieren un trabajo profesional de aislación térmica y acústica para garantizar la habitabilidad. Además, expertos del sector subrayan la importancia de que los módulos respeten las normativas municipales para obtener la habilitación correspondiente.

Cuánto cuesta una casa contenedor en abril 2026: precio del metro cuadrado

Los valores en el mercado local varían significativamente según el tamaño, la cantidad de ambientes y el nivel de terminación. Actualmente, se pueden encontrar desde unidades monoambiente hasta residencias familiares de 90 m²:

Unidades de 13 m² a 15 m²: Con 1 ambiente y 1 baño, los precios oscilan entre los u$s 10.500 y u$s 18.300

Con 1 ambiente y 1 baño, los precios oscilan entre los Modelos de 30 m²: Con 2 ambientes y 1 baño, los valores se ubican alrededor de los u$s 25.000

Con 2 ambientes y 1 baño, los valores se ubican alrededor de los Viviendas de 60 m²: Con 4 ambientes y 1 baño, el costo ronda los u$s 44.000

Con 4 ambientes y 1 baño, el costo ronda los Residencias de 90 m²: Con 5 ambientes y 2 baños, el valor de mercado se sitúa cerca de los u$s 65.000

Es importante destacar que estos modelos suelen incluir revestimiento térmico (como lana de vidrio), instalaciones eléctricas embutidas, conexiones de agua y terminaciones de cocina y baño. Además, estas viviendas son aptas para financiación a través de créditos, lo que facilita el acceso a la primera casa.

Ventajas de las casas contenedor

La elección de un contenedor como base estructural ofrece beneficios que van más allá del ahorro económico inicial. Entre los puntos más destacados por los usuarios se encuentran:

Plazos de entrega récord: Una vivienda puede estar terminada y lista para habitar en menos de seis meses.

Una vivienda puede estar terminada y lista para habitar en menos de seis meses. Alta resistencia: El acero de grado marítimo permite soportar climas extremos y condiciones adversas, siendo ideales para zonas con vientos fuertes o nevadas.

El acero de grado marítimo permite soportar climas extremos y condiciones adversas, siendo ideales para zonas con vientos fuertes o nevadas. Ampliación flexible: El diseño modular permite "apilar" o adosar nuevos contenedores en el futuro si la familia crece.

El diseño modular permite "apilar" o adosar nuevos contenedores en el futuro si la familia crece. Sustentabilidad: Se reduce drásticamente la generación de escombros y se le da un segundo uso a una estructura de acero que de otro modo sería desechada.

Se reduce drásticamente la generación de escombros y se le da un segundo uso a una estructura de acero que de otro modo sería desechada. Movilidad: Al ser livianas y modulares, pueden trasladarse mediante camiones y grúas a casi cualquier terreno con relativa facilidad.

Casa contenedor: desafíos y diferencias con la casa modular

A pesar de sus bondades, vivir en un contenedor implica aceptar ciertas restricciones de diseño, ya que las medidas son fijas (6 o 12 metros de largo por 2,30 de ancho). Esto diferencia a las casas container de las casas modulares prefabricadas, que si bien son similares en rapidez, permiten elegir dimensiones personalizadas.

Mientras que una casa container de 60 m² promedia los u$s 44.000, una opción modular de la misma superficie puede oscilar entre los 42.000 y 66.000 dólares, dependiendo de la calidad de los materiales. La diferencia radica en que la modular suele ensamblarse en el lugar, mientras que el contenedor llega como una unidad estructural cerrada que debe ser descargada con grúa.