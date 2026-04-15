JHSF desembarca en Uruguay con una ambiciosa iniciativa que renovará por completo el icónico hotel con residencias, centro comercial y sello internacional

Enjoy Punta del Este tiene nuevos dueños. El grupo brasileño JHSF Península cerró la compra del 100% de Baluma, la sociedad propietaria del emblemático hotel frente a Playa Mansa, el exConrad. La inversión prevista alcanza los u$s400 millones, según confirmaron en una reunión oficial con el presidente Yamandú Orsi.

La compañía presentó sus planes ante autoridades nacionales y departamentales. El proyecto contempla una inversión de unos u$s400 millones, que traerá una transformación integral del complejo en un plazo de entre cuatro y cinco años.

La primera etapa se enfocará en la refacción del hotel, el desarrollo de un shopping y la mejora del casino. Luego vendrán las fases de ampliación que convertirán al establecimiento en un desarrollo de uso mixto de alta gama.

El objetivo es posicionar al complejo como referente del turismo de lujo en la región, con propuestas que hasta ahora no existen en Uruguay ni en países vecinos.

Qué incluye el plan de transformación de Enjoy Punta del Este

Los nuevos propietarios revelaron detalles del proyecto en el encuentro con Orsi. El shopping contará con tiendas que no están instaladas en el país e incluso en la región.

Según fuentes al tanto de la negociación, el plan original contempla un shopping con 50 locales y restaurantes internacionales. También incluye un hotel Fasano, un casino renovado y unidades residenciales.

La empresa mantiene negocios que ascienden a 18.600 millones de reales (alrededor de u$s3.680 millones). Tiene presencia global en hospitalidad, real estate y gestión de activos en mercados como Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán.

El establecimiento se mantendrá operativo durante todo el proceso de obras. La plantilla actual supera los 1.000 trabajadores, quienes serán ratificados según lo acordado en principio.

Javier Azcurra, director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este y vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, destacó la importancia de esta continuidad. "Será fundamental poder contar con todo el equipo para sacar el proyecto adelante", reconoció.

El contexto del mercado turístico uruguayo que atrae inversiones

Uruguay experimentó un crecimiento sostenido en la actividad turística durante la última temporada estival. El flujo de divisas alcanzó los u$s928 millones, según datos de la secretaría de Turismo del país.

El perfil de visitantes muestra cambios respecto a décadas anteriores. Actualmente el 65% de los turistas que veranean en Punta del Este residen en territorio uruguayo. En el caso específico de Enjoy, el 40% de los huéspedes son argentinos y otro 40% proceden de Brasil.

La operación representa uno de los desembarcos de capital internacional más relevantes de los últimos años en el sector inmobiliario y hotelero uruguayo, en un contexto donde el país busca consolidarse como destino para desarrollos de alta gama.

En el Ejecutivo interpretaron el proyecto como una señal del renovado interés de capitales internacionales por Punta del Este. Fuentes oficiales destacaron el potencial de este tipo de iniciativas para dinamizar la actividad en Maldonado.

JHSF, controladora del Grupo Fasano, compitió por la transacción con actores internacionales como el empresario uruguayo Edgardo Novick y el italiano Giuseppe Cipriani. Se consolidó como el postor preferido para la operación.

De Conrad a Fasano: la transformación física y de marca del complejo

El resort comenzó a operar en 1997 bajo el nombre Conrad. Hoy cuenta con 292 habitaciones y un casino de 4.000 m2 con 550 máquinas tragamonedas, 75 mesas de juego y una sala de póker.

El complejo suma siete restaurantes y bares, spa y fitness center, y un parador sobre la Playa Mansa. Todo esto quedará integrado en la nueva propuesta.

Los brasileños confirmaron que el hotel pasará a operar con la marca Fasano Península. Fasano es la marca insignia de JHSF en el segmento de hospitalidad de lujo.

A través de su sociedad con el Grupo Fasano, los brasileños gestionan hoteles y restaurantes en Brasil y Uruguay. En el país vecino, el Fasano Las Piedras lleva más de 15 años de actividad, lo que fortaleció el posicionamiento y la confianza en la viabilidad del plan.

Los planes contemplan una inversión total de u$s500 millones para sumar dos torres y potenciar el centro comercial que ya funciona dentro del complejo. El shopping será rebautizado como CJ Punta, la marca con la que operan en el segmento del retail de lujo.

La compraventa, que aún espera la autorización de la Comisión de Defensa de la Competencia, abre la puerta a sumar nuevos inversores mediante un vehículo específico bajo la asesoría de JHSF Capital.

Entre las marcas internacionales que ya operan con el grupo en otros comerciales figuran Balmain, Pucci, Chloé, Celine y Brunello Cuccinelli. Estas propuestas gastronómicas y de moda de lujo formarán parte de la nueva oferta de Enjoy Punta del Este bajo gestión brasileña.