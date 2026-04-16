Las expensas volvieron a aumentar en marzo y acumulan subas interanuales por encima de la inflación, con fuerte impacto de salarios y costos fijos

Mientras la inflación de marzo se ubicó en 3,4% y acumuló un 32,6% interanual, las expensas continúan en ascenso y se mantienen por encima de esa dinámica. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el gasto promedio en consorcios alcanzó los $326.183 en febrero, con un incremento mensual del 2,4% respecto de enero, cuando había sido de $318.650.

En la comparación interanual, el aumento trepa al 36%, ya que en febrero de 2025 el promedio era de $239.795.

Según datos relevados por ConsorcioAbierto sobre 13.000 edificios, la tendencia muestra una desaceleración en los aumentos mensuales, aunque los valores siguen siendo elevados en términos anuales.

"Los datos de marzo confirman una continuidad en la suba de expensas, pero con un cambio en la dinámica: los aumentos mensuales empiezan a moderarse, aunque los niveles siguen siendo altos en términos interanuales", señala Albano Laiuppa, director de la plataforma.

Por qué las expensas no siguen a la inflación

A diferencia de otros precios de la economía, las expensas no evolucionan de manera directa con el índice inflacionario. "La inflación de marzo fue del 3,4%, pero las expensas no responden de forma directa a ese número. Su comportamiento está más vinculado a la estructura interna de cada consorcio que al índice general", explicó Laiuppa.

"El funcionamiento de los edificios tiene su propio calendario: hay meses donde impactan ajustes acumulados, como salarios o contratos de servicios, y otros donde el gasto se reacomoda. Además, el componente salarial sigue teniendo un peso central", agregó.

En qué se gasta: el peso de los costos fijos

El análisis muestra que la mayor parte del gasto en consorcios está concentrada en rubros difíciles de ajustar en el corto plazo.

En la Ciudad de Buenos Aires, los principales costos se distribuyen de la siguiente manera:

Personal y sueldos : 33% del total

: 33% del total Gastos operativos y mantenimiento: 28%

28% Servicios públicos : entre 13% y 15%

: entre 13% y 15% Administración e impuestos : 14%

: 14% Obras y mantenimiento extraordinario: entre 6% y 11%

En la Provincia de Buenos Aires, la estructura es similar, aunque con algunas diferencias:

Personal y sueldos: 36%

36% Gastos operativos y mantenimiento: entre 27% y 45%

entre 27% y 45% Administración e impuestos : 17%

: 17% Servicios públicos : entre 7% y 10%

: entre 7% y 10% Obras: alrededor del 7%

"La estructura de gastos se mantiene estable, con un fuerte peso de los costos fijos. Los salarios representan alrededor de un tercio del total, mientras que los gastos operativos explican cerca del 29%", indicó Laiuppa.

Un problema estructural

El especialista advirtió que el margen para reducir costos es limitado, lo que explica la persistencia de valores elevados.

"En los consorcios, la mayor parte del gasto es estructural. No se puede reducir sin afectar servicios básicos como limpieza, mantenimiento o seguridad. A esto se suma el efecto de los acuerdos salariales recientes, que consolidan un piso de gasto más alto", explicó

Morosidad en consorcios: 1 de cada 6 unidades no paga a tiempo

Otro dato que preocupa es el nivel de deuda dentro de los consorcios. Actualmente, el 17% de las unidades funcionales registra atrasos en el pago de expensas, una proporción que se repite tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires.

En marzo, las tasas de interés aplicadas fueron del 4,8% en la Ciudad y del 6,1% en territorio bonaerense.

"La morosidad se mantiene en niveles elevados. No hay un salto significativo, pero sí una persistencia que empieza a ser estructural. Cuando se sostiene en el tiempo, el consorcio termina financiándose entre vecinos, lo que genera más presión sobre quienes están al día", concluyó Laiuppa.

Cuánto aumentaron las expensas en las principales provincias

El comportamiento de las expensas varía según la jurisdicción, aunque en todos los casos se mantienen subas importantes en la comparación interanual: