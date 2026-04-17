Está a la venta otro departamento de Adorni: cómo lo sumó a su patrimonio y cuánto vale

El inmueble está ubicado en una zona bien cotizada de la capital bonaerense y se suma a la lista de propiedades que posee el Jefe de Gabinete

Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo a las discusiones sobre su patrimonio. El jefe de Gabinete de la Nación puso en venta un departamento en La Plata que tiene un origen documentado: fue una donación de su madre en 2016.

La propiedad está ubicada en calle 48 entre 6 y 7, en pleno casco urbano de La Plata. El inmueble se encuentra a metros de la Facultad de Ciencias Sociales y frente al Rectorado de la Universidad Nacional.

Se trata de una de las zonas más consolidadas de la ciudad. La alta demanda responde tanto al perfil académico del área como a su cercanía con centros administrativos y comerciales. Actualmente lo comercializa la inmobiliaria Century 21, según publicó Ámbito Financiero.

En paralelo, otras operaciones inmobiliarias de Adorni quedaron bajo la lupa. En Caballito compró un departamento con un esquema inusual: pagó u$s30.000 iniciales y financió u$s200.000 sin interés con dos jubiladas.

La Justicia investiga además quién pagó las refacciones integrales de ese inmueble y cuánto costaron. La unidad fue completamente reciclada antes de ser ocupada.

Una imagen del living del departamento de Adorni en La Plata

Cómo llegó el departamento al patrimonio de Adorni

El departamento de 4 ambientes ingresó al patrimonio del funcionario en 2016. Ese año fue transferido por su madre, Silvia Pais, mediante donación.

Desde entonces figura en sus declaraciones juradas con una valuación fiscal de $1.169.256. Esa cifra equivale a unos u$s800 al tipo de cambio de referencia.

Un número que, dentro de la lógica tributaria argentina, queda muy por debajo de los valores reales del mercado. Sin embargo, responde a los parámetros desactualizados que mantiene el fisco para este tipo de bienes.

Hoy ese mismo inmueble aparece ofrecido en torno a los u$s95.000. La cifra vuelve a poner en evidencia la brecha entre lo declarado y el precio de publicación.

Una constante en el mercado inmobiliario argentino, pero que en este caso gana visibilidad por el contexto político.

La zona estratégica donde está ubicado el departamento

El departamento está ubicado en una zona bien valuada en la capital bonaerense

El departamento está en una zona estratégica del casco urbano platense. La ubicación, a metros de facultades y edificios institucionales, sostiene históricamente la demanda.

Tanto para vivienda permanente como para inversión, el área mantiene su atractivo. La cercanía con la Universidad Nacional genera un flujo constante de estudiantes y docentes.

La zona combina perfil académico con infraestructura comercial y de servicios. Esto explica por qué las propiedades en el sector conservan valor a lo largo del tiempo.

Organizaciones estudiantiles y docentes convocaron recientemente a una clase pública en las inmediaciones. El reclamo universitario volvió a poner el foco sobre la propiedad situada en "la Ciudad de las Diagonales".

Características técnicas del inmueble en venta

Se trata de una unidad de aproximadamente 98 m2 cubiertos. Está ubicada en un cuarto piso al frente dentro de un edificio de ocho niveles.

La construcción data de 1975, por lo que tiene una antigüedad cercana a los 50 años. La tipología responde a los desarrollos clásicos de esa época: ambientes amplios y distribución separada.

El departamento cuenta con tres dormitorios. También tiene un baño completo y dos toilettes adicionales.

Living y comedor están diferenciados, lo que amplía la superficie útil. La cocina es semi integrada con barra, un diseño que en su momento representaba modernidad.

A eso se suma un balcón corrido al frente. Aporta ventilación natural y luz a los ambientes principales. Además, el departamento incluye una baulera como espacio de guardado adicional.

El equipamiento incluye calefacción por tiro balanceado en varios ambientes. Uno de los dormitorios tiene aire acondicionado. Los servicios son completos: gas natural, agua corriente y cloacas.

El edificio dispone de dos ascensores. El estado general es acorde a su antigüedad, sin presentar deterioros estructurales evidentes.

Qué refacciones necesita la propiedad

Más allá de las prestaciones básicas, el dato que surge del mercado es claro. La unidad necesita actualizaciones importantes. La antigüedad de casi medio siglo implica que baños, cocina e instalaciones eléctricas podrían requerir mejoras para alinearse con los estándares actuales.

Fuentes del sector inmobiliario de La Plata consultadas por Ámbito coinciden en un punto. El valor de publicación puede resultar exigente para una unidad con esas características sin refaccionar.

Aun considerando su excelente localización, advierten que el precio final de cierre podría ubicarse por debajo de lo pretendido. Esto ocurriría especialmente si no se realizan mejoras previas a la operación.

Otro punto que aparece en la reconstrucción del caso es el uso histórico del inmueble. Durante años fue la vivienda del propio Adorni, antes de su ingreso a la función pública.

Ese dato refuerza el carácter patrimonial dentro del núcleo familiar. También explica la decisión de la donación como forma de transmisión del bien.

La brecha entre valuación fiscal y precio de mercado

El contraste entre los u$s800 declarados y los casi u$s100.000 pretendidos hoy no es excepcional en términos técnicos. Pero sí expone con claridad cómo conviven distintos criterios de valuación en Argentina.

Mientras el fisco mantiene parámetros desactualizados, el mercado ajusta precios en función de ubicación real, superficie útil y demanda efectiva. La diferencia puede llegar a ser de más de 100 veces entre un valor y otro.

Esta brecha no es exclusiva del caso Adorni. Se replica en miles de propiedades a lo largo del país. Sin embargo, cuando se trata de un funcionario público, la visibilidad aumenta.

El living del departamento muestra una distribución clásica. Los ambientes son amplios y la salida al balcón corrido ofrece vista directa a la calle 48.

El patrimonio completo de Adorni bajo la lupa

En paralelo, el nombre del funcionario quedó bajo la lupa por la evolución de su patrimonio. Según sus declaraciones juradas, al asumir en 2023 informó bienes por $11.600.000. Esa cifra escaló a $61.000.000 en pocos meses y superó los $100.000.000 en 2024.

En ese esquema figuran otras propiedades. Incluye el inmueble en Caballito que generó controversias por su registro. También aparecen vehículos y deudas vinculadas a operaciones inmobiliarias.

En la declaración jurada presentada en 2024, cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial, Adorni consignó como domicilio una propiedad sobre calle 50. En ese mismo documento figuran al menos dos inmuebles en La Plata.

Además del adquirido recientemente, aparece el departamento en Caballito. A eso se suman vehículos, deudas hipotecarias y préstamos no bancarios vinculados a operaciones inmobiliarias.

Así, el departamento que ingresó como donación y fue declarado con una valuación mínima vuelve al mercado con otra lógica. Entre papeles, historia familiar y dinámica inmobiliaria, el caso expone cómo un mismo activo puede tener valores muy distintos.

Según quién lo mire y en qué momento, las cifras cambian radicalmente. Pero la propiedad sigue siendo la misma: 98 m2 en pleno centro de La Plata, con medio siglo de historia y una ubicación que no pierde vigencia.