El vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, es una de las figuras más reconocibles del actual gobierno nacional. Esto no es así solamente por sus apariciones diarias en medios a partir de las conferencias oficiales en Casa Rosada, o por sus polémicas declaraciones en la red social X.

A Manuel Adorni también se lo cuestiona por la declaración jurada que presentó para declarar su patrimonio a principios de este año, y por la cantidad de nombramientos que desde su oficialización realizó en la llamada Oficina del Presidente, que está a su cargo. Todo en un momento en el que el lema del Gobierno trascendió como "No hay plata".

¿Qué es lo que dio a conocer Manuel Adorni en su declaración jurada?¿Cuáles fueron los ascensos y aumentos de sueldo que obtuvo en los primeros seis meses de Gobierno de La Libertad Avanza?

Qué dice la última declaración jurada de Manuel Adorni

Según trascendió en los medios en febrero, cuando todo el Gabinete nombrado por el Presidente Javier Milei debió presentar su declaración jurada de patrimonio, el vocero Manuel Adorni estaba en "mitad de tabla" entre los funcionarios libertarios más ricos y más austeros.

Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona y hasta el ya destituído Nicolás Posse, eran ministros con patrimonios mayores a Manuel Adorni. El ministro de Defensa, Luis Petri, la hermana y secretaria del Presidente, Karina Milei, quedaron por su patrimonio detrás del mencionado vocero.

En concreto, Manuel Adorni habría declarado una fortuna personal de 25 millones de pesos al tiempo que también tenía una deuda con el Banco Galicia por 6.429.000 pesos.

Manuel Adorni fue ascendido a Secretario de Estado en abril, ¿cuál es su sueldo?

A ese patrimonio Manuel Adorni sumó dos departamentos a su nombre, uno de ellos en CABA y el otro en la ciudad de La Plata, un vehículo y depósitos de dinero en el país y en el exterior.

Es probable que desde entonces el vocero presidencial haya además incrementado su patrimonio personal en base a los aumentos salariales que le correspondieron a su cargo al frente de la Secretaría de Vocería y Comunicación Presidencial en estos cortos seis meses de actuación.

En abril, mediante la resolución 323/24 publicada en el Boletín Oficial, se le asignó el nuevo cargo de Secretario de Estado, cuyo salario sería de alrededor de 4 millones de pesos por mes.

Tras las noticias de que su ascenso a Secretario de Estado le traía un aumento salarial que ubicaba su sueldo en más de 4 millones de pesos al mes, Manuel Adorni aclaró en un programa televisivo: "... cobré de bolsillo 1.700.000 pesos. Mi puesto necesita el rango de Secretario de Estado si no, no puedo participar de algunas actividades del presidente".

El pasado sindical que no fue

Según denunció en un informe exclusivo el portal InfoGremiales, el vocero del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, tiene un pasado desconocido y fallido en las filas del sindicalismo argentino.

De acuerdo a esa publicación, se trata de una filtración de un documento de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que fue presentado allí en 2020 -cuando aún tenía rango de Ministerio- para que se aprobase la creación del Sindicato Argentino de Empleados de Delivery y Afines (Saeda).

Se podría reducir la frecuencia de las conferencias de prensa de Manuel Adorni en Casa Rosada

Fue "uno de los tantos intentos de los trabajadores del área de mensajería para crear un sindicato propio, y quien figuraba como candidato a secretario adjunto del mismo era nada menos que Manuel Adorni, luego panelista de La Nación+ y devenido vocero presidencial.

En la documentación presentada para obtener la inscripción gremial, el Saeda adjuntó su asamblea constitutiva, nómina de comisión directiva, un Estatuto Social y la inscripción de 86 afiliados, de los cuales 36 fueron observados por la entonces cartera de Trabajo de la Nación. A través de una declaración jurada, la frustrada organización adujo "no tener bienes, ni patrimonio ni empleados". Adorni, indica Infogremiales en base a ese documento, pretendía ser el número dos del sindicato.

En su más reciente rol de vocero presidencial, sin embargo, Manuel Adorni no ahorró críticas contra los sindicalistas de larga data, a quiene considera parte de la "casta" que viene a destituir el gobierno de La Libertad Avanza.

"No termino de entender cuáles fueron los logros del sindicalismo argentino. Esto va más allá de Milei y Patricia Bullrich, hay un cambio de época y un rechazo general de la sociedad a estos personajes. Están hace 30 o 40 años en la conducción sindical y el resultado son sueldos miserables, 11 años sin creación de empleo y ellos andan en autos importados", señaló el portavoz oficial del Presidente en una entrevista televisiva que dio al día siguiente de un paro general convocado por la CGT.

Nombramientos de Manuel Adorni

Manuel Adorni también es cuestionado en su actuación por la gran cantidad de nombramientos que se dieron dentro del organismo oficial que dirige, todo en un momento en el que el gobierno nacional dice estar recortando el gasto del Estado, achicando su tamaño y echando a los "ñoquis" que viven del empleo público.

Según contabilizó Corta, en la Subsecretaría de Vocería de Manuel Adorni se oficializaron decenas de nuevos funcionarios. Entre esos, el último, el de Juan Pablo Carreira, conocido en X (exTwitter) como Juan Doe, quien se convirtió en flamante "Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia".

Los nombramientos en la Secretaría que conduce Manuel Adorni

En la nómina ingresó también el realizador audiovisual preferido de Milei, Santiago Oría, como "Director de Realización Audiovisual de la Presidencia". Los restantes 15 cargos oficializados en el último mes son "todos altos, directores y coordinadores".

En febrero también llamó la atención la designación del hermano de Manuel Adorni, Francisco, como asesor del Ministerio de Defensa que comanda Luis Petri.

Consultado al respecto en su momento, Manuel Adorni sostuvo que no intervino en el nombramiento de su hermano: "Mi hermano hace veintipico de años que trabaja en la administración pública, le ha ido muy bien, hizo carrera. De hecho, es de los pocos que tienen posgrado en la administración pública. Pero es un tema de él, en el cual yo no intervine. No salí a aclararlo porque no es un tema mío", declaró el vocero en febrero.

Finalmente, el vocero presidencial Manuel Adorni está boca de todos, pero no se trata de algún motivo vinculado a su patrimonio personal o su declaración jurada.