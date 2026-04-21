Así es el departamento más caro de la historia: lujo extremo y excentricidad

Ubicado en el corazón de Mónaco, este gigante de cinco niveles redefine la riqueza. Conocé los detalles de la transacción que sacude al mundo de lujo

El mercado inmobiliario de lujo en el Principado de Mónaco volvió a sacudir las estructuras globales con una transacción que parece extraída de una ficción. En un territorio donde el metro cuadrado se cotiza como si fuera polvo de estrellas, la venta de una residencia de dimensiones extraordinarias marcó un nuevo hito histórico. Este rincón de la Riviera Francesa, conocido por ser el refugio de las mayores fortunas del planeta, confirma una vez más que no tiene techo cuando se trata de exclusividad y cifras astronómicas.

La operación, que despertó el asombro tanto de inversores como de especialistas en Real Estate, pone el foco en una propiedad que no solo destaca por su valor monetario, sino por una arquitectura que desafía lo convencional. Se trata de una estructura que se extiende a lo largo de cinco niveles, ofreciendo una experiencia habitacional que muy pocos edificios en el mundo pueden igualar.

Los detalles de una propiedad única en el mundo

El departamento en cuestión se convertió en la joya de la corona del mercado monegasco tras concretarse su venta por la friolera de u$s554 millones. Lo que hace que esta cifra sea récord no es solo el monto total, sino lo que el comprador adquiere a cambio: una residencia que abarca cinco pisos de un edificio emblemático, garantizando una privacidad absoluta y vistas ininterrumpidas al Mar Mediterráneo. Esta clase de activos inmobiliarios suelen mantenerse fuera de los circuitos tradicionales de venta, negociándose en círculos cerrados bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. El comprador de la mayor venta residencial de la historia fue el empresario ucraniano Rinat Akhmetov.

Mónaco, centro del lujo mundial

La propiedad que es parte de Mareterra, el desarrollo más reciente del principado -inaugurado en 2024- cuenta con comodidades que redefinen el concepto de hogar. Además de sus múltiples niveles conectados por ascensores privados, la unidad integra amplias terrazas que funcionan como jardines colgantes sobre la marina de Montecarlo. El diseño interior, según trascendió, combina materiales nobles como mármoles raros, metales preciosos y tecnología de domótica de última generación que permite controlar cada aspecto del ambiente con un solo toque. Tiene 21 habitaciones distribuidas en 2500 metros cuadrados de superficie. Es, en esencia, una mansión vertical en el corazón del centro financiero y social más exclusivo de Europa.

Por qué Mónaco sigue rompiendo récords inmobiliarios

El atractivo de Mónaco para este tipo de inversiones no es una novedad, pero la magnitud de esta venta récord de U$s554 millones subraya una tendencia creciente hacia la concentración de riqueza en activos físicos de alta seguridad. El Principado ofrece un marco de estabilidad política, beneficios fiscales y un sistema de seguridad ciudadana que es prácticamente único en el mundo, factores que los multimillonarios ponderan por encima del costo de mantenimiento de estas estructuras.

Expertos del sector señalan que esta venta récord también funciona como un termómetro de la economía de las altas esferas. Mientras que otros mercados pueden mostrar signos de saturación o volatilidad, el segmento de "trophy assets" (propiedades trofeo) en ubicaciones premium como Mónaco parece inmune a las crisis. Con solo dos kilómetros cuadrados de superficie total, la escasez de tierra en el Principado asegura que cualquier unidad de gran tamaño sea una pieza de colección que, con el paso de los años, solo tenderá a revalorizarse, alimentando un ciclo de ventas cada vez más impactantes.