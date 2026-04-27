Salió a la venta una mansión que fue de Franco Macri en Barrio Parque: cómo es y cuánto cuesta

La casa ya había salido a la venta hace unos años, a un precio mucho mayor. Ahora vuelve al mercado con una fuerte rebaja. Cómo se distribuyen los 1.280 m2

La casa Franco Macri en Barrio Parque cumple cinco años en el mercado sin encontrar comprador. El precio cayó de u$s8,9 millones a u$s6 millones, una reducción que refleja tanto las dificultades del segmento de lujo como la selectividad extrema de este tipo de operaciones.

La propiedad se puso a la venta en 2019 con un valor inicial de u$s8,9 millones. En 2022, la familia del expresidente Mauricio Macri ajustó el precio a u$s8 millones. Luego bajó a u$s5,5 millones, y desde hace meses se ofrece en u$s6 millones.

Este último ajuste coincide con la tendencia alcista que experimenta el mercado inmobiliario porteño en los últimos meses. Sin embargo, el segmento de propiedades por encima de u$s5 millones sigue mostrando tiempos de venta prolongados.

La inmobiliaria Martín Pinus, encargada de la operación, define la zona como "un barrio de trazado exclusivo, con baja densidad edilicia". La combinación de tranquilidad residencial y proximidad a restaurantes, espacios culturales y vías de acceso resulta clave para este tipo de activos.

La mansión que fue de Franco Macri en Barrio Parque está a la venta

Una joya del racionalismo arquitectónico en el corazón de Palermo Chico

La Casa Salvadori representa uno de los exponentes más destacados del racionalismo arquitectónico en Buenos Aires. Está ubicada en Eduardo Costa al 3.000, en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico.

Su construcción se remonta a la década de 1940. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Antonio Ubaldo Vilar, figura central en el desarrollo de la arquitectura moderna porteña.

La residencia cuenta con Catalogación APH de Protección General, una distinción que le otorga reconocimiento patrimonial e histórico. Esta catalogación implica restricciones para preservar la integridad arquitectónica del inmueble.

Una de las habitaciones de la imponente mansión

La norma asegura la protección de sus valores originales en el contexto urbano. Cualquier intervención debe respetar el carácter histórico del edificio.

El barrio se destaca por su cercanía a embajadas y centros culturales. En las inmediaciones sobresale el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), uno de los íconos culturales de la ciudad.

Cómo se distribuyen los 1.280 metros cuadrados en cuatro plantas

La casa tiene 1.280 m2 y cuatro plantas

La propiedad tiene una superficie cubierta de 1.280 m², distribuidos en cuatro plantas. Esta dimensión permite usos residenciales, institucionales o mixtos.

La organización funcional incluye siete dormitorios y doce baños. Entre los ambientes destaca una suite principal dotada de hall de ingreso y vestidores.

La planta baja integra hall principal con ascensor, sala de reuniones y oficina con baño. También cuenta con estacionamiento cubierto para dos vehículos y áreas de servicio independientes.

En el primer piso se ubica el sector social. Allí funcionan comedor principal, living, sala de lectura, bar y cocina. También hay un dormitorio con balcón y comedor diario.

El segundo piso alberga la zona privada. Incluye living íntimo, suite principal con vestidores y baño en suite, cinco dormitorios adicionales y baños completos. Suma cocina secundaria con comedor diario y una terraza privada.

Otro ambiente de la lujosa mansión que fue de Franco Macri y está a la venta

El tercer piso ofrece un escritorio con baño, un amplio salón de estar y gimnasio. La terraza está equipada con parrilla para eventos sociales.

El equipamiento técnico resalta por incluir dos ascensores independientes, uno principal y otro de servicio. También cuenta con dos escaleras que facilitan la circulación vertical entre plantas.

Por qué esta casa sigue sin venderse en el mercado de lujo porteño

La comercialización refleja el comportamiento de un segmento exclusivo dentro del mercado inmobiliario. La singularidad arquitectónica, el factor histórico y la ubicación privilegiada inciden directamente en la demanda, pero también restringen el universo de potenciales compradores a un grupo muy acotado.

Más allá de las fluctuaciones en el precio, la Casa Salvadori se mantiene como una de las residencias más emblemáticas y cotizadas de Buenos Aires. Su disponibilidad prolongada responde a las exigentes condiciones de venta y a la selectividad de los potenciales compradores.

Los detalles de uno de los baños de la mansión

Este tipo de propiedades suele atraer tanto a empresarios locales como a inversores internacionales. El perfil de comprador busca activos únicos que combinen valor patrimonial con exclusividad arquitectónica.

A solo unas cuadras del inmueble se encuentra la propiedad recientemente adquirida por Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir. Está ubicada en Dardo Rocha al 2900, frente a la mansión de Susana Giménez.

Esa operación ascendió a u$s12 millones y se concretó sobre una propiedad de aproximadamente 1.600 m² cubiertos. La transacción marcó un récord en la zona y reafirmó el interés de inversores internacionales por Barrio Parque.

La presencia de estos compradores de alto perfil refuerza el posicionamiento del barrio como uno de los enclaves residenciales más exclusivos de la ciudad, aunque también eleva el piso de precios y prolonga los tiempos de venta.