Barrio Parque se mantiene como la zona más exclusiva de Palermo: mansiones de lujo, grandes amenities y precios que superan los u$s7 millones

También conocido como Palermo Chico, Barrio Parque combina elegancia histórica, mansiones de ensueño y un entorno verde que lo distingue del resto de la Ciudad de Buenos Aires. Sus calles arboladas y tranquilas, y su arquitectura señorial hacen que caminar por el barrio sea como recorrer un pequeño oasis urbano. Los inmuebles de la zona, muchos con décadas de historia, conservan detalles originales que incluyen vitrales, molduras trabajadas, pisos de parquet y jardines que dan al frente y al contrafrente, creando un ecosistema residencial único. Actualmente, algunos de estas exclusivas propiedades están disponibles para venta, dirigidos a quienes buscan una residencia de lujo que combine historia, privacidad y distinción.

Las mansiones de la zona se cotizan en un rango aproximado de u$s3 a u$s5 millones, mientras que las residencias más exclusivas superan los u$s7 millones. Estos precios no solo reflejan la ubicación privilegiada, sino también la calidad constructiva, el tamaño de las propiedades y la amplitud de amenities que ofrecen.

Entre las mansiones más destacadas, se encuentran aquellas con piscinas, cines privados, gimnasios, ascensores, sistemas de domótica y seguridad avanzada, que combinan confort y tecnología con el estilo clásico que caracteriza al barrio.

Muchos compradores que se sienten atraídos por Barrio Parque pertenecen a un perfil de alto poder adquisitivo, como empresarios, profesionales liberales, diplomáticos y familias que priorizan la privacidad, la seguridad y la cercanía a colegios de elite, clubes deportivos y espacios verdes.

Para estos residentes, el valor de vivir en el barrio no solo se mide en metros cuadrados, sino en calidad de vida, tranquilidad y la posibilidad de disfrutar de un entorno que pocas zonas de la ciudad pueden ofrecer.

Cómo son y cuánto valen las mansiones más exclusivas de Barrio Parque en venta

Ortíz de Ocampo al 3000: residencia de 360 m2 con siete ambientes, dos cocheras, quincho con parrilla, living y comedor amplios, varias suites y balcón terraza. Su precio de venta: u$s3,5 millones.

Dardo Rocha 2900: con 800 m2, nueve ambientes y cuatro cocheras, esta casona incluye una cava de vinos para 12.000 botellas y varias suites con vestidor. Su precio de venta: u$s3,9 millones.

Mariscal Ramón Castilla al 3000: edificio francés de tres plantas con 640 m2, siete ambientes y dos cocheras. Su interior combina un gran living comedor, suites con vestidores, hidromasaje y terraza con solarium. Su precio de venta u$s4,8 millones.

Figueroa Alcorta 3300: esta mansión histórica de 1.280 m2 y 18 ambientes, construida en 1940, ofrece 11 dormitorios, dos ascensores, múltiples cocinas y terrazas, además de espacios de recreación y un gimnasio en el último piso . Su precio de venta: u$s6 millones.

El barrio sigue siendo un referente de lujo y tranquilidad pese al auge de otras zonas de la ciudad

Mora Fernández al 2200: con más de 700 m2, siete ambientes, dos piscinas, cine propio y cocheras. Incluye sistema domotizado, grupo electrógeno y calefacción central con zonificación. Su precio de venta: u$s7,3 millones.

Competencia y demanda

A pesar de la aparición de otras zonas en crecimiento dentro de la Capital Federal, como Belgrano R o el corredor norte, Barrio Parque mantiene su supremacía gracias a su combinación de historia, lujo y tranquilidad. Mientras algunas áreas nuevas pueden ofrecer modernidad, pocas logran equilibrar arquitectura clásica, jardines amplios y servicios de primera línea con la sensación de seguridad y privacidad que caracteriza a este barrio.