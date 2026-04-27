Federico Sturzenegger adelantó que el Gobierno enviará un paquete legislativo para eliminar los "privilegios que encarecen la intermediación inmobiliaria"

Federico Sturzenegger apuntó contra los colegios profesionales con una definición contundente. "Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social", sentenció el ministro de Desregulación y Transformación.

La frase llegó durante su presentación ante desarrolladores e inmobiliarios en el evento "Real estate 2026: expectativas y realidad", organizado por Reporte Inmobiliario. El funcionario dejó en claro que la desregulación del sector es prioridad en la agenda oficial.

Sturzenegger dividió su exposición "Desafíos del mercado inmobiliario en Argentina" en tres ejes centrales. Primero, el rol del activo inmobiliario en el nuevo modelo económico. Segundo, la proyección de un boom hipotecario en la próxima década. Y tercero, las reformas estructurales que necesita el sector para reconfigurarse.

Sturzenegger anunció que buscará desregular la compraventa de propiedades

El ministro puso el foco en uno de los temas más sensibles: el rol de los colegios profesionales. "El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado", planteó.

Cuestionó tres puntos específicos: la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y las barreras de entrada que limitan la competencia. Ese esquema termina afectando al usuario final, advirtió.

"Cuando una norma fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, en realidad está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico", sostuvo. La crítica apunta directo a lo que definió como "privilegios creados por ley".

En ese sentido, el Gobierno enviará a mitad de año un paquete legislativo al Congreso, que tendrá como objetivo eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial, buscando un mercado "más libre, dinámico y competitivo" donde los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales.

"La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio", sentenció. El apuntó contra lo que denominó "costos de intermediación innecesarios".

"Creemos que habrá una notable reducción en los costos de compraventa y además vamos a quitar la pata del Estado para agilizar un mercado inmobiliario que siempre es activo", concluyó.

La eliminación de la ley de alquileres: "El experimento que funcionó"

Sturzenegger defendió la eliminación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023, firmado a pocos días de haber asumido Javier Milei la presidencia. Para el funcionario, la desregulación completa del mercado ya muestra resultados concretos.

"El marco actual está totalmente desregulado y eso permitió que el mercado vuelva a funcionar", sostuvo. Durante años, explicó, las restricciones (plazos mínimos obligatorios y esquemas rígidos de actualización) habían reducido la oferta y distorsionado los precios.

El cambio de reglas habilitó mayor flexibilidad contractual. Ahora hay acuerdos más cortos, condiciones adaptadas a cada caso e incluso formatos híbridos. Algunos contratos incluyen alquileres atados a una eventual venta del inmueble.

Los números que mencionó el ministro son contundentes. La oferta de propiedades en alquiler aumentó 300%, mientras que los precios reales registraron una caída cercana al 30%.

"El nuevo esquema habilitó contratos más flexibles, plazos más cortos y acuerdos adaptados a cada caso, incluyendo alquileres temporarios o cláusulas vinculadas a la venta del inmueble", aseguró.

Por qué los precios de las propiedades van a subir

Más allá de las desregulaciones, Sturzenegger ofreció una visión optimista sobre el futuro del mercado. Su argumento se basa en el cambio del perfil macroeconómico argentino.

El país se dirige hacia un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones. Energía, minería y agro serán los motores. Ese esquema fortalecerá la moneda local, explicó.

La lógica del ministro es clara: un país que crece por sus exportaciones genera mayor flujo de dólares. "Si la Argentina produce más dólares, el peso se vuelve más fuerte. Y eso empuja hacia arriba los precios en dólares de los activos locales, como es el caso de los inmuebles", explicó.

Agregó un dato clave: no hay activo más representativo en moneda local que la propiedad. Por eso, en un escenario de mayor estabilidad macro y crecimiento exportador, los precios de las propiedades (medidos en dólares) tenderían a subir.

Las perspectivas de rentabilidad son importantes, según el funcionario. Pero además, sumó otro factor: el lugar de crecimiento. El nuevo esquema podría dirigir la demanda hacia ciudades hoy menos desarrolladas.

El caso actual de Neuquén con Vaca Muerta es el ejemplo que mencionó. Se abre un mapa distinto de oportunidades para el sector.

La explosión del crédito hipotecario que viene

Sturzenegger proyectó una expansión significativa del financiamiento hipotecario en los próximos 10 años. Este fue uno de los títulos fuertes de su presentación.

Hoy los bancos operan con el dinero transaccional. Ese dinero representa apenas entre 12% y 15% del PBI. La cifra está muy lejos de países como Chile, donde supera el 80%.

Esa diferencia responde a un problema de incentivos: las personas no depositan sus ahorros en el sistema financiero. Colocaron ese dinero de fondos de corto plazo en instrumentos con tasas altas, impulsadas por la inflación.

Ese modelo deja de ser viable en un contexto de estabilidad, advirtió. "Con la baja de la inflación, los bancos van a tener que cambiar su negocio. Van a salir a buscar el ahorro de los argentinos", planteó.

Ahí aparece un dato clave: los argentinos tienen más de u$s200.000 M fuera del sistema financiero local. Si una parte de esos fondos regresa, el impacto sobre el crédito podría ser significativo.

Más depósitos de largo plazo permiten más préstamos de largo plazo. En ese esquema, los créditos ajustados por UVA seguirán siendo el instrumento central. Las tasas reales podrían ubicarse en niveles internacionales.

"El día que los bancos ofrezcan rendimientos atractivos para el ahorro, va a haber mucho más fondeo. Y eso se va a transformar en crédito hipotecario", resumió el ministro.

Hoy, el stock de hipotecas en la Argentina ronda los u$s5.000 M. En su proyección, ese número podría multiplicarse por 10 en los próximos años si las personas traen sus dólares.

Sturzenegger aseguró que el punto de partida de interés de los préstamos será de UVA + 8%. La apuesta oficial es clara: estabilidad macro más retorno de ahorros igual boom hipotecario en camino.