Crearán un megabarrio de casas flotantes en el Delta: cuánto cuesta cada vivienda

Este innovador desarrollo con arquitectura modular atrae a inversores interesados en la tendencia de viviendas sustentables en paisajes náuticos. Precios

Hay una especie de "Ámsterdam" en San Fernando. Se trata de pequeñas casas flotantes, cómodas, modernas y estéticamente atractivas, que pueden instalarse en distintas bahías y cuyo valor ronda el de un monoambiente tradicional.

Aunque la legislación argentina que regula la instalación y uso de viviendas flotantes es relativamente reciente —fue incorporada en 2018—, el proyecto Casas del Agua nació hace más de una década, impulsado por una idea que Fabián de Martino trajo de Europa.

Hoy, las casas flotantes aparecen como una alternativa novedosa dentro del mercado inmobiliario y del turismo lifestyle, combinando sustentabilidad, arquitectura modular y una experiencia de vivienda distinta a la tradicional.

Uno de los principales diferenciales de vivir en estas casas flotantes es la sensación de bienestar que genera el movimiento natural del río

Durante un viaje por ciudades como Ámsterdam, de Martino observó cómo la falta de tierra disponible había llevado al desarrollo de viviendas sobre el agua como solución habitacional. Inspirado por ese modelo, decidió replicar el concepto en Argentina y comenzó a construir las primeras unidades flotantes para ofrecer una opción residencial diferente en zonas de espejos de agua.

"El interés por las casas flotantes evolucionó rápidamente hacia un perfil más inversor, principalmente porque se consolidaron como un activo muy atractivo para el negocio de los alquileres temporarios a través de plataformas como Airbnb y Booking. La posibilidad de ofrecer una experiencia diferencial sobre el agua generó una demanda creciente, especialmente porque todavía hay muy poca oferta", cuenta Fabián de Martino.

A cuánto están las casas flotantes y qué modelos hay disponibles

Actualmente existen alrededor de 39 casas flotantes en la zona de San Fernando y cerca del 30% se destina al alquiler temporario. Según explica, la ocupación permanente corresponde a 10 o 12 familias y hay un 30% que las utiliza durante el fin de semana.

Hoy existen unas 39 casas flotantes en la zona de San Fernando y cerca del 30% se destina al alquiler temporario

El valor de entrada llave en mano para la unidad más chica es de u$s85.000 y se entregan con vajilla, sábanas, aires acondicionados, heladera, microondas, horno eléctrico y mobiliario.

El modelo de menor tamaño tiene 73 m² en total, distribuidos en un piso y una terraza que se ofrecen en dos tipologías: LOFT, de planta libre, todo en el mismo nivel y SUITE, igual que el modelo LOFT pero con el dormitorio separado.

El modelo siguiente, los dúplex, constan de dos pisos distribuidos en 87 m² y tienen un valor de 120.000 dólares