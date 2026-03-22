¿Harto del cemento? El refugio flotante en el Delta que los locales no quieren que veas

El turismo náutico es la mejor forma de conocer la verdadera esencia de la isla con las casas históricas, los muelles pintorescos y la flora exuberante

El ruido de los colectivos, el aire viciado de la Capital y ese vecino que decidió arreglar el baño un sábado a las ocho de la mañana te están arruinando la vida. Pero a menos de una hora de la ciudad existe un mundo paralelo donde el reloj no manda y el único sonido que vas a escuchar es el del agua golpeando suavemente contra la madera. El turismo en Tigre dejó de ser solo ir a comprar mimbres al Puerto de Frutos. Ahora, la movida que está rompiendo el contador de visitas en las redes (especialmente después del reel viral de @pobretips) es la de los hospedajes flotantes. Sí, dormir literalmente sobre el río, en cabañas que se hamacan al ritmo de la marea. Es el plan definitivo para el próximo finde largo.

¿Por qué el turismo Tigre es la mejor opción para una escapada exprés?

El turismo en Tigre tiene una ventaja competitiva imbatible, la cercanía. Te tomás el tren Mitre o vas por Panamericana y en un abrir y cerrar de ojos estás en la Estación Fluvial, respirando ese olor a río que, aunque a algunos les parezca extraño, para nosotros es sinónimo de libertad.

Pero lo que está cambiando el juego es la propuesta de desconexión total. Los hospedajes tipo "tiny houses" flotantes o las casas de madera sobre pilotes ofrecen una experiencia que no tiene nada que envidiarle a los glampings europeos.

¿Cómo es la experiencia de dormir en una casa flotante en el Delta?

No es una habitación de hotel con paredes de durlock y olor a alfombra vieja. Es una estructura de madera noble, con ventanales que van del piso al techo y un deck privado que da directamente al río.

Lo que vuelve loco a los que buscan turismo de vanguardia es la sensación de ingravidez. Cuando pasa una lancha a lo lejos, la casa se mueve apenas, un suave vaivén que es mejor que cualquier pastilla para dormir. Muchos de estos lugares, como los que se ven en los reels más compartidos, cuentan con mallas de red sobre el agua para que te tires a leer, canoas propias para salir a explorar los canales secundarios y fogoneros para que la noche tenga ese toque místico bajo las estrellas.

Tigre tiene opciones para todos los bolsillos, pero si buscás estas casas flotantes "premium", tenés que preparar la billetera

¿Qué actividades de turismo Tigre podés hacer durante el día?

Si sos de los que no pueden estar quietos, el Delta te ofrece de todo, pero con otro ritmo. Podés alquilar un kayak y meterte por arroyos donde el agua está tan quieta que parece un espejo. El turismo náutico es la mejor forma de conocer la verdadera esencia de la isla con las casas históricas, los muelles pintorescos y la flora exuberante que parece tragarse todo a su paso.

Para los amantes de la buena mesa, la oferta gastronómica en el río creció muchísimo. Ahora tenés bistrós escondidos en el medio del monte que te sirven pastas caseras, asado a la estaca o tablas de quesos regionales con una vista que te deja mudo. Lugares como "El Terruño" o los paradores sobre el Río San Antonio son paradas obligadas si querés que tu experiencia sea completa.

¿Cuáles son los precios reales para hospedarse sobre el agua en Tigre?

Tigre tiene opciones para todos los bolsillos, pero si buscás estas casas flotantes "premium", tenés que preparar la billetera. Los precios suelen variar según la ubicación (cuanto más adentro del Delta, más caro por el traslado) y las comodidades.

Una noche para dos personas en una cabaña flotante con aire acondicionado (fundamental en verano), deck privado y cocina completa puede rondar entre los 120 y 200 dólares. Además, si dividís el gasto yendo con amigos a una casa más grande, se vuelve mucho más accesible. La clave, como siempre, es reservar con tiempo, porque la demanda para los fines de semana largos es total.