El mercado de locales en CABA presenta fuertes diferencias según la zona, con corredores que lideran los valores de alquiler y concentran la demanda

El mercado de locales en la Ciudad de Buenos Aires muestra fuertes diferencias según la zona, con corredores donde los valores de alquiler alcanzan niveles significativamente más altos que el promedio, lo que los convierte en oportunidades de inversión atractivas para distintos perfiles. De acuerdo con los últimos relevamientos del sector inmobiliario, algunos barrios concentran los precios más elevados por metro cuadrado, impulsados por el alto tránsito peatonal, la densidad comercial y la demanda sostenida de marcas vinculadas a compras y consumo.

¿Qué zonas lideran el mercado de alquileres comerciales en la Ciudad?

En el análisis de los principales corredores comerciales, Caballito aparece como la zona con los valores más altos de alquiler para locales. En particular, "el tramo de la avenida Rivadavia comprendido entre Avenida La Plata y Colpayo registra un precio pedido promedio de u$s49 por metro cuadrado al mes, posicionándose en el primer lugar del ranking", revela Marcos Ballario Rota, Research Analyst de LJ Ramos.

Se trata de un sector con fuerte presencia de comercios minoristas, gastronomía y servicios, además de un flujo constante de consumidores debido a su ubicación estratégica dentro de CABA.

En segundo lugas, se ubica Recoleta, uno de los barrios tradicionalmente más valorizados del mercado inmobiliario porteño. Dentro de esta zona, la avenida Santa Fe —en el tramo que va de Callao a Pueyrredón— muestra valores cercanos a los u$s40 por metro cuadrado mensual.

"También se destaca el corredor de avenida Coronel Díaz entre Scalabrini Ortiz y Pueyrredón, donde el precio pedido promedio asciende a u$s41,1 por metro cuadrado al mes", precisa el experto. En ambos casos, la presencia de marcas reconocidas, locales gastronómicos y alto tránsito turístico y residencial sostiene los valores elevados.

¿Qué factores explican el atractivo de los corredores más dinámicos de la Ciudad?

Otro de los puntos más demandados es Palermo Soho, que continúa consolidado como uno de los polos comerciales más dinámicos de la Ciudad. En esta zona, los alquileres de locales se ubican en torno a los u$s40 por metro cuadrado mensual, en línea con los corredores más caros de Recoleta.

El atractivo del barrio se explica por su perfil turístico, su oferta gastronómica y la fuerte presencia de marcas vinculadas a la moda y el diseño, que buscan posicionamiento en una de las áreas más visibles de la ciudad.

Un mercado con alta dispersión de valores

Los datos muestran que el mercado de alquiler de locales comerciales en Buenos Aires presenta una marcada heterogeneidad. Mientras algunos corredores premium superan ampliamente los u$s40 por m2/mes, otras zonas comerciales de menor tránsito registran valores considerablemente más bajos.

La ubicación, el nivel de exposición, el flujo peatonal y la consolidación de cada corredor son factores determinantes a la hora de fijar los precios. En este contexto, las áreas más consolidadas siguen siendo las que concentran la mayor parte de la demanda, especialmente por parte de marcas nacionales e internacionales.