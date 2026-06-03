La desregulación que planea el oficialismo busca eliminar los honorarios mínimos y la intermediación obligatoria. El impacto en el bolsillo

La desregulación integral del mercado inmobiliario impulsada por el Poder Ejecutivo, bajo la tutela del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, promete impactar en las operaciones de real estate en Argentina.

Al eliminar la obligatoriedad de la matrícula para los corredores y disolver el rol regulatorio tradicional de los colegios profesionales, la reforma podría suprimir los costos fijos de intermediación.

La iniciativa impulsada por el gobierno se basa en una premisa de libre mercado: permitir que propietarios, inquilinos, compradores y vendedores pacten las condiciones y honorarios sin mínimos legales ni exclusividades corporativas.

En un mercado que lleva a cabo miles de operaciones mensuales, la posibilidad de prescindir de las comisiones tradicionales genera un gran debate sobre el ahorro real que obtendrían los ciudadanos.

Cuentas claras: cuánto dinero se ahorraría en una compraventa

En el sistema que rige en la actualidad, la intervención de una inmobiliaria tradicional en la compra o venta de un inmueble representa uno de los gastos más importantes del proceso de escrituración.

Por costumbre laboral y regulaciones locales, las comisiones suelen oscilar entre el 3% y el 4% del valor total de la propiedad a cargo del comprador, sumado a un porcentaje que muchas veces también se le cobra a la parte vendedora.

Si la reforma avanza y se consolida la negociación directa o el uso de plataformas digitales de bajo costo, el ahorro en dólares para las familias argentinas sería inmediato. De esta forma, el valor podría ser acordado libremente entre las partes.

Para una operación promedio en los centros urbanos, que ronda los u$s 80.000, una familia dejaría de pagar más de u$s 3.000 "obligatorios" en concepto de honorarios de intermediación. Por ejemplo, si la comisión acordada es del 1%, pasaría a ser de tan solo u$s 800.

El costo total de las comisiones inmobiliarias puede superar ampliamente los u$s4.000

Este monto, que hoy opera como una barrera de entrada para acceder a la vivienda propia, podría volcarse directamente al pago del inmueble o a los gastos notariales obligatorios (escribanía e impuestos de sellos), los cuales no se ven alterados por esta reforma.

En el caso de los alquileres, las comisiones serán acordadas entre particulares, por lo que también podría impactar en los valores necesarios para "ingresar" a un alquiler.

Qué cambia en el mercado y por qué preocupa la nueva reforma del Gobierno

Además del fin de la matrícula obligatoria y la libertad total de comisiones, los borradores técnicos que circulan en el sector permiten anticipar un fuerte giro regulatorio. Los cuatro pilares fundamentales del proyecto oficial contemplan:

Impulso masivo a las Proptech: la normativa facilitará el desembarco de plataformas digitales y aplicaciones móviles diseñadas para conectar de forma directa a propietarios, compradores e inquilinos, simplificando la intermediación tradicional

Digitalización y despapelización absoluta: se promoverá la migración de todos los trámites, contratos y procesos administrativos asociados al real estate hacia formatos electrónicos para agilizar los tiempos del mercado

Esta flexibilización total generó un cimbronazo inmediato entre los corredores y martilleros tradicionales. Entidades de peso institucional como el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira) ya mantuvieron reuniones de urgencia con funcionarios nacionales para manifestar su rechazo absoluto.

Para el sector tradicional, la medida expone una grieta ideológica profunda sobre el control de la actividad y la seguridad de las transacciones.