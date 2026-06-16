Es argentino y revoluciona la construcción de viviendas con un sistema de impresión 3D

Con impresión 3D de hormigón, una empresa argentina logra construir estructuras en dos días y reducir costos sin resignar calidad

La industria de la construcción atraviesa una transformación impulsada por nuevas tecnologías que buscan acelerar los tiempos de obra, optimizar recursos y reducir costos.

En ese escenario, el emprendedor argentino Mateo Salvatto, quien ya ha creado soluciones innovadoras como la app Háblalo, la cual ayuda a personas con discapacidades auditivas, del habla o barreras comunicacionales, lidera Grondplek, una empresa que apuesta por la impresión 3D de hormigón como una alternativa para modernizar el sector.

La compañía desarrolló un sistema capaz de levantar estructuras de hasta 120 metros cuadrados en apenas dos días. La tecnología permite disminuir el desperdicio de materiales y alcanzar ahorros que pueden llegar al 30% en comparación con los métodos tradicionales de construcción.

Casas impresas en 3D: cómo funciona la tecnología de construcción

El proceso se apoya en una impresora 3D de gran tamaño que trabaja mediante la deposición sucesiva de capas de hormigón especialmente formulado. La mezcla incorpora aditivos que mejoran la fluidez y aceleran el endurecimiento del material, permitiendo una ejecución más eficiente.

El sistema se complementa con una planta mezcladora compacta y una bomba que transporta el hormigón directamente hacia el cabezal de impresión. Gracias a este mecanismo, se utiliza únicamente la cantidad necesaria de material, lo que contribuye a reducir residuos y mejorar la sustentabilidad de la obra.

Se trata de una herramienta innovadora

A diferencia de lo que muchos imaginan, estas construcciones no son frágiles ni tienen limitaciones en materia de seguridad. Las viviendas cuentan con características antisísmicas y paredes dobles con cámara de aire, una configuración que favorece el aislamiento térmico y mejora el confort interior.

Además, la tecnología permite diseñar formas curvas y configuraciones arquitectónicas que optimizan los espacios interiores. Durante la impresión, se realizan pausas estratégicas entre capas para asegurar el correcto endurecimiento del hormigón.

Impresión 3D de hormigón: más usos además de las viviendas

Aunque la velocidad de ejecución es uno de sus principales atractivos, la impresora no reemplaza completamente el trabajo humano. Su función se concentra en la denominada obra gris, que incluye paredes, escaleras, estructuras básicas y otros elementos constructivos.

Las instalaciones eléctricas, sanitarias, terminaciones y detalles finales continúan requiriendo la intervención de profesionales especializados. De hecho, la supervisión permanente de operadores y técnicos es fundamental durante todo el proceso.

El objetivo no es sustituir empleos, sino automatizar las tareas más exigentes físicamente para que sean controladas por personas capacitadas.

La versatilidad del sistema también amplía sus posibilidades de aplicación. Además de viviendas, la impresión 3D de hormigón puede utilizarse en proyectos de ingeniería civil, estaciones modulares, desarrollos corporativos, emprendimientos urbanos e incluso instalaciones vinculadas a actividades rurales y mineras.

Actualmente, la tecnología permite construir edificaciones de hasta tres niveles y se presenta como una de las alternativas con mayor potencial para impulsar una construcción más eficiente, rápida y adaptable a las necesidades de la región.