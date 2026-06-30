Una familia de Santa Fe importó una vivienda prefabricada desde China que costó US$50.000, llegó en contenedor y se desplegó en una hora

Una familia santafesina resolvió su problema habitacional con una alternativa poco frecuente en Argentina: importó una casa prefabricada desde China que llegó dentro de un contenedor, se desplegó en aproximadamente una hora y costó cerca de u$s50.000, incluyendo fabricación, transporte e instalación. La vivienda, construida con estructura de acero y paneles de fibra de bambú, tiene 72 metros cuadrados, tres dormitorios y un baño.

La decisión surgió luego de que la familia recibiera el aviso de que debía abandonar la vivienda que alquilaba en un plazo de seis meses. Como ya contaban con un terreno propio, comenzaron a buscar alternativas que permitieran reducir tanto el costo como los tiempos de construcción.

Cuánto cuesta importar una casa prefabricada desde China

Según explicó María Leticia Leites, el costo final fue de aproximadamente u$s700 por metro cuadrado, una cifra que incluyó la fabricación de la vivienda, el traslado marítimo, los trámites de importación, el despacho aduanero y la instalación.

En total, la inversión rondó los u$s50.000 para una vivienda de 72 metros cuadrados.

La familia señaló que antes había evaluado construir de forma tradicional y también comprar una casa modular fabricada en Argentina. Según los presupuestos que recibieron, la construcción convencional tenía un costo cercano a u$s1.400 por metro cuadrado, mientras que las viviendas modulares nacionales se ubicaban entre u$s1.000 y u$s1.200 por metro cuadrado.

De qué materiales está hecha la casa

La vivienda posee una estructura íntegramente fabricada en acero, mientras que el interior está revestido con paneles de fibra de bambú.

Llegó prácticamente terminada desde la fábrica, con instalación eléctrica prearmada, cañerías sanitarias listas para conectar, cocina con mobiliario básico, puertas y ventanas instaladas, tres dormitorios y un baño completo.

Según el fabricante, la vida útil estimada de este tipo de viviendas es de aproximadamente 30 años, aunque pueden personalizarse antes de su fabricación con distinta cantidad de habitaciones, baños o incluso unirse dos módulos para ampliar la superficie.

Cómo fue el proceso para importar la vivienda

El procedimiento completo demandó unos cuatro meses.

El primer mes estuvo destinado a elegir el modelo y realizar la documentación necesaria. Luego la empresa china fabricó la vivienda durante un mes y el transporte marítimo hasta Argentina demoró aproximadamente dos meses.

La compra no se realizó directamente por internet. Tras contactar al fabricante, la familia contrató a un importador santafesino que se encargó de gestionar la operatoria aduanera y los requisitos necesarios para ingresar la estructura al país.

Cómo fue la instalación

La vivienda llegó plegada dentro de un contenedor.

Debido a que el terreno tenía un acceso reducido para maquinaria pesada, el montaje requirió la participación de unas quince personas entre familiares y amigos, quienes utilizaron una estructura especialmente adaptada para desplegar el módulo.

La apertura de la vivienda demandó aproximadamente una hora y, según explicó la familia, en una semana pudieron completar las terminaciones necesarias para comenzar a habitarla.

Una alternativa que gana interés

Las viviendas industrializadas y modulares comenzaron a despertar mayor interés como alternativa para quienes buscan reducir los tiempos de construcción y el costo por metro cuadrado.

No obstante, importar una vivienda completa continúa siendo una operación poco habitual en Argentina y requiere cumplir con los procedimientos de importación, controles técnicos y trámites aduaneros correspondientes. En el caso de la familia santafesina, el hecho de contar previamente con un terreno fue un factor determinante para concretar el proyecto.