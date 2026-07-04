La subasta online de dos terrenos estratégicos en zona Norte y Sur de la Ciudad de Buenos Aires despierta el interés de desarrolladores inmobiliarios

Banco Ciudad puso en marcha la subasta de un terreno ubicado en un lugar clave para el mercado inmobiliario porteño. Se trata de un lote estratégico, en Villa Ortúzar, con casi mil metros cuadrados.

El terreno está libre de construcciones y apunta a inversores, desarrolladores y otros actores del sector que buscan tierra urbana en la Ciudad de Buenos Aires. El remate se hará online, a través de la plataforma digital del banco.

El sistema permite participar desde cualquier punto del país. Basta con tener conexión a internet y cumplir con los requisitos de inscripción.

El terreno de Villa Ortúzar con una ubicación clave

Las pujas tienen fecha: arranca el 31 de julio y el precio desde u$s808.972

El lote está en Donado 1785, esquina La Pampa, en pleno barrio de Villa Ortúzar. Son 969,03 metros cuadrados en total, sin ninguna construcción encima.

Es un terreno en esquina. Tiene 40,31 metros de frente sobre La Pampa, una ochava de 6,07 metros y 17,58 metros de frente sobre Donado. Los laterales miden 44,64 y 21,73 metros.

La ubicación es clave. El predio está dentro del área conocida como barrio parque Donado Holmberg, que se extiende por 13 manzanas entre las calles Donado, Holmberg, avenida Congreso y Carbajal.

Esta zona formaba parte de la traza de la ex AU3. En los últimos años fue objeto de un proceso de reconversión urbana y social. La subasta se inscribe en una serie de ventas de terrenos correspondientes a esa ex traza.

El barrio muestra un desarrollo inmobiliario creciente. Hay edificios nuevos, espacios verdes recuperados y un perfil residencial consolidado.

En términos de zonificación, la parcela está afectada al Área UP y U38. Corresponde al Barrio Parque Donado-Holmberg, con carácter de urbanización especial.

Esta categoría implica un área de desarrollo urbanístico integral. Los usos permitidos incluyen actividades residenciales, educativas, culturales, deportivas, de esparcimiento y espacio verde de uso público, lo que amplía las posibilidades de desarrollo del lote.

El remate se hace por cuenta y orden de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La subasta será el 31 de julio a las 11 horas.

El precio base es de u$s808.972. Para participar se requiere un depósito de u$s24.269. Las visitas deben coordinarse por mail a consultassubastas@buenosaires.gob.ar, hasta dos días hábiles antes de la fecha.

Requisitos para participar en las subastas online

El sistema de subastas del Banco Ciudad opera de manera 100% digital. Los interesados deben seguir una serie de pasos para quedar habilitados.

Primero, hay que registrarse como usuario en subastas.bancociudad.com.ar. Se usan las mismas credenciales que en el sistema de Autogestión del banco.

Una vez registrado, el usuario debe ingresar a la subasta de su interés. Allí encontrará las condiciones de venta correspondientes. Es fundamental leer toda la documentación disponible.

La inscripción debe completarse hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate. Este plazo es clave para que el banco procese la habilitación.

El paso siguiente es transferir el monto de caución. Este depósito habilita a ofertar y varía según el lote. Equivale a un porcentaje del precio base del inmueble.

Si el interesado no llega a ofertar o si su oferta no resulta ganadora, el depósito se devuelve en su totalidad, lo que reduce el riesgo financiero para quienes exploran oportunidades sin certeza de adjudicación.

Tras la acreditación de la transferencia, el usuario recibe un correo electrónico. Ese mail confirma la habilitación y permite participar activamente de la puja.

Quien resulte adjudicatario podrá solicitar la tenencia del inmueble. También puede cancelar anticipadamente el saldo del precio una vez firmado el boleto de compraventa.

La plataforma dispone de un catálogo digital con información detallada. Incluye imágenes, planos y condiciones específicas de cada lote. Todo está disponible en subastas.bancociudad.com.ar.

El sistema permite seguir las ofertas en tiempo real. Los participantes ven cuántas pujas se realizan y cuál es el monto vigente en cada momento. La transparencia del proceso es uno de los atributos más valorados por los usuarios.