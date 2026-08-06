Por qué son los más buscados hoy en Buenos Aires. Cómo influyen el factor expensas, las mascotas y qué tener en cuenta al firmar un nuevo contrato .

Los alquileres de departamentos de tres ambientes mantienen una tendencia alcista en la Ciudad de Buenos Aires y ya superan, en promedio, los $1.156.992 mensuales, según el último relevamiento correspondiente a junio de distintas plataformas como Zonaprop y Argenprop. Aunque el ritmo de los aumentos comenzó a moderarse respecto de los meses anteriores, este segmento continúa entre los más demandados por familias, parejas con hijos y quienes necesitan un espacio adicional para trabajar desde sus hogares.

La oferta de propiedades en alquiler mostró una recuperación contundente desde la derogación de la Ley de Alquileres y la flexibilización del mercado. Ese mayor volumen de publicaciones permitió desacelerar el ritmo de las subas mensuales (hoy se ofrecen más de 3.200 departamentos en distintos barrios de la Ciudad), aunque los valores permanecen muy por encima de los registrados un año atrás. Hasta junio, el incremento promedio fue del 1,4%, mientras que en el primer semestre acumuló un alza del 15,7%, por debajo de la inflación del mismo período (por encima del 17%).

Los departamentos de tres ambientes concentran buena parte de la demanda porque representan el formato elegido por familias tipo y por compradores que postergaron el acceso a una vivienda propia. La recuperación del crédito hipotecario todavía no alcanza para absorber esa demanda, lo que mantiene una elevada presión sobre este segmento del mercado locativo.

Precio de alquileres: Puerto Madero mantiene el liderazgo

La ubicación continúa siendo el principal factor que explica las diferencias de precios. Puerto Madero conserva una amplia ventaja sobre el resto de los barrios debido a la calidad de sus edificios, la oferta de amenities, la seguridad y la cercanía con el centro financiero. En pesos todos los tres ambientes superan los $1.800.000 mensuales aunque una parte selecta se mantiene en dólares por encima de los u$s1.200 mensuales.

Detrás aparecen Palermo, Núñez y Belgrano, zonas que mantienen una demanda sostenida gracias a su oferta gastronómica, espacios verdes, conectividad y servicios. También integran el grupo de barrios con alquileres más elevados Colegiales, Recoleta y Villa Urquiza, donde la escasez de unidades disponibles sostiene los valores.

En el otro extremo, Villa Lugano vuelve a posicionarse como el barrio más económico para alquilar un tres ambientes. Constitución, Liniers, Floresta y Nueva Pompeya completan el grupo de zonas con los valores más accesibles de la Ciudad, impulsados por precios de venta más bajos y una menor presión de la demanda.

Especialistas del mercado explican que la brecha entre los barrios premium y los más económicos continúa ampliándose como consecuencia de la valorización diferencial de determinadas zonas y de las preferencias de quienes buscan alquilar cerca de polos comerciales, educativos y de transporte.

Por qué los tres ambientes lideran la búsqueda

El tres ambientes reúne un equilibrio difícil de encontrar en otras tipologías. Permite resolver las necesidades de una familia tipo, ofrece un dormitorio adicional para estudio o teletrabajo y mantiene un costo inferior al de las unidades de cuatro ambientes.

A esa situación se suma que muchas familias decidieron postergar la compra de una vivienda a la espera de mejores condiciones de financiamiento, lo que trasladó una parte importante de la demanda hacia el mercado de alquileres.

Si bien durante los últimos meses aparecieron más propiedades disponibles, la demanda continúa firme en los barrios con mejor infraestructura urbana y acceso al transporte público, especialmente en el corredor norte de la Ciudad.

Los 10 barrios más caros para alquilar un 3 ambientes

Según Zonaprop, los valores promedio de departamentos de 73 m2 son los siguientes en CABA.

Los 10 barrios más caros para alquilar un tres ambientes son los siguientes:

Puerto Madero: $2.250.000.

Palermo: $1.285.000.

Núñez: $1.260.000.

Belgrano: $1.245.000.

Colegiales: $1.235.000.

Recoleta: $1.220.000.

Villa Urquiza: $1.205.000.

Coghlan: $1.195.000.

Chacarita: $1.185.000.

Saavedra: $1.170.000.

Los 10 barrios más baratos de CABA:

Villa Lugano: $835.000.

Constitución: $875.000.

Villa Riachuelo: $880.000.

Liniers: $925.000.

Floresta: $940.000.

Nueva Pompeya: $950.000.

Mataderos: $965.000.

Parque Avellaneda: $975.000.

La Boca: $990.000.

Barracas: $1.000.000.

Las preferencias cambiaron

El perfil de quienes buscan alquilar también explica por qué los departamentos de tres ambientes concentran hoy buena parte de la demanda. Más allá del valor mensual, los inquilinos priorizan aspectos vinculados con la calidad de vida, los costos fijos y la flexibilidad para negociar los contratos.

En ese sentido, Eliana Matko, abogada, corredora inmobiliaria de Matko Propiedades, sostuvo que el mercado cambió de manera significativa durante el último año. "Hoy tanto propietarios como inquilinos buscan previsibilidad, flexibilidad y acuerdos adaptados a la realidad económica. La mayoría de las nuevas locaciones se negocian con actualizaciones trimestrales por IPC porque permiten acompañar la inflación sin generar los fuertes incrementos que producían los ajustes anuales", explicó.

Matko señaló además que, al momento de elegir una vivienda, ya no solo pesa el valor del alquiler. "También influyen el monto de las expensas (promedian $280.000 según distintos análisis en CABA), la aceptación de mascotas, la existencia de un balcón, la posibilidad de contar con un ambiente adicional para trabajar desde el hogar y las condiciones generales del contrato. Son factores que hoy pueden definir una decisión", afirmó.

La especialista también recomendó revisar con detenimiento cada cláusula antes de firmar un contrato. Añadió: "Es fundamental verificar el mecanismo de actualización, la distribución de gastos, el depósito de garantía, las condiciones de restitución del inmueble y el estado en que se recibe la propiedad. El acompañamiento de un corredor inmobiliario matriculado aporta seguridad jurídica, transparencia y ayuda a prevenir conflictos".

Mayor competencia

La recuperación de la oferta también modificó el funcionamiento del mercado de alquileres y, en ese contexto, los departamentos de tres ambientes concentran una parte importante de las consultas. Según Patricio Bedetti, titular de Bedetti Servicios Inmobiliarios, el esquema de contratos bajo la Ley de Alquileres de 2020 ya transita su etapa final y el mercado comienza a operar casi por completo bajo las nuevas reglas.

"Para fines de este año prácticamente todos los contratos estarán bajo el nuevo marco de libertad de contratación. El sistema anterior quedó obsoleto y resultó perjudicial tanto para propietarios como para inquilinos. Hoy predominan los acuerdos con actualizaciones trimestrales por IPC, porque reflejan mejor la evolución de los precios", explicó Bedetti.

El especialista señaló que, además del alquiler, las expensas adquirieron un protagonismo determinante al momento de elegir una vivienda. Amplió: "El inquilino ya no pregunta únicamente cuánto cuesta el alquiler. También analiza las expensas, porque pueden hacer caer una operación. Cuando esos gastos son elevados, muchas veces comienza una nueva negociación sobre el valor inicial del contrato".

Bedetti también destacó que la mayor competencia entre propietarios favorece a quienes buscan alquilar. Resumió: "Pasamos de un mercado con muy poca oferta a otro con miles de propiedades disponibles. Hoy el propietario que entiende el contexto, presenta un inmueble en buenas condiciones y fija un precio competitivo alquila rápidamente. El que mantiene valores elevados o condiciones rígidas corre el riesgo de tener la unidad vacía durante varios meses".