El sueldo que hay que tener para acceder a un crédito hipotecario de u$s75.000 del Banco Nación

El Banco Nación financia hasta el 75% de una vivienda. Qué ingresos exige según el plazo y cuánto ahorro previo necesita el comprador.

Comprar una propiedad mediante financiamiento volvió a ser una posibilidad para algunos hogares argentinos con la reaparición de los créditos hipotecarios UVA. Sin embargo, el acceso no depende únicamente del valor de la vivienda: el nivel de ingresos requerido y el ahorro inicial disponible son dos factores determinantes.

En el caso del Banco Nación, una familia que quiera acceder a un crédito equivalente a u$s75.000 debe cumplir con determinados requisitos de ingresos, que varían según el plazo elegido y si el solicitante cobra o no su sueldo en la entidad.

Para una vivienda valuada en u$s100.000, el banco puede otorgar un préstamo equivalente a u$s75.000. Tomando el tipo de cambio oficial utilizado en la simulación, de $1.520 por dólar, el monto financiado alcanza los $114 millones. El comprador debe aportar el 25% restante, es decir, unos u$s25.000, con fondos propios.

La cuota y los ingresos necesarios dependen de dos variables principales: si el solicitante cobra su salario en el Banco Nación y el plazo elegido para devolver el préstamo.

Cuánto debe ganar una persona que cobra su sueldo en Banco Nación

Los clientes que perciben sus haberes en el Banco Nación acceden a mejores condiciones, principalmente por una tasa de interés más baja.

En un préstamo a 20 años, la cuota inicial es de 475,56 UVAs, que al valor actual de la unidad utilizada en la simulación ($2.065,5) representa un pago mensual inicial de aproximadamente $982.272.

Para obtener ese financiamiento, el banco solicita ingresos netos por $3.929.087 considerando al titular y eventuales codeudores. Además, el solicitante principal debe acreditar un ingreso mínimo de $1.964.544.

En este segmento, la tasa nominal anual (TNA) es del 6%, mientras que el costo financiero total efectivo anual (CFT TEA) alcanza el 8,73%.

Crédito a 20 años para clientes del Banco Nación

Valor de la vivienda: u$s100.000

u$s100.000 Porcentaje financiado : 75%

: 75% Monto del préstamo: u$s75.000

u$s75.000 Crédito en UVAs: 55.192,45

55.192,45 Cuota inicial: 475,56 UVAs

475,56 UVAs Cuota aproximada : $982.272

: $982.272 Ingreso conjunto requerido: $3.929.087

Ingreso mínimo del titular: $1.964.544

Plazos más largos reducen la cuota inicial

Para quienes buscan extender el período de pago a 30 años, la exigencia mensual disminuye porque el capital se distribuye en una mayor cantidad de cuotas. En ese caso, la cuota inicial baja a 420,54 UVAs, equivalente a unos $868.622 mensuales.

El ingreso neto conjunto requerido pasa a $3.474.490, mientras que el titular debe demostrar al menos $1.737.245 de ingresos. La tasa se mantiene sin cambios frente al plazo de 20 años: 6% de TNA.

No cobrás tu sueldo en Banco Nación: cuánto tenés que ganar para acceder a un hipotecario UVA

Los trabajadores que no tienen acreditado su salario en Banco Nación también pueden solicitar el crédito, aunque las condiciones son menos favorables.

Para un préstamo a 20 años, la cuota inicial asciende a 607,72 UVAs, equivalente a unos $1.255.238 mensuales.

En este caso, el ingreso neto conjunto solicitado llega a $5.020.953, mientras que el titular debe contar con ingresos mínimos de $2.510.476. La diferencia principal aparece en la tasa: para quienes no son clientes del banco, la TNA sube al 12%.

Crédito a 20 años sin cobrar sueldo en Banco Nación

Porcentaje financiado : 75% del inmueble

: 75% del inmueble Monto del crédito: u$s75.000

u$s75.000 Cuota inicial: 607,72 UVAs

607,72 UVAs Cuota aproximada: $1.255.238

$1.255.238 Ingreso conjunto requerido: $5.020.953

$5.020.953 Ingreso mínimo del titular: $2.510.476

$2.510.476 TNA: 12%

A 30 años baja la cuota, pero todavía exige un ingreso millonario

Al elegir el plazo máximo de 30 años, la cuota inicial se reduce a 567,22 UVAs, unos $1.172.618 mensuales.

El banco exige en este escenario ingresos conjuntos por $4.690.473, mientras que el titular debe demostrar ingresos mínimos de $2.345.237.

Aunque la cuota resulta más accesible, el costo financiero continúa siendo superior al de quienes cobran sus haberes en la entidad.

Qué significa que un crédito sea UVA

Los préstamos UVA tienen una característica particular: tanto el capital adeudado como las cuotas se actualizan según la evolución de la UVA, una unidad que sigue la variación de la inflación.

Por eso, aunque el crédito se otorga en pesos, el monto queda expresado en UVAs y luego se convierte a moneda argentina según el valor vigente de esa unidad.

La tasa nominal anual representa el interés que aplica el banco sobre el préstamo, mientras que el costo financiero total incorpora otros gastos asociados, como seguros y cargos administrativos.

El ahorro previo sigue siendo una barrera clave

Más allá de los ingresos exigidos, uno de los principales desafíos para quienes buscan acceder a una vivienda mediante crédito hipotecario continúa siendo reunir el anticipo.

Como el Banco Nación financia hasta el 75% del valor del inmueble, el comprador debe disponer del 25% restante antes de solicitar el préstamo.

En una propiedad de u$s100.000, eso implica contar con unos u$s25.000 de ahorro inicial, además de cumplir con los requisitos de ingresos establecidos por la entidad.