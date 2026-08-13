Reformar un baño o una cocina puede costar más por m² que construir una casa completa: cuánto hay que gastar para ponerlos a nuevo

Comprar una propiedad usada y ponerla a nuevo requiere hacer cuentas más allá del precio de compra. Algunas de las obras que más pueden elevar el presupuesto son las que se realizan para remodelar baños y cocinas, dos espacios donde se concentran instalaciones, equipamiento y trabajos especializados.

Cuánto cuesta remodelar baño y cocina en agosto 2026

Los valores relevados por Sismat y actualizados en agosto de 2026 muestran hasta qué punto puede encarecerse una reforma. En determinados ambientes, el costo por metro cuadrado supera incluso al de construir desde cero.

Para un baño, el presupuesto estimado alcanza los $2.809.687 por m². Si se toma como referencia un ambiente de 4 m², la renovación completa demanda unos $11.238.747.

La cocina tampoco representa una obra menor. El costo informado es de $2.677.852 por m², por lo que actualizar una superficie de 6 m² implica aproximadamente $16.067.114.

Un baño de 4 m² cuesta $11.238.747 de renovar

En conjunto, renovar ambos ambientes suma una superficie de apenas 10 m², pero requiere una inversión de más de $27,3 millones.

Por qué baños y cocinas tienen un costo tan alto

La diferencia respecto de otros trabajos de construcción se explica por la cantidad de tareas que deben concentrarse en pocos metros cuadrados.

En una reforma integral intervienen, entre otros componentes:

Instalaciones sanitarias

Revestimientos

Artefactos

Muebles

Materiales

Mano de obra

El contraste resulta más claro al poner estos valores frente al costo de construir una vivienda completa.

Renovar una cocina de 6 m² cuesta $16.067.114

Cuánto cuesta construir una casa nueva

De acuerdo con el mismo relevamiento, el costo general de construcción se ubica en $1.933.828 por m². Dentro de ese valor, $878.830 corresponden a mano de obra, mientras que los $1.054.998 restantes son materiales.

Para una referencia más concreta, Sismat calculó el presupuesto de una vivienda de 120 m² cubiertos y dos plantas, equipada con tres dormitorios, dos baños y un toilette.

En ese caso, el costo asciende a $1.971.305 por m², con un presupuesto total de $236.556.655.

La comparación permite dimensionar el peso de una reforma puntual. El metro cuadrado de un baño cuesta alrededor de 45% más que el valor general de construcción, mientras que el de una cocina es aproximadamente 38% superior.

El dato clave para quien compra una propiedad usada

Los números muestran que el estado de una vivienda puede modificar de manera significativa el presupuesto necesario para habitarla.

Por eso, antes de comprar una propiedad para reciclar, no alcanza con mirar solamente el precio de publicación. También resulta necesario calcular cuánto demandarán las obras principales.

Con los valores actuales, poner a nuevo un baño y una cocina puede exigir más de $27 millones, sin contar eventuales trabajos adicionales en dormitorios, living, instalaciones generales u otros sectores de la propiedad.