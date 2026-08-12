El Colegio de Escribanos porteño presentó una herramienta que permite firmar contratos a distancia y suma controles para proteger cada documento

Ya no será necesario imprimir un contrato, reunirse con la otra parte o intercambiar documentación en papel para determinados acuerdos. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA) puso en marcha la Plataforma Ciudadana de Firmas (PCF), un sistema pensado para realizar este tipo de operaciones completamente online.

La propuesta fue presentada en Expo Real Estate, durante su 16° edición, con la participación de Magdalena Tato, titular del CECBA, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El nuevo recurso está destinado a situaciones en las que las partes necesitan dejar formalizado un acuerdo, pero la normativa no exige la intervención de un escribano. Entre los casos contemplados aparecen los contratos de alquiler y determinados convenios comerciales.

Escribanos: qué pasa con los contratos después de firmarlos

Uno de los aspectos que diferencia a la PCF es qué ocurre con los archivos una vez que fueron firmados.

La plataforma no funciona como un depósito permanente de contratos. La documentación queda disponible allí durante 48 horas y luego se elimina del sistema. A partir de ese momento, son las personas que participaron del acuerdo quienes conservan el documento.

Con este mecanismo, el Colegio busca reducir la exposición de información sensible en plataformas privadas que pueden conservar archivos durante largos períodos o encontrarse sujetas a regulaciones de otros países.

Otro de los objetivos técnicos es evitar que una firma digital pueda separarse de su documento original y reutilizarse en otro archivo. La relación entre ambos elementos se mantiene durante todo el proceso.

Plataforma online para firmar contratos: qué datos se analizan

La validación no se limita a observar la imagen de una firma sobre la pantalla. El sistema también toma en cuenta la manera en que la persona realiza el trazo.

Para determinar la autenticidad intervienen diferentes parámetros biométricos y de comportamiento, entre ellos:

La presión ejercida durante la firma

La velocidad del movimiento

La aceleración registrada al firmar

Después de completar el procedimiento, el documento queda protegido frente a cambios. Esto permite detectar una eventual modificación posterior y dificulta que el archivo original sea manipulado sin que quede evidencia.

El desarrollo también contempla un aspecto vinculado con la protección de los datos: la operatoria se realiza dentro del marco jurídico argentino y la información técnica utilizada por el sistema se encuentra alcanzada por las normas locales.

El escribano no desaparece: cambia su forma de intervenir

La digitalización de los contratos no implica, para el Colegio, eliminar el papel del escribano. Por el contrario, la estrategia apunta a trasladar parte de su función al entorno digital y reservar la intervención profesional para aquellos casos que requieren mayores garantías.

"La forma en que las personas firman cambió y llegó para quedarse. Por eso desarrollamos una herramienta que combina la velocidad y simplicidad que demanda el mundo digital con las garantías que históricamente brinda una institución especializada en seguridad jurídica", afirmó Tato.

Desde el CECBA señalaron que el desafío consiste en acompañar los nuevos hábitos de contratación sin perder los niveles de confianza asociados tradicionalmente al notariado.

Cuando una operación necesita una instancia adicional de control, la Plataforma Ciudadana de Firmas puede vincularse con el Sistema Digital de Firmas (SDF).

Cuándo puede intervenir un escribano de manera remota

El SDF permite que el profesional participe sin que las partes tengan que trasladarse físicamente hasta una escribanía.

A través de herramientas de identificación biométrica y videoconferencia, el escribano puede comprobar quiénes participan del acto y evaluar aspectos como su identidad, capacidad y voluntad.

De acuerdo con el Colegio, este procedimiento permite que una operación realizada a distancia alcance la misma eficacia jurídica que tendría mediante una intervención presencial en una escribanía.

De esta manera, la propuesta establece distintos niveles de intervención: para acuerdos que no necesitan certificación notarial puede utilizarse la PCF, mientras que las operaciones que requieren una validación superior pueden incorporar la participación del escribano mediante el SDF.

El nuevo paso dentro de la digitalización del Colegio

La plataforma forma parte de un proceso tecnológico que el CECBA viene desarrollando desde hace varios años.

Entre las herramientas creadas por la institución figuran GEDONO y VADONO, vinculadas con la administración y validación de documentación notarial digital. También se encuentra ADAP, el Acceso Digital al Archivo de Protocolos, que permite consultar millones de documentos históricos.

A este conjunto se suma ahora la Plataforma Ciudadana de Firmas, con la que el Colegio busca llevar la posibilidad de formalizar acuerdos digitales a un universo más amplio de usuarios.

El desarrollo recibió además un reconocimiento durante Expo Real Estate. El Colegio de Escribanos porteño fue distinguido con el Premio al Aporte Institucional por su trayectoria en innovación tecnológica vinculada con la seguridad jurídica.

La nueva herramienta se presenta así como otro paso hacia un modelo de escribanía adaptado a operaciones que cada vez con mayor frecuencia se realizan de manera digital, con el objetivo de reducir trámites presenciales y mantener controles sobre la validez y seguridad de los documentos.