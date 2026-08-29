Inversión récord: así es la nueva mega torre de lujo que se levanta en Puerto Madero

Con una inversión de u$s750 M el complejo Madero Harbour suma viviendas de lujo, oficinas y amenities exclusivos. Conocé los precios

La compañía expande su negocio con la venta de un penthouse de u$s21M y un proyecto de u$s120M en Punta del Este.

El desarrollo incluye la Harbour Tower y nuevas obras como Osten Tower II, abarcando 500.000 m² de construcción.

GNV Group proyecta una inversión adicional de u$s450M en Distrito Madero Harbour, elevando el total a u$s750M en Puerto Madero.

GNV Group proyecta invertir otros u$s450 millones en Puerto Madero para completar Distrito Madero Harbour, el mega emprendimiento que desarrolla en el Dique 1. La compañía ya desembolsó u$s300 millones y, una vez finalizado, la inversión total alcanzará los u$s750 millones.

El predio Madero Harbour tiene 80.000 metros cuadrados (m²) y contempla 500.000 m² de construcción. Hasta el momento se edificaron unos 200.000 m² y todavía quedan otros 300.000 m² por desarrollar.

Madero Harbour comenzó a construirse hace más de una década. Desde entonces, GNV terminó seis edificios y actualmente tiene otros tres en obra. También avanzó con espacios comerciales y cocheras dentro del predio.

Cómo es la mega torre de lujo Harbour Tower en Puerto Madero

Entre los edificios que forman parte de Madero Harbour está Harbour Tower, diseñada por el arquitecto uruguayo Carlos Ott. Tiene 53 pisos, alcanza los 194 metros de altura y cuenta con 217 departamentos. Con esas dimensiones, se convirtió en la segunda torre más alta de la Argentina.

Su construcción demandó una inversión que GNV Group ubicó en u$s150 millones en agosto de 2025. Uno de los trabajos que más tiempo llevó fue la fachada vidriada. Su instalación demoró dos años y requirió unos 21.000 m² de carpinterías, equivalentes a más de siete kilómetros de ventanales.

Para mediados del año pasado, el 94% de las unidades ya estaba vendido y quedaba disponible apenas un 6%. Entre los departamentos que todavía se ofrecían había opciones desde u$s540.000, mientras que las de mayor superficie llegaban a u$s2,4 millones.

Harbour Tower tiene 53 pisos y cuenta con 217 departamentos

El edificio tiene además más de 1.800 m² de espacios comunes, entre:

Piscinas

Spa

Gimnasio

Espacios de coworking

Cavas privadas

Parrillas

Microcine

Sectores destinados a eventos

En los pisos 52 y 53 está la propiedad más grande del edificio, que acaba de ponerse a la venta como una propiedad por u$s21 millones. La residencia tiene 674 m², a los que se agregan otros 149 m² destinados a cocheras y espacios de servicio.

Harbour Tower tiene más de 1.800 m² de espacios comunes

Los ambientes están distribuidos en dos plantas. La recepción tiene 160 m² y ocho metros de altura. Allí se encuentran el living, el comedor, un bar y una cava de vinos.

La vivienda cuenta con tres dormitorios. Dos tienen vestidor y baño en suite, mientras que el principal ocupa 120 m² y dispone de dos baños y dos vestidores individuales. También tiene cocina con parrilla, comedor diario, toilette y dependencia de servicio.

En la planta superior se encuentra la piscina privada, cubierta y climatizada, con vistas a la ciudad y al Río de la Plata. En ese nivel también están el gimnasio, sauna, sala de tratamientos, un espacio de entretenimiento y un estudio.

La compañía GNV Group lleva más de una década detrás del megaproyecto del Dique 1

La propiedad se entrega terminada y amoblada. Tiene capacidad para seis vehículos, entre una cochera privada para dos autos y cuatro espacios en los subsuelos. Desde el estacionamiento se puede acceder directamente al helipuerto del complejo.

Las nuevas obras y la inversión de u$s750 M en Madero Harbour

Uno de los proyectos que actualmente concentra la inversión de la compañía es Osten Tower II. La construcción comenzó en marzo y contempla un edificio de 33 pisos con más de 200 departamentos.

Las unidades tendrán entre 40 y 310 m² y los precios parten de u$s197.000. Antes de iniciar la obra, cerca del 45% ya estaba vendido. La entrega está prevista para diciembre de 2028.

En los últimos niveles habrá otro penthouse, en este caso de casi 1.000 m², con piscina y parrilla privada. Para el resto de los departamentos, la desarrolladora ofrece un plan de financiación con un anticipo del 30% y cuotas en pesos ajustadas por CAC durante los tres años de construcción.

Uno de los trabajos que más tiempo llevó al proyecto fue la fachada vidriada.

La mayoría de los compradores son argentinos, aunque GNV empezó a registrar un mayor interés desde el exterior.

Osten Tower II forma parte de una inversión de u$s95 millones junto con Osten Tower I. La primera fue lanzada en 2022 y ya tiene todos sus departamentos vendidos. Su finalización está prevista para fines de 2026 y los últimos valores informados rondaban los u$s6.500 por m².

El inicio de la segunda etapa se demoró por el aumento de los costos de construcción.

Harbour Tower tiene todo tipo de amienities

Además de los tres proyectos residenciales que están en marcha, la empresa se encuentra desarrollando The Shops, el centro comercial de Madero Harbour. Será una de las próximas incorporaciones al predio, que ya cuenta con más de 10.000 m² comerciales.

GNV también conserva parte de los inmuebles que realiza. En lugar de vender todos los locales, oficinas y cocheras una vez terminados, mantiene algunos en su cartera para alquilarlos y generar una renta de largo plazo.

Con 200.000 m² ya edificados, todavía restan alrededor de 300.000 m² para alcanzar los 500.000 m² previstos.

En Harbour Tower, l a mayoría de los compradores de las unidades son argentinos , aunque se empezó a registrar un mayor interés desde el exterior

La expansión del grupo en el mercado de Real Estate fuera de Argentina

La compañía también tiene proyectos fuera de la Argentina. En Punta del Este desarrolla SLS Punta del Este Hotel & Residences junto con SLS, la marca de lujo de la cadena hotelera Accor.

El complejo estará ubicado sobre la avenida del Mar, en la Parada 10 de Playa Brava, y demandará una inversión cercana a los u$s120 millones. Tendrá dos torres de 24 pisos que combinarán departamentos y hotelería, con locales comerciales y propuestas gastronómicas en la planta baja.

El proyecto contempla 314 departamentos y 80 habitaciones de hotel. Las unidades tendrán entre 67 y 220 m² y fueron lanzadas con valores que rondan los u$s7.000 por metro cuadrado. Los propietarios podrán destinarlas al alquiler temporario y dejar la administración en manos del hotel.

En la planta superior se encuentra la piscina privada, cubierta y climatizada, con vistas a la ciudad y al Río de la Plata

El modelo también le permite a la desarrolladora financiar parte de la construcción con la venta de los departamentos. Ginevra explicó que levantar un hotel requiere una inversión alta y que incorporar viviendas permite generar ingresos mientras avanza la obra.

La llegada a Uruguay se definió después de analizar otros mercados de la región, entre ellos Paraguay, Bolivia y Brasil. Finalmente, la compañía eligió la ciudad uruguaya por las similitudes que encontró con el mercado de Puerto Madero.