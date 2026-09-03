Banco Provincia lanza créditos para viviendas que financia el total sin hipoteca ni escribano

El Banco Provincia presentó dos líneas de préstamos UVA para construir o comprar casas con financiación que llega hasta el 100%

El Banco Provincia oficializó su reingreso al mercado de crédito hipotecario y de financiamiento para la vivienda mediante el lanzamiento de dos nuevas líneas de préstamos ajustables por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Una de ellas tradicional y otra sin hipoteca con financiación de hasta el 100%.

La iniciativa está orientada a resolver las necesidades de construcción, ampliación y refacción de inmuebles, como así también a impulsar el acceso a viviendas industrializadas mediante el uso de fondos propios y la captación de licitaciones de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El movimiento estratégico de la banca pública bonaerense busca atender tanto a la demanda de la construcción tradicional como a los nuevos sistemas constructivos rápidos como steel frame y balloon frame.

De esta forma, la propuesta combina previsibilidad de ingresos mediante cláusulas de tope salarial con la eliminación de costos notariales en operaciones específicas.

Crédito UVA Casa Propia: $524 millones para construir a 20 años

La línea principal del programa, denominada UVA Casa Propia, está diseñada para la construcción de viviendas desde cero o la realización de obras de refacción y ampliación. El préstamo establece un monto máximo prestable de 250.000 UVA, lo que equivale a aproximadamente $524 millones considerando la cotización de la unidad registral.

Las condiciones financieras y operativas de esta línea tradicional son:

Tasa de interés: 9% anual fija más el ajuste del valor UVA

Plazo de devolución: hasta 240 meses (20 años)

Porcentaje de financiamiento: cubre hasta el 80% del valor de tasación o del presupuesto de obra para clientes que acrediten haberes en el banco, y hasta el 70% para el público general

Titularidad compartida: permite sumar los ingresos de hasta tres co-titulares por operación

Relación cuota-ingreso: tope de afectación del 25% de los ingresos netos para clientes con sueldo en la entidad y del 20% para solicitantes generales

Asimismo, con el objetivo de despejar las dudas históricas sobre el impacto del ajuste UVA frente a los salarios, la entidad incluyó de forma automática una cláusula de resguardo salarial.

Este mecanismo impide que las cuotas del préstamo crezcan por encima del ritmo de los ingresos de los deudores. Si la cuota ajustada por el índice de inflación de la UVA supera a un valor teórico calculado mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) más un margen de 2 puntos porcentuales, el Banco Provincia bonifica automáticamente la diferencia en pesos. De este modo, la entidad asume el costo del descalce imprevisto entre precios y salarios durante la vida del crédito.

La línea para viviendas modulares: financiamiento total sin escritura ni gastos de escribanía

La principal innovación operativa de la propuesta bonaerense reside en un instrumento específico enfocado en la adquisición de viviendas modulares e industrializadas. Al estructurarse técnicamente como un préstamo personal UVA, la línea prescinde por completo de la constitución de una hipoteca sobre el terreno.

A su vez, no requiere de la intermediación de un escribano público, recortando costos iniciales de escrituración. Esta modalidad permite financiar hasta el 100% del valor de la unidad (IVA incluido) con un techo máximo de $100 millones y un plazo de amortización de hasta 96 meses (8 años) con una tasa de interés del 9% anual más UVA.

En el caso del público general, la tasa se eleva al UVA más el 15% anual. La compra debe realizarse a través del nómina de empresas constructoras adheridas e integradas al programa, disponible en el sitio web de la institución.

El Banco Provincia conserva el crédito hipotecario tradicional

Además de estas opciones, el Banco Provincia mantiene disponible su línea de préstamos hipotecarios tradicionales a tasa fija en pesos. Esta opción está destinada a la compra, construcción, ampliación, terminación o refacción de viviendas particulares.

La misma abarca tanto a clientes que cobran sus sueldos en la institución como al público general (empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas).

El préstamo establece un tope máximo prestable equivalente a u$s250.000 (aproximadamente $377,5 millones al tipo de cambio oficial) con un plazo de amortización de hasta 240 meses (20 años) y una tasa fija en pesos que parte del 24% anual.

La línea permite sumar hasta tres titulares por operación y habilita un límite de afectación de ingresos del 40% del sueldo, superando el margen del 25% fijado para las líneas UVA. La financiación cubre hasta el 80% del valor de tasación o presupuesto para clientes con acreditación de haberes y hasta el 70% para el resto de los solicitantes.

Préstamo personal de $50 millones para materiales con trámite directo por Cuenta DNI

La cuarta herramienta del paquete de financiamiento para la vivienda se enfoca de forma exclusiva en la compra de materiales de construcción y refacción. Se trata de un crédito personal a distancia que se gestiona de manera directa en comercios adheridos del rubro, como corralones, pinturerías, locales de revestimientos o fabricantes de sanitarios en todo el territorio bonaerense.

El proceso prescinde de trámites bancarios presenciales, ya que el vendedor inicia la solicitud desde el sistema del comercio e ingresa los datos del cliente, quien recibe de forma instantánea la notificación de la propuesta en su teléfono móvil para aprobarla a través de Home Banking BIP o desde la aplicación Cuenta DNI.

El monto máximo que prestamos el banco es de 50 millones de pesos con plazos de entre 12 y 72 meses, con tasas desde el 55% anual. Con estas alternativas, el banco busca ofrecer distintas alternativas de financiamiento.