El aumento de la morosidad en el sistema financiero, que de acuerdo a datos extra oficiales se habría frenado en julio, es uno de los datos que más preocupa y ocupa a las autoridades económicas.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al tema en la conferencia de prensa del jueves pasado en la que anunció la flexibilización del crédito en dólares para empresas.

FGS de ANSES: Luis Caputo prepara esquema de créditos en dólares

Al ser consultado sobre el rol que podría tener el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES en el financiamiento del crédito, destacó: "Es algo que estamos analizando con la ministra Pettovello y su equipo".

Caputo además manifestó: "Hubo hace tiempo muchas propuestas de que el FGS comprara hipotecas y permitiera liberar fondos para que los bancos pudieran dar más hipotecas, pero el FGS no puede estar comprando hipotecas de personas. No es la función del FGS que está para proteger a los jubilados".

Caputo adelantó en declaraciones a los periodistas que en el Gobierno trabajan en un esquema distinto, que consideran más eficiente y que ya fue comentado con el sistema bancario. "Sí, estamos viendo formas que creemos que son más efectivas y lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos y creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos a los que les encantó la idea", explicó Caputo, pero no aclaró si sería solo para créditos hipotecarios o también para créditos personales.

Por lo que pudo saber iProfesional, de una fuente cercana a un banco extranjero, la propuesta que analiza el equipo económico consistiría en que sea el FGS el que licite plazos fijos a largo plazo, una operatoria que hoy no existe en el mercado de capitales argentino.

La comparación entre las tasas para plazo fijo y las de préstamos personales.

Por qué los bancos no pueden expandir los créditos hipotecarios

Caputo explicó cuál es el problema de fondo que se busca resolver con esta nueva modalidad en estudio. "Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo y el problema que enfrentan los bancos es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días".

Esa diferencia entre el plazo al que los bancos prestan y el plazo al que se fondean es, según el ministro, uno de los principales obstáculos para expandir la oferta de créditos hipotecarios.

En ese contexto, el FGS aparecería como un instrumento con un perfil de inversión compatible con ese tipo de inversiones. "Dado que el FGS tiene un objetivo de largo plazo, este fondo podría hacer entonces plazos fijos de largo plazo. Esa es una de las alternativas que estamos explorando", indicó Caputo.

Cómo sería el mecanismo de licitación transparente

Acerca de cómo funcionaría el mecanismo en el futuro, el ministro detalló que el esquema se basaría en un proceso de licitación transparente, en el que serían los propios bancos los que ofrezcan las condiciones. "El FGS licitaría los plazos fijos para que sea de manera bien transparente y los bancos podrían licitar tasa, por ejemplo si es un plazo fijo a dos años, un banco puede decir yo estoy dispuesto a pagar UVA + 3% y si es a cinco años, puede pagar UVA + 4%".

En este aspecto hay que mencionar que sería importante que se fije una tasa máxima para que los bancos no puedan especular y cobrarle tasas muy altas a sus clientes por esos préstamos.

Además destacó: "El FGS, en función de las tasas que reciba, decidirá si hace plazo fijo a 2, 3, 5 años o lo que determine", pero aclaró: "Se trata todavía de un proyecto en evaluación y es algo que estamos estudiando y podría salir".

Caputo vinculó esta herramienta con el otro anuncio central de la conferencia, la flexibilización del crédito en dólares para empresas, que eleva del esquema previo hasta un 15% de los depósitos en moneda extranjera que los bancos podrán prestar a compañías, sin necesidad de que estas generen o cuenten con garantías en dólares. "Complementaría mucho lo que acabamos de hacer", afirmó el ministro al relacionar ambas medidas.

Quiénes serían los principales beneficiados con créditos en dólares

Caputo también explicó que el sector de la construcción y los desarrolladores son los principales demandantes de financiamiento en dólares.

Los depósitos en dólares tocaron un récord histórico.

"Uno de los sectores que más nos ha pedido poder acceder a créditos en dólares son justamente los desarrolladores y ellos tienen la tierra y dicen que, teniendo un 20% de capital, sumando otro 30%, avanzarían", destacó.

Caputo anunció lo que él denominó "una flexibilización parcial de los préstamos en dólares a las empresas que incluirá solo a personas jurídicas, no personas humanas", de acuerdo al DNU que se publicó el viernes en el Boletín Oficial y que permite que los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda estadounidense a empresas que no generen dólares y que deja de lado el artículo del decreto del 2.002 que impedía dar esos créditos.

Luego de la conferencia, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que adecuará el marco regulatorio aplicable a las financiaciones en moneda extranjera otorgadas por las entidades financieras, a partir de la modificación del artículo 23 del Decreto 905/2.002 que no permitía ese tipo de operaciones.

El ministro cerró su explicación al destacar que de concretarse, ambas herramientas funcionarían de manera articulada dentro de la estrategia del Gobierno para dinamizar el mercado inmobiliario. "Si pudiéramos hacer lo del FGS, sería un complemento que calzaría muy bien", concluyó Caputo.