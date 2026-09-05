Hasta dónde podrían bajar las tasas de interés para los nuevos créditos hipotecarios UVA

Bancos bajan las tasas de créditos hipotecarios UVA al 7,5% tras el fondeo del FGS. Conozca las nuevas condiciones y plazos de financiación

En lo que se refiere a la evolución del crédito total en agosto, un reciente informe de la consultora First Financial Group señala que los préstamos en pesos crecieron 0,6% en términos reales durante agosto y alcanzaron los $106,5 billones.

El informe destaca que en agosto, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado aumentó en términos nominales un 2,3% mensual, el saldo llegó a $106,5 billones, presentando un crecimiento interanual del 32,3%, contra los $80,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior. Lo que se observa es que luego de diez meses de retroceso, se trató de un mes de equilibrio crediticio.

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, aumentó en términos nominales un 4,8% mensual, el saldo llegó a $8,6 billones para el total acumulado, con un crecimiento interanual del 81,8%, contra los $4,6 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

Los recientes anuncios del Ministerio de Economía, que permitirán a los bancos obtener fondeo a plazos más largos gracias a la utilización de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por hasta $2 billones, crean la expectativa de un mayor crecimiento en el futuro cercano.

"El incremento real que observamos en las financiaciones de este mes lo tenemos que atribuir más a una baja de los índices de inflación que a un real recupero de las colocaciones. Los modestos saldos positivos del mes están liderados por los préstamos comerciales y cuentan con el aporte positivo de los prendarios y los hipotecarios", explicó Guillermo Barbero, socio de la consultora.

Banco Macro abre la guerra de tasas UVA

Al respecto hay que destacar que esta semana los bancos comenzaron a realizar algunas acciones y en particular un banco privado nacional comenzó a bajar las tasas de interés. El Banco Macro anunció una baja en la tasa de sus préstamos para vivienda y redujo la TNA de su línea UVA un punto porcentual menos que la condición que ofrecía hasta agosto pasado y fijó UVA más 7,5% (antes era 8,5%) y la ubicó en la máximo establecido por el Gobierno para los futuros préstamos hipotecarios que se otorguen con los fondos provenientes del FGS, pero es probable que la semana próxima más bancos oficiales y privados nacionales se sumen a la baja de tasas de interés para este tipo de nuevos créditos hipotecarios.

Las nuevas líneas de créditos hipotecarios UVA se podrían utilizar solo para la compra de una primera vivienda, así como para la mejora, ampliación o refacción de un inmueble, y tendrá alcance en todo el país. Los plazos de financiación en el futuro se podrían extender desde los 20 a 30 años.

Estas acciones de los bancos se dan en el momento previo de la primera licitación de esos recursos entre las entidades financieras que sería por unos 200.000 millones de pesos.

De acuerdo a lo establecido, los bancos podrán tomar depósitos a un año, con una tasa de UVA más el 2,5%, o a cinco años, con una tasa de UVA más el 4,5%, y cada entidad podrá licitar como máximo con un 20% de los fondos ofrecidos en cada licitación y tendrá 90 días para transformarlos en nuevos créditos hipotecarios bajo la modalidad UVA.

Además, esos créditos que se otorguen bajo la operatoria UVA con ese fondeo deberán cumplir las siguientes condiciones:

No podrán tener una tasa superior al 7,5%

Se deberán otorgar a un plazo mínimo de 15 años

Serán de un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por operación o de unos $315 millones

o de unos $315 millones Estarán destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda

Cómo evolucionaron las principales líneas de crédito

En lo que se refiere a la evolución de las principales líneas de préstamos además de los hipotecarios, el informe de First Financial Group también analiza individualmente las principales líneas de préstamos y sus diferentes comportamientos.

En relación a los préstamos comerciales, se observa que aumentaron en términos nominales un 2,4% mensual, el saldo llegó a $36,3 billones para el total acumulado, con un crecimiento del 37,3% interanual, contra los $26,4 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

En tanto que la línea de préstamos personales aumentó en términos nominales un 1,8% mensual, el saldo llegó a $21,9 billones para el total acumulado, con un crecimiento interanual del 23,5%, contra los $17,8 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

Al parecer, los niveles de clientela morosa han puesto freno a los planes comerciales más ambiciosos y se vuelcan hoy a tratar de recuperar a los clientes en situación irregular.

Por otra parte, la operatoria a través de tarjetas de crédito aumentó en términos nominales un 1,4% mensual, el saldo llegó a $25,1 billones para el total acumulado con un crecimiento interanual del 20,1%, contra los $20,9 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

En tanto que la línea de créditos prendarios aumentó en términos nominales un 2,0% mensual, el saldo llegó a $6,4 billones para el total acumulado, con un crecimiento interanual del 21,1%, contra los $5,3 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

En relación a los préstamos en dólares, aumentó un 1,6% mensual, el saldo llegó a u$s25.238 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 38,9%, contra los u$s18.166 millones al cierre del mismo mes del año anterior. El 75,4% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, los cuales aumentaron un 2,0% mensual y un 38,4% anual.