El desarrollo ocupa 15 hectáreas y tendrá 150.000 m2. Además, proyecta albergar a 5.000 residentes y generar actividad para otros 5.000 trabajadores

Se vendió 63% de las primeras 68 casas (u$s200-300K), con financiación propia a 5 años.

El proyecto en Benavídez ocupará 15 hectáreas y podría albergar a 10.000 personas en residencias y oficinas.

Hace años que Benavídez viene ganando peso dentro del corredor norte, a medida que nuevos desarrollos de viviendas, oficinas, comercios y servicios modifican el perfil de la zona. Uno de los proyectos que se suma a esta expansión es Distrito Benavídez, donde Ayres Desarrollos prevé invertir cerca de u$s300 millones en un emprendimiento de usos mixtos.

A pocos minutos de Nordelta, el proyecto ocupa unas 15 hectáreas y se encuentra a unos 700 metros de la Panamericana. En total, contempla alrededor de 150.000 metros cuadrados y, una vez finalizado, podría albergar a unas 5.000 personas. A esa población residencial se sumarían otras 5.000 personas que trabajarían diariamente en el distrito, por lo que la desarrolladora estima una actividad cotidiana de unas 10.000 personas.

La apuesta es que no funcione solamente como un espacio residencial, sino como una nueva centralidad urbana, con actividad comercial, laboral, gastronómica y de servicios, además de generar vínculos con los vecinos de Benavídez y localidades cercanas.

La elección de la zona respondió a varios factores, entre ellos la demanda creciente de vivienda de calidad, la conectividad, la forestación y la posibilidad de desarrollar un distrito de baja densidad bajo una planificación integral. "Es una combinación de factores que hacen atractiva a la zona", explica Gonzalo Sánchez Zinny, gerente general de Ayres Desarrollos.

Más adelante, el proyecto sumará comercios, oficinas y nuevas viviendas

En ese sentido, los u$s300 millones de inversión se desembolsarán de manera progresiva, acompañando el avance de las distintas etapas y de la infraestructura. Según las previsiones de la desarrolladora, el desembolso se distribuirá a lo largo de los próximos cinco años, aunque no se precisó cuánto corresponderá a cada etapa.

Cómo será el nuevo Distrito Benavídez

Para reunir la superficie necesaria, la desarrolladora compró, durante los últimos dos años, unas 25 propiedades, principalmente quintas, que fueron integradas para desarrollar el proyecto. Las obras ya comenzaron y el emprendimiento se construirá en distintas etapas.

Así las cosas, el masterplan contempla casas, departamentos y edificios de baja altura, además de oficinas y un sector comercial con restaurantes, cafeterías y servicios. La Avenida Benavídez será uno de los principales ejes de circulación, con conexión hacia la Panamericana y distintos puntos del corredor norte.

El proyecto también incorporará espacios verdes, calles internas, ciclovías y sectores peatonales. En las inmediaciones, además, funcionan tres colegios. "La idea es que las distintas áreas queden conectadas y que parte de las actividades cotidianas puedan resolverse dentro del mismo desarrollo", explica Sánchez Zinny.

Los u$s300 millones se desembolsarán de forma progresiva, a medida que avancen las distintas etapas

A esta infraestructura se suma un club deportivo de 5 hectáreas, que ya funciona dentro del proyecto. Ayres prevé invertir cerca de u$s300.000 en su ampliación y mejora, con obras proyectadas hacia 2028. Los trabajos contemplan sumar canchas de pádel, tenis y fútbol, gimnasio, coworking y gastronomía, con capacidad para unas 250 personas. La incorporación de estos espacios acompañará el crecimiento de la población residente.

Cuánto cuestan las casas y departamentos y cómo se financia

La primera etapa del proyecto contempla 68 casas y alrededor de 30 departamentos, con entregas previstas para 2027. Las viviendas tendrán unos 120 metros cuadrados, con jardín, y actualmente se comercializan a valores de entre u$s200.000 y u$s300.000.

Hasta el momento, se vendieron 43 de las 68 casas, cerca del 63% de esta primera etapa. Del total de compradores, aproximadamente 50% son usuarios finales y el otro 50% son inversores.

"Entre quienes buscan vivienda, predominan las familias que apuntan a mejorar su calidad de vida y valoran los espacios verdes, la calidad constructiva y los bajos costos de mantenimiento", explica Sánchez Zinny.

En cuanto a los valores por superficie, "las casas se comercializan a un promedio de u$s2.600 por metro cuadrado, mientras que los departamentos alcanzan los u$s3.200 por m²", indica. Desde el lanzamiento del proyecto, los precios acumularon un incremento de aproximadamente 26%.

La desarrolladora prevé que los valores continúen evolucionando a medida que avance la construcción del distrito y se incorporen las distintas etapas del proyecto.

En paralelo, la financiación propia representa una parte importante de las operaciones. "Aproximadamente, el 70% de las viviendas comercializadas se adquiere bajo esta modalidad", precisa el gerente general de la desarrolladora.

El esquema contempla un plazo de cinco años, con un 50% de anticipo y el resto en 60 cuotas fijas en dólares. "En los últimos dos meses, se concretaron 20 operaciones bajo esta modalidad", revela Sánchez Zinny.

Las viviendas tendrán unos 120 m², jardín y precios de entre u$s200.000 y u$s300.000

Departamentos y lofts desde u$s120.000: qué proyectan para 2027

La próxima etapa contempla 120 departamentos y 40 lofts, con una superficie total cercana a los 16.000 metros cuadrados.

La comercialización está prevista para el primer trimestre de 2027, con precios de lanzamiento de entre u$s120.000 y u$s140.000, según el tipo de unidad. También habrá una opción de financiación a tasa cero durante cinco años.

De acuerdo con las previsiones actuales, las obras de esta etapa finalizarían hacia fines de 2028.

Cómo seguirá el megadesarrollo

Distrito Benavídez tiene un horizonte de desarrollo de alrededor de 10 años, aunque las primeras etapas comenzarán a materializarse en los próximos meses. La primera etapa residencial contempla las casas de Haus, cuya entrega está prevista para julio de 2027.

Los departamentos se comercializan a u$s3.200 por m²

El cronograma continuará con nuevas propuestas residenciales y de usos mixtos. Entre los proyectos previstos aparece Ayres Joven, junto con las etapas de departamentos y lofts que la desarrolladora proyecta incorporar al distrito.

Más adelante, el masterplan contempla sumar áreas comerciales, oficinas y nuevas viviendas de media densidad. La cantidad de unidades que tendrán esas etapas todavía no está definida y su desarrollo quedará sujeto al avance general del proyecto.

De esta manera, "la urbanización se irá completando de forma progresiva durante la próxima década, con la incorporación de nuevos sectores a medida que avancen las obras", cierra el gerente general de Ayres Desarrollos.

*Todos los valores aquí expresados correspoden a septiembre del 2026