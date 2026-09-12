Locales vacíos en CABA: la cifra que se disparó y las avenidas más afectadas

La CAC detectó 284 comercios sin actividad en julio y agosto. El dato que más preocupa es el salto de los locales ofrecidos en alquiler

El mapa comercial de la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar señales preocupantes durante julio y agosto. Un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) detectó 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados en las principales áreas comerciales porteñas.

El número representa un incremento del 4% interanual. Sin embargo, frente al bimestre anterior (mayo-junio), la cantidad total de locales vacíos bajó 2,4%, desde los 291 registrados entonces. El dato que cambia la lectura aparece cuando se observa qué ocurrió con los inmuebles que están siendo ofrecidos en el mercado.

El dato que más llama la atención de los locales en alquiler

Dentro del total relevado, los locales ofrecidos en alquiler aumentaron 120,4% en un año. Es la variación más significativa del informe y contrasta con lo ocurrido con los inmuebles puestos a la venta.

La comparación también muestra que no se trata únicamente de un fenómeno interanual: respecto del bimestre mayo-junio de 2026, los locales en alquiler aumentaron 6,9%. En cambio, los locales catalogados en venta tuvieron un comportamiento inverso.

La CAC registró una caída del 32,3% interanual y del 8,7% frente al bimestre anterior.La diferencia entre ambas categorías es uno de los puntos más interesantes del relevamiento: mientras aumentó con fuerza la cantidad de inmuebles que buscan inquilino, disminuyó la cantidad de propietarios que los ofrecen directamente para la venta.

Cuáles son las avenidas con más locales vacíos

El relevamiento de la CAC permite además identificar dónde se concentra el fenómeno. Entre las ocho áreas comerciales analizadas, Avenida Corrientes lideró con 71 locales sin actividad, seguida por Avenida Santa Fe, con 64, y Avenida Rivadavia, con 62.

Más atrás quedaron la peatonal Florida, con 22 locales, Avenida Cabildo y Avenida Córdoba con 21, mientras que Avenida Pueyrredón tiene 13 y Avenida Avellaneda 10.Solo Corrientes, Santa Fe y Rivadavia concentran 197 de los 284 locales relevados por la entidad, es decir, alrededor de dos tercios del total.

Esto muestra que la vacancia no se distribuye de manera uniforme por los principales corredores comerciales de la Ciudad.

El dato llega mientras las ventas minoristas siguen bajo presión

El escenario de los locales comerciales coincide con un período de demanda todavía débil para buena parte del comercio minorista. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas de las pymes cayeron 3,8% interanual en julio y acumularon una baja del 2,7% en los primeros siete meses del año.

Según la entidad, el menor dinamismo estuvo relacionado con el agotamiento del impulso extraordinario que había generado el aguinaldo y con una mayor incidencia de los gastos de servicios de invierno sobre los presupuestos familiares.

En este sentido, si bien no se puede atribuir el aumento de los locales vacíos únicamente a la caída del consumo, ambos indicadores muestran las dificultades que atraviesa una parte del comercio.Qué muestra el nuevo mapa comercial porteño

El relevamiento deja un dato más complejo que la de una simple suba de persianas bajas. Hay 284 locales sin actividad en las principales áreas relevadas, pero menos que en mayo-junio.

Al mismo tiempo, los espacios ofrecidos en alquiler más que duplicaron su cantidad frente a un año atrás. Por lo tanto, el dato podría leerse como una señal de transformación dentro del mercado comercial porteño.

Es decir, mientras algunos corredores muestran una mayor vacancia, otros mejoraron respecto del bimestre anterior, y el tipo de oferta también cambió de manera significativa. Por lo tanto, la próxima medición de la CAC permitirá determinar si el retroceso bimestral de la cantidad total de locales vacíos se consolida o si vuelve a crecer la vacancia comercial.

No obstante, el dato que se destaca es que el mercado tiene muchos más locales buscando inquilino que un año atrás, incluso cuando el número total de espacios sin actividad mostró una leve mejora frente a mayo-junio.