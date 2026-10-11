El fundador de Reef ya vende lotes hasta en 36 cuotas en su barrio Olas de Chapadmalal

Olas de Chapadmalal entregó sus primeros lotes cerca del mar. Conocé los precios desde u$s120 el m² y los planes de pago en 36 cuotas fijas

Olas de Chapadmalal, el barrio privado creado por Fernando Aguerre en el extremo sur de Mar del Plata, entregó la posesión de sus primeros lotes y habilitó a los propietarios a comenzar a construir. El emprendimiento ofrece lotes de entre 1.400 y 2.500 metros cuadrados, con valores desde los u$s120 por metro cuadrado, según detalló Manuel Ladanaj, socio gerente de Robles Casas & Campos, la inmobiliaria a cargo de la comercialización.

El proyecto ocupa un campo de 100 hectáreas ubicado en el extremo norte de Chapadmalal, a unos 150 metros del mar. Olas fue presentado como un barrio privado privado en Chapadmalal, rodeado por más de 10.000 árboles. Aguerre, fundador de Reef, una marca vinculada con la indumentaria y la cultura del surf, y una de las figuras que impulsaron la incorporación de este deporte a los Juegos Olímpicos, compró esas tierras junto con su hermano Santiago en 1999.

La entrega de la posesión se realizó el 29 de agosto pasado. Para entonces, Olas ya tenía sus primeras viviendas en construcción. "Olas ya cuenta con toda su infraestructura terminada y en funcionamiento. Tiene fibra óptica en anillo, electricidad trifásica con tendido subterráneo, gas natural, red cloacal con planta de tratamiento propia y agua potable mediante pozos exclusivos del barrio", explicó Ladanaj a este medio.

Las calles internas fueron realizadas con polvo de piedra, mientras que la vía perimetral está pavimentada. El acceso principal también está concluido. La iluminación fue diseñada con una estrategia de "cielos oscuros", que reduce la luz dirigida hacia arriba y permite conservar la visibilidad nocturna.

El gas natural es uno de los puntos que distinguen al desarrollo dentro de esta zona de la costa. Para llevar el servicio fue necesario construir un gasoducto privado de 1.300 metros, una obra que también permitirá ampliar la red hacia sectores cercanos.

"Pasar de un sueño a una idea, después al plan y ahora haber concretado esta apertura, con las primeras viviendas en construcción, es muy emocionante", sostuvo Aguerre. "Llegamos después de mucho esfuerzo y con la intención de hacer las cosas bien, respetando nuestros valores. Olas es más que un barrio; reúne una forma de proyectar, construir y vivir sin perder de vista la tierra y la naturaleza".

Olas hoy entregó sus primeros lotes en Chapadmalal y tiene viviendas en plena etapa de construcción (Gentileza Olas de Chapadmalal)

Fernando y Santiago Aguerre encontraron el campo casi de casualidad. Volvían de surfear por la ruta 11 cuando vieron el cartel de venta; fueron directo a la inmobiliaria y lo señaron.

"Nos parecía un sitio hermoso y muy inusual. Era la primera tierra rural al sur del casco urbano de Mar del Plata, con 100 hectáreas de bosques y naturaleza", recordó el empresario. También pesó la ubicación, junto a algunas de las playas elegidas por los surfistas. "Nos dimos cuenta de que habíamos encontrado el paraíso que durante décadas buscamos en nuestros viajes de olas por el mundo. Y estaba en nuestra querida Mar del Plata".

Cuánto cuestan los lotes en Olas de Chapadmalal

Los terrenos que quedan disponibles tienen superficies de entre 1.400 y 2.500 metros cuadrados. Según detalló Ladanaj, el precio depende del tamaño, la ubicación, la orientación y la forestación de cada parcela. Los valores actuales rondan los u$s120 por metro cuadrado. Quienes compraron durante la primera etapa ingresaron, en gran parte, a valores de entre u$s90 y u$s100.

El comprador debe aportar el 30% al momento de ingresar. El saldo puede pagarse en 36 cuotas en dólares, sin interés. También se acepta el pago de las cuotas en pesos, con actualización por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción.

Las viviendas deberán tener una superficie mínima de 150 metros cuadrados y ser de uso unifamiliar. Las casas deben adaptarse a los árboles que ya crecen en el terreno. El reglamento prohíbe retirar ejemplares sin autorización y hasta el trazado de los caminos se definió para preservar el bosque.

Las expensas también entran en la cuenta, en un mercado donde el promedio de expensas puede definir una decisión de compra. En Olas serán de u$s200 mensuales durante la primera etapa y subirán gradualmente hasta rondar los u$s400 cuando comiencen a instalarse los primeros residentes, según detalló Ladanaj.

Fernando y Santiago Aguerre compraron en 1999 el predio donde hoy se desarrolla Olas de Chapadmalal (Gentileza Olas de Chapadmalal)

El Parador y el resto de los espacios comunes tienen fecha de finalización prevista para diciembre. El proyecto incluye restaurante, spa, gimnasio, quinchos, canchas de pádel, tenis y fútbol, huerta orgánica, senderos y una laguna. El barrio tendrá vigilancia las 24 horas, triple cerco eléctrico y monitoreo.

Hay compradores que planean viviendas de uso permanente, otros buscan una segunda vivienda cerca del mar y también aparecen inversores que apuestan por la evolución de Chapadmalal. Supermercados, colegios, estaciones de servicio y centros de salud se encuentran a unos cuatro minutos en auto. Playa Grande queda a unos 15 minutos.

Aguerre aclara que el proyecto no fue pensado únicamente para quienes practican surf. "Olas no es un barrio solamente para surfistas ni para nuestros amigos. Está pensado para personas que quieren vivir cerca del mar, en contacto con la naturaleza", afirmó.