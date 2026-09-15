Subastan cuatro inmuebles desde u$s224.000: hay un chalet con pileta, locales y galpones

Narvaezbid subastará cuatro inmuebles desocupados y aptos para escriturar. Dónde están, cómo ofertar y qué gastos deberá pagar el comprador

Los interesados deben registrarse en la plataforma y depositar una garantía para ofertar.

Cuatro inmuebles ubicados en Mar del Plata, Miramar, Rosario y Machagai, en la provincia de Chaco, serán subastados de manera online el miércoles 30 de septiembre. Las bases parten de u$s224.000 y llegan hasta u$s513.000. Entre las propiedades aparecen una que cuenta con chalet con pileta, un local con vivienda, una antigua sucursal bancaria y un conjunto de galpones.

as operaciones estarán divididas en dos subastas organizadas por Narvaezbid, una firma clave para comprender cómo funciona el negocio de las subastas digitales en el país. La primera incluirá únicamente la residencia de Mar del Plata y cerrará a las 13. La segunda reunirá los otros tres inmuebles y finalizará a las 15. Todos se encuentran desocupados, según detalló a iProfesional Martín Viña, analista de inmuebles de la compañía.

Para participar será necesario registrarse gratuitamente en la plataforma, validar el usuario y solicitar la habilitación. Los interesados también podrán coordinar una visita antes de realizar una oferta.

Cómo es el chalet de Mar del Plata que se subasta desde u$s270.000

La propiedad de Mar del Plata está ubicada sobre la avenida Juan José Paso, esquina San Juan. Se levanta sobre un terreno de 1.652 metros cuadrados y posee 580 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos plantas.

La residencia cuenta con dormitorios, espacios de estar, quincho, jardín, pileta y cocheras. El precio base fue establecido en u$s270.000 y la subasta cerrará el miércoles 30 de septiembre a las 13.

Quienes quieran ofertar deberán realizar un depósito en garantía de $500.000. Narvaezbid cobrará al comprador una comisión equivalente al 4% más IVA, calculada sobre el monto alcanzado al cierre de la operación.

El chalet de Mar del Plata tiene 580 m² cubiertos y sale a subasta desde u$s270.000 (Gentileza Narvaezbid)

A ese importe se sumarán los gastos administrativos de la subasta y los correspondientes a la escritura. En este último caso, cada una de las partes afrontará los conceptos que le correspondan de acuerdo con los usos habituales y la intervención del escribano.

Cuáles son los otros inmuebles que salen a subasta

La base más baja corresponde a una propiedad situada sobre la avenida 23 —también denominada avenida Mitre—, esquina calle 30, en Miramar. El inmueble combina un local comercial con una vivienda y saldrá a subasta desde u$s224.000.

Cuenta con 151 metros cuadrados de terreno y 639 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en distintos niveles. Su configuración permite reunir una actividad comercial y un departamento dentro de la misma propiedad.

En Rosario se ofrecerá un edificio ubicado en Santa Fe 1274/1280, entre Mitre y Entre Ríos, en pleno microcentro. La construcción ocupa un terreno de 318 metros cuadrados y posee 797 metros cuadrados cubiertos desarrollados en cuatro niveles. Su base es de u$s513.000, la más alta de las cuatro propuestas.

El edificio funcionó anteriormente como sucursal bancaria. Conserva áreas de atención al público, oficinas, salas de reuniones, depósitos, cocina, baños y espacios técnicos, por lo que está orientado principalmente a inversores o empresas que busquen una propiedad de uso comercial.

La cuarta alternativa se encuentra en la avenida Sarmiento 45, entre Remedios de Escalada y Reconquista, en Machagai, Chaco. Se trata de tres parcelas linderas que, en conjunto, suman aproximadamente 13.376 metros cuadrados de terreno y 5.000 metros cuadrados cubiertos.

El inmueble de Miramar combina un local y una vivienda; se subasta desde u$s224.000 (Gentileza Narvaezbid)

El predio incluye galpones y superficies destinadas a actividades industriales y comerciales. La base para comenzar a ofertar será de u$s478.000.

Para participar por cualquiera de estas tres propiedades será necesario realizar un depósito en garantía equivalente al 3% del precio base del inmueble elegido. La comisión de Narvaezbid también será del 3% más IVA, pero se calculará sobre el valor finalmente obtenido en la subasta.

El comprador deberá afrontar, además, la totalidad de los gastos de escrituración. Viña confirmó que las cuatro propiedades poseen escritura y títulos, están aptas para escriturar y se encuentran en condiciones de ser transferidas.

Cómo participar de las subastas online

Una vez adjudicada la propiedad, el ganador tendrá 60 días desde la finalización de la subasta para pagar el saldo. Las condiciones particulares de cada operación, incluidos los gastos aplicables, pueden consultarse antes de solicitar la habilitación para ofertar.

Desde Narvaezbid sostienen que los inmuebles adquiridos mediante este mecanismo suelen cerrar en valores inferiores a los que alcanzarían mediante una venta convencional. "En el mercado tradicional, los inmuebles valen entre un 30% y un 50% más que el valor al que termina la propiedad una vez finalizada la subasta", aseguró Viña.

La dinámica contempla una extensión automática para evitar que una oferta realizada sobre el cierre defina la operación sin posibilidad de respuesta. A partir del horario previsto, cada nueva postura agregará tres minutos al reloj. El proceso continuará de esa manera hasta que transcurra ese lapso sin nuevas ofertas y la última presentada quede como ganadora.