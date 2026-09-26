Una startup cordobesa impulsa una solución digital con inteligencia artificial que facilita procesos y amplía el acceso al mercado inmobiliario

Con inversión inicial mínima, ya está valorada en $140k+ y crece rápidamente. Su objetivo es desarrollar IA más autónoma.

AgonProp usa IA para nivelar el sector inmobiliario, dominado por marcas tradicionales. Su ecosistema combina automatización, agentes de IA y un modelo freemium.

En un sector fuertemente dominado por marcas tradicionales con décadas de trayectoria, las inmobiliarias emergentes enfrentan una barrera técnica y económica para posicionarse. Con la idea de nivelar el terreno mediante el uso de tecnología avanzada, en julio de 2026 se lanzó en Córdoba AgonProp, un ecosistema que combina automatización, agentes de Inteligencia Artificial y un modelo de negocios "freemium" para los profesionales del rubro.

Detrás del proyecto se encuentra Julián Bagilet, arquitecto de software cordobés con más de 19 años de experiencia y líder de desarrollos tecnológicos a nivel internacional, junto a su socia y pareja Marina Galaraza, corredora inmobiliaria.

Origen de la startup de tecnología inmobiliaria

El proyecto empezó a gestarse a finales de 2025 tras ocho meses de desarrollo interno. Las conversaciones sobre la brecha operativa del sector transcurrían en el hogar que comparten Bagilet y Galaraza. De ese intercambio cotidiano surgió una certeza: una inmobiliaria nueva necesita herramientas digitales de primer nivel desde el día uno, sin enfrentar suscripciones costosas ni complejas estructuras operativas.

Bagilet, quien previo a esta startup fundó Nuph.ai, una plataforma de prospección comercial basada en IA, recurrió a su experiencia en el desarrollo de más de 300 proyectos tecnológicos para clientes de 12 países, a la hora de desarrollar esta nueva herramienta para el sector inmobiliario, obligado cada vez más a reinventarse.

"No imaginamos el problema desde afuera; lo vivimos. AgonProp es la consecuencia de poner 19 años de experiencia en software, automatización e Inteligencia Artificial al servicio de una problemática que conocemos desde adentro", señala Bagilet.

La inversión inicial fue autofinanciada por un monto de apenas u$s500, destinados principalmente a infraestructura y servidores. Hoy en día, gracias a la arquitectura desarrollada y al feedback directo de las inmobiliarias, el proyecto está valuado en más de u$s140.000.

AgonProp desarrolló una herramienta abierta para el público general: un tasador online para particulares

Agentes de Inteligencia Artificial y WhatsApp para inmobiliarias

El sistema de AgonProp busca resolver dos cuellos de botella críticos: la gestión administrativa rutinaria (cargar propiedades, responder consultas, concertar visitas y hacer el seguimiento) y las barreras tecnológicas de los sistemas de gestión y búsqueda inmobiliaria tradicionales, en los que se deben completar numerosos campos, usar múltiples filtros y hacer varios clicks para llegar a la propiedad buscada.

"Con AgonProp buscamos que eso sea mucho más natural -explica Bagilet- En vez de tener que seleccionar diez filtros, podés escribir una frase explicando lo que buscás. Y esa misma idea la llevamos a WhatsApp. El agente de AgonProp puede recibir instrucciones por texto o incluso por audio y ejecutar distintas tareas.

La posibilidad de enviarle al agente de IA instrucciones por texto o audio a través de WhatsApp es el diferencial más importante de este sistema: "No se trata de un Chatbot, sino de un agente inteligente capaz de interpretar la solicitud y ejecutar acciones concretas de manera autónoma", destaca el emprendedor.

En definitiva, la plataforma ofrece varias prestaciones:

Gestión simplificada: Permite ingresar propiedades, organizar la agenda de contactos, agendar visitas y responder consultas sin tocar la plataforma web

Permite ingresar propiedades, organizar la agenda de contactos, agendar visitas y responder consultas sin tocar la plataforma web Procesamiento de audio: El agente procesa instrucciones habladas para buscar unidades en el catálogo o gestionar bases de datos de clientes

El agente procesa instrucciones habladas para buscar unidades en el catálogo o gestionar bases de datos de clientes Importación sin costo de tiempo: Para evitar que las inmobiliarias migren datos manualmente, AgonProp importa de forma automatizada las carteras existentes desde los enlaces

Tasador online de propiedades: cómo funciona el algoritmo de IA

Si bien el núcleo operativo está enfocado en inmobiliarias y martilleros, AgonProp desarrolló una herramienta abierta para el público general: un tasador online para particulares (disponible en tasador.agonprop.com).

El agente de AgonProp puede recibir instrucciones por texto o incluso por audio y ejecutar distintas tareas.

Esta solución estima el valor de mercado de un inmueble a partir de un algoritmo avanzado, basándose en información de fotografías, planos, descripciones y ubicación geográfica. En especial evalúa:

Materiales y terminaciones: Análisis de aberturas, tipos de pisos y calidad constructiva

Análisis de aberturas, tipos de pisos y calidad constructiva Documentación y antigüedad: Estado dominial, conservación y años de la propiedad

Estado dominial, conservación y años de la propiedad Reconocimiento visual: Procesa planos y fotografías para ponderar la distribución de los ambientes

Procesa planos y fotografías para ponderar la distribución de los ambientes Reporte técnico: Emite de forma automática un informe detallado en formato PDF para que el usuario conozca el precio de referencia del mercado

En la actualidad, las inmobiliarias y corredores que adoptan el sistema lo hacen bajo la categoría de fundadores, accediendo al servicio de forma gratuita. La estrategia busca eliminar las barreras de entrada durante la etapa de adopción. A partir de diciembre, la firma lanzará sus planes comerciales, prometiendo tarifas un 35% por debajo de las alternativas del mercado, y descuentos permanentes para los clientes pioneros. Habrá abonos mensuales por servicios básicos y adicionales por prestaciones personalizadas, bajo un modelo "freemium".

A dos meses de su lanzamiento oficial, la plataforma registra un crecimiento sostenido: 35 inmobiliarias pequeñas y medianas ya están usando el sistema, que cuenta con un inventario de entre 1.300 y 1.500 propiedades cargadas. La tasa de incorporación es de 2 a 5 nuevas inmobiliarias por semana en distintas zonas de Argentina.

Para Bagilet, el valor final de un desarrollo no reside en la novedad de la IA, sino en su capacidad real de resolver problemas complejos dentro de una industria. Esa visión, asegura, no se adquiere únicamente a través del éxito, sino a partir de los propios errores.

"A lo largo de los años aprendí mucho de los proyectos que no funcionaron. Esos fracasos fueron parte central de mi formación: hoy, al elegir una arquitectura o tomar una decisión de producto, lo hago basándose en problemas que ya viví. La Inteligencia Artificial acelera los tiempos, pero no reemplaza la experiencia de haberte equivocado y saber corregir el rumbo.", destaca el emprendedor.

AgonProp hoy está valudada en más de 140.000 dólares

Con el desarrollo en marcha, el objetivo central de AgonProp es evolucionar sus agentes de IA hacia modelos cada vez más autónomos, capaces de asumir procesos operativos complejos y transformar la gestión de las inmobiliarias.