Mar del Plata lanzó los precios de alquileres para el verano: cuánto gastará una familia

Las tarifas sugeridas para la temporada estival registran una suba del 25%, ubicándose por debajo de la suba de precios anual acumulada

Los alquileres temporarios en Mar del Plata para la temporada de verano ya tienen valores de referencia. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad dio a conocer la grilla oficial con un incremento del 25% respecto a la temporada anterior, una cifra que quedó deliberadamente por debajo del índice inflacionario acumulado.

La decisión responde a una estrategia clara. El objetivo es mantener a Mar del Plata como una opción accesible y competitiva frente a destinos del exterior, principalmente Brasil y Uruguay, que compiten con precios agresivos y servicios de calidad.

Faltan menos de tres meses para el inicio de la temporada alta. La ciudad ya cuenta con cerca de 350.000 plazas turísticas disponibles y los martilleros advirtieron que la oferta de propiedades está lista para quien quiera consultar.

Desde el Colegio remarcaron que estos precios no son obligatorios. Actúan como una "guía de referencia" que terminará ajustándose según la dinámica de oferta y demanda en cada zona. Además, instaron a pactar las contrataciones en pesos y a evitar plataformas informales.

Cuánto sale alquilar en Mar del Plata este verano según tipo de propiedad

La grilla de valores sugeridos se estableció por semana de alquiler. Los precios varían según el tipo de inmueble y la cantidad de personas que pueden alojarse.

Para un monoambiente que aloja entre 2 y 3 personas, el valor base arranca en $375.000 por semana. Es la opción más accesible de la temporada y apunta a parejas o grupos pequeños.

Los departamentos de 2 ambientes, aptos para 3 o 4 personas, parten desde $588.000 la semana. Esta categoría es una de las más demandadas por familias tipo que buscan comodidad sin gastar demasiado.

Para quienes necesitan más espacio, como puede ser una familia, los departamentos de 3 ambientes que alojan entre 5 y 6 personas tienen un piso de $863.000 por semana. Aquí entran grupos más grandes o familias con varios hijos.

Las casas y chalets de 3 ambientes, también para 5 o 6 personas, representan la opción más costosa. El valor base se ubica en $1.176.000 por semana, casi un 40% más que un departamento del mismo tamaño.

Estas tarifas son apenas el punto de partida. Los precios finales sufren fluctuaciones importantes según factores clave.

Qué factores modifican los precios de alquileres en Mar del Plata

La ubicación es el primer elemento que mueve la aguja. Un departamento a dos cuadras de la playa no cotiza igual que uno a diez cuadras del mar, aunque tengan las mismas características.

El estado de conservación de la propiedad pesa fuerte. Un inmueble recién refaccionado o con amenities puede duplicar el valor de referencia base que sugiere el Colegio de Martilleros.

La cercanía al mar es, naturalmente, el factor más valorado. Los inmuebles con vista directa o a pocos metros de la playa alcanzan los valores más altos del mercado.

La calidad de la edificación también juega. Torres con servicios de hotelería, seguridad 24 horas, piscina climatizada y gimnasio están en otro rango de precios.

Las comodidades internas completan el panorama. Aire acondicionado, Wi-Fi de alta velocidad, cochera cubierta y equipamiento de cocina premium son variables que suman al precio final.

Por qué Mar del Plata eligió un aumento moderado en alquileres

Los martilleros explicaron que la decisión de aplicar una suba del 25% responde a un análisis táctico del mercado. Guillermo Rossi, titular del Colegio de Martilleros, reveló que inicialmente evaluaron un reajuste cercano al 35%.

La prudencia terminó primando. La desaceleración de la inflación durante los últimos meses y la necesidad de competir contra destinos del exterior fueron los dos factores que inclinaron la balanza hacia un aumento más moderado.

"Sabemos que los países vecinos salen a competir con muy buenos servicios y precios", admitió Rossi. Brasil, con sus playas del sur y el tipo de cambio favorable, y Uruguay, con Punta del Este como estrella, representan amenazas concretas.

Pero Mar del Plata tiene cartas para jugar. "La ciudad cuenta con la ventaja de la cercanía, la conectividad y la flexibilidad", destacó el titular de los martilleros. No hace falta pasaporte, el viaje es más corto y los costos de traslado son menores.

Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, ratificó que el parámetro del 25% también servirá como referencia para otros sectores. Hoteles y balnearios tomarán esta cifra como piso para fijar sus propias tarifas.

Juárez enfatizó que los valores sugeridos por el Colegio están "por debajo de la inflación". La decisión, dijo, responde a la necesidad de sostener la competitividad de Mar del Plata en un contexto regional complejo.

Cómo cambiaron los hábitos de consumo de los turistas en Mar del Plata

La temporada de verano ya no es lo que era hace una década. El modelo tradicional de alquilar por quincena o un mes completo cayó en desuso para buena parte de los turistas.

Hoy predominan las escapadas cortas. Estadías de entre 5 y 7 días se convirtieron en la norma, especialmente entre familias jóvenes y parejas que prefieren hacer múltiples viajes breves a lo largo del verano.

"Mar del Plata es una ciudad que atrae muchísimo", explicó Rossi. El corredor turístico que combina mar, sierra y lagunas es el primer lugar donde la gente mira para tomarse una semana de descanso.

Este cambio de hábito obliga a los propietarios a ser más flexibles. Ya no pueden esperar llenar toda la temporada con un solo inquilino. Ahora necesitan rotar más veces y adaptarse a reservas más fragmentadas.

La ciudad apuesta a captar a estos turistas que viajan varias veces. La estrategia de precios moderados busca que una familia pueda volver dos o tres veces en el verano sin fundir el presupuesto.

Qué riesgos hay al reservar alquileres y cómo evitarlos

Durante el anuncio, los martilleros pusieron énfasis especial en la seguridad de las transacciones. Verónica Berasueta, vicepresidenta del Colegio, advirtió sobre los peligros de operar mediante plataformas informales.

Las plataformas no registradas o que tributan en el exterior representan un riesgo concreto. Los martilleros insistieron en la importancia de efectuar las reservas a través de agentes matriculados e inmobiliarias habilitadas para evitar fraudes y garantizar respaldo legal durante toda la estadía.

Los casos de estafas en alquileres temporarios se multiplican cada temporada. Reservas que nunca existieron, propiedades que aparecen duplicadas en varias páginas, depósitos que se pierden sin explicación.

La recomendación es clara: trabajar solo con inmobiliarias que tengan matrícula vigente. Estos profesionales están obligados a cumplir con un marco legal que protege al turista.

Además, todos los contratos deben pactarse en moneda nacional. Las contrataciones en dólares o a través de plataformas extranjeras quedan fuera del alcance de la justicia argentina si algo sale mal.

Con cerca de 350.000 plazas turísticas disponibles, Mar del Plata apuesta fuerte a una temporada competitiva. Los alquileres temporarios arrancan este verano con precios moderados, flexibilidad en las estadías y una advertencia clara sobre dónde y cómo contratar para evitar problemas.