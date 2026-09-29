Una empresa ofrece una casa industrializada de 149 m² por u$s45.443 más IVA. Cuánto cuesta con impuestos, qué incluye y qué gastos quedan afuera

Construir una casa tradicional suele implicar meses de obra y una gran cantidad de gastos variados que se incorporan a medida que avanza el proyecto. Frente a ese esquema, la construcción industrializada concentra casi todo proceso en una fábrica y reduce al mínimo el trabajo necesario en el terreno.

En Entre Ríos, la empresa ReDes Constructora comercializa el modelo Asia, una vivienda de 149,25 m² totales, de los cuales 86,25 m² corresponden al espacio interior y otros 63 m² a una amplia galería.

La empresa informa un precio de u$s45.443 al contado más IVA, aunque el costo aumenta si se elige el esquema de pago 70/30 o se incorporan prestaciones adicionales.

Cómo funciona la casa que se fabrica antes de llegar al terreno

El principal cambio frente a una obra tradicional está en dónde se lleva a cabo la mayoría del trabajo. La empresa fabrica y prepara los distintos componentes en su planta de Concepción del Uruguay, para luego trasladarlos al terreno y realizar allí el montaje y las terminaciones previstas.

Según la información comercial de ReDes, el modelo puede instalarse en aproximadamente 10 días en el terreno, mientras que el proceso previo demanda alrededor de 45 días desde la firma del contrato hasta el comienzo de los trabajos en el lote. El plazo puede variar de acuerdo con las características del proyecto, la ubicación y las condiciones del terreno.

La vivienda cuenta con dos dormitorios, un baño completo, cocina integrada y living-comedor. El diseño se completa con una galería de 63 m² y un frente de 15 metros. La estructura utiliza principalmente Eucalipto de Saligna, mientras que las bases se realizan con Quebracho Colorado.

El sistema constructivo contempla pilotines de madera dura de hasta 50 centímetros de altura. También existe la posibilidad de realizar una platea de hormigón, pero ese trabajo queda a cargo del propietario. Las paredes incorporan una cámara de aire, barrera de vapor y poliestireno expandido de 5 centímetros, mientras que los cielorrasos suman aislación de 3 centímetros y el techo utiliza chapa trapezoidal CAL 25 con membrana aluminizada.

La propuesta también incluye baño completo con artefactos y grifería, bajo mesada, bacha y grifería para la cocina, además de las instalaciones de agua fría, caliente y desagües hasta el pie de la vivienda.

La instalación eléctrica tiene una particularidad: las paredes se entregan selladas y el propietario debe completar el cableado con un electricista. Desde la compañía mencionan que el mencionado electricista debe realizar la instalación aérea y a la vista, la cual es más segura, práctica en caso de reparaciones y ampliaciones.

Además, cumple con los requisitos de aseguradoras como Río Uruguay Seguros. No obstante, como opciòn extra, se pueden colocar caños corrugados en paredes y techos, con los puntos de conexión definidos por el propietario para la posterior instalación eléctrica.

Cuánto cuesta realmente el modelo Asia

El precio publicado permite distinguir dos valores. Para el pago al contado, ReDes informa u$s45.443, mientras que mediante el esquema 70/30 el valor publicado asciende a u$s49.988. En ambos casos, el catálogo aclara que los importes no incluyen IVA.

Con el IVA del 21%, el precio de contado pasa a unos u$s55.086, mientras que la alternativa 70/30 alcanza aproximadamente u$s60.486. La diferencia entre ambos esquemas es de unos u$s5.400 con IVA incluido, antes de sumar otros gastos vinculados con el terreno y el montaje.

El esquema 70/30 exige entregar el 70% al momento de firmar el contrato y el 30% restante cuando la construcción llega al terreno. La empresa también contempla cancelar el 100% al comienzo, modalidad que accede a bonificaciones adicionales.

En caso de pagar en pesos, ReDes establece que toma como referencia el valor intermedio del dólar blue del día del pago y también informa que acepta vehículos como parte de pago.

Cabe recordar que el traslado hasta el terreno se cotiza según la distancia entre la planta de Concepción del Uruguay y el lugar donde se realizará el montaje. Además, las conexiones de electricidad, gas y agua entre la casa y las redes o servicios disponibles en el lote quedan fuera del precio informado.

Qué se puede modificar y cuánto puede cambiar el presupuesto

El modelo Asia funciona como una propuesta estándar, pero admite modificaciones antes de comenzar la fabricación. El cliente puede solicitar cambios en las medidas, distribución, ambientes, aberturas y determinadas prestaciones.

Algunas de esas modificaciones tienen un costo adicional. Entre ellas aparecen la ampliación de superficie, cambios en las instalaciones, determinadas aberturas y otras prestaciones que no forman parte de la configuración original.

La empresa también contempla adicionales cuando la vivienda debe instalarse a una altura superior a la prevista para el modelo estándar. Las aberturas estándar son de aluminio con vidrios de 4 milímetros, mientras que existen alternativas superiores, como las carpinterías con DVH, que se cotizan aparte.

La madera recibe además cuatro manos de impregnante ignífugo e insecticida, aplicado sobre pisos y superficies exteriores e interiores según la terminación prevista. El modelo cuenta con una garantía de un año sobre los trabajos realizados por la empresa, incluida la estructura y las instalaciones contempladas en el contrato, junto con seguimiento posventa durante ese período.