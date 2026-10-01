El ingreso necesario cambia según el banco, el monto financiado y la primera cuota. Cuánto hay que ganar para pedir hasta u$s100.000

Comprar un departamento con un crédito hipotecario UVA requiere mirar dos números antes de iniciar el trámite. Por un lado, cuánto dinero presta el banco y, por otro lado, qué ingreso hay que demostrar para pagar la primera cuota.

En octubre de 2026, las entidades tienen condiciones diferentes y la distancia entre una propuesta y otra impacta en el sueldo necesario para solicitar este tipo de crédito.

Crédito hipotecario: qué ingresos exigen los bancos en octubre

No todos los bancos establecen un ingreso mínimo para solicitar un préstamo hipotecario, siempre que se cumpla con la relación cuota/ingreso. Entre los que establecen este criterio como necesario para avanzar, Credicoop solicita que se superen los $3.500.000, mientras que Supervielle pide más de $3.000.000.

En cuanto a Santander, el piso es de $2.240.000 para la adquisición de una vivienda permanente. En el caso de BBVA pide ingresos equivalentes o superiores a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo es de $383.800, el mínimo solicitado es de $1.535.200.

En el caso del ICBC el piso es de $1.400.000, mientras que el Banco del Sol y Patagonia cuenta con un piso muy bajo, ya que apenas solicita $1.000.000.

Cómo calcular si se puede pagar la cuota sin problemas

La referencia más utilizada es que la primera cuota no debe superar el 25% de los ingresos familiares, es decir, los ingresos deben ser iguales o superiores a 4 veces el monto a pagar por mes.

Por ejemplo, si la cuota inicial es de $500.000, entonces se necesitarán $2.000.000 de ingresos familiares para hacer frente a la cuota mensual sin arriesgar las finanzas familiares. En cambio, si la cuota inicial es de $700.000, el monto ascendería a $2.800.000.

Cuál es la cuota mensual por u$s30.000 prestados

Con u$s30.000 prestados, sumados a unos $15.000 aproximadamente de anticipo, lo que totalizan u$s45.000 es posible comprar una primera vivienda en algunas zonas de Buenos Aires.

En el caso del Banco Nación, la cuota inicial es de $293.280, mientras que en el Banco Ciudad asciende a $306.882 y $317.793 para el caso del BBVA. Si se opta por el ICBC, el desembolso mensual inicial es de $349.650.

Para los bancos Credicoop, Comafi, Santander,Supervielle, Galicia, Macro y Patagonia el monto es de $366.147. Sin embargo el monto adeudado en este tipo de préstamos la cuota se actualiza a través de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Por último, es importante tener en cuenta que el valor de las cuotas puede variar, al igual que las tasas ofrecidas, por lo que es ideal chequear de forma constante los simuladores que ofrecen los propios bancos para tener una aproximación certera.