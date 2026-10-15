Cuánto sale un departamento en Molina Home, el nuevo proyecto en la exfábrica Alpargatas

El precio, ubicado en Barracas, se transforma en Molina Home con viviendas de pozo desde u$s83.060 y un esquema propio de financiación a largo plazo

Se ofrecen planes de pago en dólares o pesos, con valores desde los u$s83.060 según la unidad elegida.

La obra, que inicia en 2027, integrará residencias, locales y oficinas con 7.000 m² de amenities.

La histórica ex fábrica de Alpargatas, en Barracas, comienza una nueva etapa con el lanzamiento del proyecto Molina Home, que sumará 227 departamentos de uno a cuatro ambientes distribuidos en 9 niveles. La propuesta forma parte de Palacio Molina, la transformación del antiguo predio industrial de más de 58.000 m², que combina la recuperación de construcciones existentes con nuevas obras y diferentes usos dentro del complejo.

El espacio incorporará lofts, viviendas, oficinas, locales comerciales y propuestas gastronómicas, con una inversión estimada en u$s100 millones. Del monto total, el 41% corresponderá al segmento residencial.

"Las edificaciones históricas existentes -el palacio de 1885 y la ampliación de 1910- fueron refaccionadas y parcialmente puestas en valor", precisa Fernando Barenboim, CEO de GES Desarrollos, empresa a cargo del emprendimiento. En paralelo, la construcción de Molina Home comenzará en enero de 2027, con un plazo de obra previsto de 30 meses.

Ubicado en la manzana delimitada por las avenidas Regimiento de Patricios, Lamadrid, Olavarría y Azara, el desarrollo ya inició su preventa y actualmente es sede de Casa FOA, cuya apertura oficial marcó el comienzo de esta nueva etapa del predio histórico.

Molina Home comenzará a construirse en enero de 2027 y tendrá un plazo de obra de 30 meses

Molina Home: cómo serán los amenities del nuevo proyecto de Barracas

Molina Home combinará viviendas nuevas con espacios destinados al uso cotidiano y recreativo. "Las unidades contarán con terminaciones de alto nivel y tecnología domótica integral", asevera Barenboim.

Entre los servicios exclusivos para sus residentes habrá sala de herramientas, salón gourmet, espacio de cowork y laundry.

En conjunto, Palacio Molina ofrecerá más de 7.000 m² de amenities, con un grand lobby de 512 m², piscinas cubierta y descubierta, un rooftop de 800 m² con salones y parrillas y un área verde central de 2.700 m².

El área verde tendrá una laguna central con espacio de nado semiolímpico, playa para niños, decks semiprivados, cabañas, circuito de running, juegos infantiles, fogonero para adolescentes, huerta propia y una estación de gimnasio exterior. También habrá espacios para mascotas.

Tendrá más de 7.000 m² de amenities, piscinas, rooftop y un área verde central de 2.700 m²

La oferta se completa con:

Full SPA: circuito de aguas, sauna, duchas escocesas, sector de descanso, sala de masajes y vestuarios.

circuito de aguas, sauna, duchas escocesas, sector de descanso, sala de masajes y vestuarios. Big SUM: 260 m².

260 m². Petite SUM: 78 m².

78 m². Bar-cafetería: en planta baja.

en planta baja. Gimnasio equipado: 470 m².

470 m². Depósito de paquetería.

Sistema de paneles solares.

Cuánto salen los departamentos y cómo se pueden financiar

En la etapa de lanzamiento, el precio promedio se ubica en u$s2.700 por m², aunque existen diferencias según las características de cada departamento. Las viviendas tienen superficies de entre 37 y 161 m² y parten de los siguientes montos:

1 ambiente: desde u$s83.060

desde u$s83.060 2 ambientes: desde u$s128.500

desde u$s128.500 3 ambientes: desde u$s195.800

desde u$s195.800 4 ambientes: desde u$s281.700

El precio de cada unidad se define a partir de distintos factores, entre ellos el piso, la orientación, la tipología y las dimensiones. Por eso, los valores de entrada funcionan como referencia para cada categoría y pueden variar según las características de la vivienda. A su vez, la desarrolladora prevé un esquema escalonado, con aumentos a medida que avance la obra hasta la entrega.

En cuanto al estacionamiento, el proyecto tendrá 280 cocheras, que se comercializan por separado a u$s30.000 cada una. Están distribuidas entre el subsuelo, la planta baja y el primer piso, y hasta el momento ya fueron vendidas 102 unidades.

Al margen, uno de los puntos centrales de la preventa es el esquema propio que ofrece la desarrolladora: "El plan contempla un anticipo del 30% en dólares y 96 cuotas fijas en dólares, con una tasa anual del 9,8%", confirma Barenboim.

Para una unidad tomada como referencia, el desembolso inicial es de u$s44.600, mientras que las 96 cuotas rondan los u$s1.570 mensuales. Además, existe una alternativa en pesos, que mantiene el 30% inicial en dólares y permite cancelar el 70% restante en 36 cuotas ajustadas por CAC.

El proyecto reúne 166 lofts y estudios, cinco oficinas y las 227 residencias de Molina Home

El antecedente de los Lofts del Palacio

Antes del lanzamiento de este sector, Palacio Molina ya había iniciado la comercialización de los Lofts del Palacio, ubicados en el edificio histórico de 1885 sobre la avenida Regimiento de Patricios. El conjunto reúne 45 unidades funcionales, de las cuales solo cuatro permanecen disponibles, según informó GES Desarrollos.

La propuesta busca preservar la identidad industrial del inmueble, cuya estructura original combina acero, madera y ladrillo. Los lofts tienen superficies de entre 61 y 135 m², con precios de lista desde alrededor de u$s260.000 y un valor promedio de u$s2.350 por m².

La construcción fue intervenida para funcionar como sede de Casa FOA, con trabajos de recuperación patrimonial, acondicionamiento de las carpinterías originales, puesta en valor de las fachadas y ejecución de nuevas instalaciones. Una vez finalizado el evento, continuará la obra integral del inmueble, cuya entrega está prevista para diciembre de 2028.

Los Lofts del Palacio forman parte de una iniciativa más amplia que reúne 166 lofts y estudios en el Distrito Molina, cinco oficinas de planta libre sobre la avenida Regimiento de Patricios y las 227 residencias de Molina Home. En total, Palacio Molina proyecta 430 unidades residenciales en sus distintos sectores.

Las unidades tendrán entre 37 y 161 m², con un valor promedio de u$s2.700 por m²

El complejo también contará con más de 3.000 m² de locales comerciales con apto gastronómico, distribuidos sobre la avenida Regimiento de Patricios y las calles Olavarría y Lamadrid.

Estos espacios tendrán apertura tanto hacia la calle como hacia el Grand Atrium, un área de más de 500 m² y 9 metros de altura que articula las diferentes partes del complejo. Allí habrá lucarnas perimetrales que permiten el ingreso de luz natural sobre los muros originales de ladrillo de la antigua fábrica.

En este sector se ubicará Molina Office, el bloque de oficinas con acceso independiente, que tendrá más de 2.900 m² de superficie vendible, distribuidos en cinco plantas libres. El edificio incorporará piso técnico y sistemas sustentables de generación de energía.