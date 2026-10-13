Un dos ambientes puede costar cerca de $800.000 entre alquiler y expensas en algunos barrios porteños, mientras que en otros supera el millón de pesos

Alquilar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires implica mirar más que el precio publicado. Las expensas tienen un impacto directo en el gasto mensual e impacta al comparar dos barrios.

En septiembre de 2026, según la plataforma MOB, un dos ambientes en Congreso tenía un alquiler mediano de $640.000 y expensas de $150.000, mientras que en Belgrano los valores llegaban a $830.000 y $210.000, respectivamente.

La diferencia no se limita a las zonas más caras. En Constitución, el alquiler mediano de un dos ambientes era de $650.000 y las expensas, de $140.000. En La Boca, con un alquiler de igual valor, las expensas alcanzaban los $240.000. De esta forma, pese a que el precio publicado del departamento era el mismo, el gasto mensual estimado difería en $100.000.

Cuánto cuesta un dos ambientes con expensas según el barrio

Los datos de Mob para septiembre de 2026 permiten comparar el alquiler mediano de un dos ambientes con las expensas informadas en distintos barrios porteños. Al sumar ambos conceptos, el gasto mensual estimado queda de la siguiente forma:

Almagro: $700.000 de alquiler + $160.000 de expensas. Total: $860.000

Balvanera: $650.000 + $160.000. Total: $810.000

Barracas: $750.000 + $180.000. Total: $930.000

Barrio Norte: $700.000 + $190.000. Total: $890.000

Belgrano: $830.000 + $210.000. Total: $1.040.000

Boedo: $700.000 + $160.000. Total: $860.000

Caballito: $760.000 + $180.000. Total: $940.000

Chacarita: $780.000 + $160.000. Total: $940.000

Coghlan: $800.000 + $220.000. Total: $1.020.000

Colegiales: $850.000 + $210.000. Total: $1.060.000

Congreso: $640.000 + $150.000. Total: $790.000

Constitución: $650.000 + $140.000. Total: $790.000

Flores: $700.000 + $160.000. Total: $860.000

Floresta: $680.000 + $130.000. Total: $810.000

La Boca: $650.000 + $240.000. Total: $890.000

La Paternal: $700.000 + $180.000. Total: $880.000

Liniers: $700.000 + $130.000. Total: $830.000

Mataderos: $750.000 + $120.000. Total: $870.000

Monserrat: $680.000 + $180.000. Total: $860.000

Monte Castro: $750.000 + $160.000. Total: $910.000

Núñez: $920.000 + $220.000. Total: $1.140.000

Once: $550.000 + $150.000. Total: $700.000

Palermo: $850.000 + $200.000. Total: $1.050.000

Parque Avellaneda: $780.000 + $130.000. Total: $910.000

Parque Centenario: $700.000 + $140.000. Total: $840.000

Parque Chacabuco: $770.000 + $150.000. Total: $920.000

Parque Chas: $850.000 + $180.000. Total: $1.030.000

Parque Patricios: $750.000 + $140.000. Total: $890.000

Recoleta: $750.000 + $190.000. Total: $940.000

Retiro: $750.000 + $210.000. Total: $960.000

Saavedra: $850.000 + $200.000. Total: $1.050.000

San Cristóbal: $700.000 + $180.000. Total: $880.000

San Nicolás: $650.000 + $180.000. Total: $830.000

San Telmo: $700.000 + $160.000. Total: $860.000

Vélez Sarsfield: $690.000 + $110.000. Total: $800.000

Villa Crespo: $800.000 + $170.000. Total: $970.000

Villa del Parque: $750.000 + $160.000. Total: $910.000

Villa Devoto: $800.000 + $150.000. Total: $950.000

Villa General Mitre: $680.000 + $110.000. Total: $790.000

Villa Lugano: $680.000 + $160.000. Total: $840.000

Villa Luro: $800.000 + $130.000. Total: $930.000

Villa Ortúzar: $850.000 + $200.000. Total: $1.050.000

Villa Pueyrredón: $750.000 + $150.000. Total: $900.000

Villa Santa Rita: $700.000 + $150.000. Total: $850.000

Villa Urquiza: $850.000 + $200.000. Total: $1.050.000

Entre los barrios incluidos, el gasto mensual estimado va de $700.000 en Once a $1.140.000 en Núñez. Las expensas también muestran diferencias importantes según la zona. Mientras que en Vélez Sarsfield y Villa General Mitre la mediana es de $110.000 mensuales, en La Boca asciende a $240.000, una brecha de $130.000 entre barrios.

Cuánto dinero necesitás para entrar a un alquiler

A la hora de alquilar un inmueble, es importante tener en cuenta el dinero necesario mudarse, el cual excede el costo del alquiler. Entre ellos se encuentran:

Mes de alquiler adelantado

Depósito en garantía

Seguro de caución (en el caso de usarlo como garante)

Es importante tener en cuenta que el monto total depende de las condiciones que se acuerden en el contrato, por lo que no hay una cifra única para todos los alquileres. Uno de los puntos centrales es el depósito en garantía.

Con los cambios introducidos por el DNU 70/2023, las partes pueden acordar libremente el monto, la moneda y las condiciones para devolverlo al finalizar el contrato. Por eso, antes de firmar conviene verificar cuánto se exige por este concepto y cómo se establece su devolución, aunque por lo general es un mes de alquiler.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires las inmobiliarias no pueden cobrarles comisión ni honorarios por intermediación a los inquilinos de viviendas, ni gastos de gestoría por los informes.

La comisión corresponde al propietario, dentro del límite previsto por la normativa local, a diferencia de otras zonas como la Provincia de Buenos Aires que se comparte. Antes de firmar, también conviene revisar qué gastos quedarán a cargo del inquilino, además del alquiler y las expensas.

El contrato debe detallar las obligaciones asumidas por cada parte y establecer cómo se actualizará el precio y con qué periodicidad. También es importante consultar qué conceptos incluye la liquidación de expensas y verificar las condiciones acordadas para evitar costos inesperados durante la vigencia del contrato.