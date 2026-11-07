El proyecto ofrece lotes desde u$s46.000 con descuento del 20% y proyecta una valorización de hasta el 60%. Ya lleva vendido el 50% de las unidades

Ofrece lotes desde u$s46.000 con gran potencial de valorización y sin expensas iniciales.

Nativo es un proyecto de 400 lotes con una propuesta ecuestre integral y amplias amenidades.

Pilar atraviesa un importante proceso de expansión que trasciende su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, ya que se trata de una zona consolidada con identidad propia, una oferta cada vez más amplia de servicios, colegios, centros comerciales, gastronomía y espacios recreativos que acompañan su desarrollo residencial.

Dentro de este proceso de crecimiento se destaca Pilar Norte, una zona donde están emergiendo proyectos que buscan diferenciarse de la oferta tradicional y que supieron leer los cambios en la demanda de los compradores.

"Ya no alcanza solamente con ofrecer un lote dentro de un barrio cerrado. Hoy se valora mucho más el entorno, la calidad de vida, los espacios verdes y la posibilidad de vivir en un lugar que tenga una identidad propia", destaca Maximiliano Oviedo, CEO de Nativo. "Creemos que ahí está una de las grandes oportunidades de Pilar: todavía existen zonas donde se puede ingresar a valores competitivos y acompañar el crecimiento inmobiliario de los próximos años".

Nativo es un proyecto en construcción, de 62 hectáreas y 400 lotes de aproximadamente 1.000 m²

La demanda inmobiliaria en barrios cerrados hoy muestra que, además de seguridad y espacios verdes, los compradores buscan desarrollos que ofrezcan una identidad propia, propuestas diferenciales e infraestructura adaptada a distintos estilos de vida.

Nativo, un proyecto de 62 hectáreas con propuesta ecuestre integral

Nativo es un proyecto en construcción, de 62 hectáreas y 400 lotes de aproximadamente 1.000 m², ubicado en el km 56 de la Panamericana Ramal Pilar.

Tendrá cancha de polo profesional, un centro ecuestre de 7.000 m², escuela hípica, pista de salto cubierta, caballerizas y senderos ecuestres.

Nativo está ubicado en el km 56 de la Panamericana Ramal Pilar.

A eso se suman espacios de co working, mini market, un hotel boutique, gastronomía, una laguna natural de 5,5 hectáreas, y más de 7.000 metros cuadrados de infraestructura deportiva.

Lotes desde u$s46.000 con descuento del 20% y valorización proyectada de hasta 60%

Uno de los puntos fuertes del proyecto es que tiene un gran potencial de valorización.

"En términos de valorización, proyectamos que los lotes podrían incrementar su valor alrededor de un 30% de acá a la entrega del barrio. Y, a medida que avance la construcción de las viviendas y el desarrollo se consolide, estimamos que esa valorización podría llegar al 60% respecto de los valores actuales", indicó Oviedo.

El corazón conceptual de Nativo es su área hípica, que incluirá una cancha de polo profesional y un centro ecuestre de 7.000 m².

La comercialización de Nativo se está realizando con un precio de lanzamiento que representa un descuento del 20%. Los lotes parten de los u$s46.000 y alcanzan los u$s160.000 en el sector de la isla, una de las áreas más exclusivas del desarrollo, que cuenta con solo 12 terrenos.

La fecha de entrega está prevista para fines de 2027 o principios de 2028.

"En cuanto a la comercialización, estamos llegando al 50% de los lotes vendidos, con 198 terrenos comercializados hasta el momento. Estimamos que aproximadamente el 67% de quienes compraron lo hicieron principalmente como inversión, mientras que el 33% restante tiene la intención de construir una vivienda para residencia", indican desde la desarrolladora.

Uno de los puntos fuertes del proyecto es que tiene un gran potencial de valorización.

Sin expensas hasta la entrega de posesión

Además, hay otro gran diferencial financiero y es que hasta que no se entrega la posesión, el comprador no paga expensas, lo que significa que durante la primera etapa no hay costo de mantenimiento.

Desde la desarrolladora señalaron que la elección de la zona responde a que Pilar Norte y General Rodríguez integran uno de los corredores ecuestres más importantes del país, con instituciones de referencia como Ellerstina y la Asociación Argentina de Polo, un entorno que ofrecía la oportunidad de desarrollar una propuesta residencial que integrara esa identidad con servicios y actividades complementarias.

La idea fue integrar la actividad ecuestre a la identidad del barrio, más allá de ofrecer una cancha de polo como diferencial. Además, tras dialogar con inmobiliarias y vecinos, detectaron una demanda insatisfecha de infraestructura para la práctica del salto.

En Nativo funcionará una escuela hípica con pista de salto cubierta —la primera en la región— y pistas al aire libre para doma, iniciación y vareo

"Por eso decidimos incorporar una pista de salto techada, que es uno de los grandes diferenciales de Nativo. Permite entrenar y montar durante todo el año, incluso los días de lluvia", destacó Oviedo.

Una de las particularidades de Nativo es que se está desarrollando de manera integral, sin dividir su ejecución en distintas etapas.

Área hípica con cancha de polo profesional y pista de salto cubierta

Los amenities y espacios comunes fueron pensados como propuestas que responden a diferentes intereses y estilos de vida. Sin embargo, el corazón conceptual de Nativo es su área hípica, que incluirá una cancha de polo profesional y un centro ecuestre de 7.000 m².

Nativo tendrá un área con una laguna natural de 5,5 hectáreas, un espacio pensado para deportes acuáticos y actividades recreativas

Allí funcionará una escuela hípica con pista de salto cubierta —la primera en la región— y pistas al aire libre para doma, iniciación y vareo. Las caballerizas contarán con boxes individuales con espacio cubierto y descubierto para el cuidado de los caballos; una cancha de fútbol en el área deportiva de 7.500 metros cuadrados; dos canchas de tenis; dos canchas de pádel y dos canchas de pickleball

Otro de los grandes protagonistas del proyecto es el área de la laguna, organizada alrededor de una laguna natural de 5,5 hectáreas, un espacio pensado para deportes acuáticos y actividades recreativas. En ese sector estará el hotel boutique y un arroyo natural que bordea parte del predio.