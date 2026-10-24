Créditos hipotecarios UVA bajaron las tasas, pero el alivio aún no llega a todos

La tasa promedio ofrecida por los bancos cayó del 8,7% al 7,7% entre julio y septiembre. Qué cambió con los fondos de ANSES y cuánto bajó el precio

Los bancos comenzaron a reducir las tasas de sus créditos hipotecarios UVA y la competencia entre entidades se intensificó durante agosto y septiembre. Según un relevamiento del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava), el promedio de las tasas anunciadas pasó del 8,7% a principios de julio al 7,7% el 22 de septiembre.

Sin embargo, la mejora de las ofertas todavía no se tradujo en una baja equivalente en el costo de los préstamos efectivamente otorgados. El movimiento coincidió con la puesta en marcha de un programa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para canalizar recursos hacia el financiamiento de viviendas.

Las dos primeras licitaciones, que se llevaron a cabo el 7 de septiembre y el 6 de octubre, sumaron $400.000 millones en depósitos bancarios ajustados por UVA. El mecanismo busca disminuir el costo de fondeo de las entidades y establece un límite de UVA más 7,5% anual para los créditos otorgados con esos fondos.

Qué bancos bajaron las tasas de los créditos hipotecarios UVA

De los 20 bancos analizados por Ofava, nueve redujeron sus tasas entre julio y septiembre, diez las mantuvieron y uno aplicó un aumento. La mayoría de los recortes fue de entre uno y dos puntos porcentuales, aunque en un caso la tasa pasó del 15% al 7,5%.

El 7,5% se consolidó como una referencia en el mercado. Siete de las nueve entidades que redujeron sus tasas las llevaron a ese nivel y, al cierre del relevamiento, ocho de los 20 bancos ofrecían esa tasa. Las otras dos entidades que aplicaron rebajas fijaron sus intereses en el 6,5% y el 8,3%. En contraste, el único aumento registrado fue del 6% al 6,7%.

La reducción se concentró principalmente en la banca privada. De las 13 entidades de ese grupo, ocho bajaron sus tasas y el promedio descendió del 9,5% al 8%. Además, el interés máximo pasó del 15% al 12%, mientras que el mínimo se mantuvo en el 6,9%.

En la banca pública, en cambio, hubo menos cambios. De las siete entidades nacionales, provinciales y municipales relevadas, una redujo su tasa y otra la aumentó. Las cinco restantes no modificaron sus condiciones. Como resultado, el promedio pasó del 7,4% al 7,2%, con tasas que oscilaron entre el 3,5% y el 10%.

La diferencia entre los promedios de ambos grupos se redujo de 2,1 puntos porcentuales en julio a 0,9 puntos en septiembre. Aunque la banca pública conservó una tasa media más baja, algunas entidades privadas también ofrecieron intereses inferiores al 7%.

No obstante, es importante tener en cuenta que para comparar las diferentes alternativas no solo alcanza con mirar la tasa. También se debe tener en cuenta los ingresos exigidos, el porcentaje del inmueble que se puede financiar, las condiciones para acceder a la oferta y el monto máximo que otorga la entidad.