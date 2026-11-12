De una antigua estancia a un proyecto de casas de campo en Cañuelas

Un desarrollo de 16 viviendas recupera la identidad de las antiguas estancias con arquitectura contemporánea y espacios verdes. Cuánto cuestan

Ofrece vida en contacto con la naturaleza, combinando confort actual y conexión con la ciudad.

Puesto Viejo Casas Polo, en Cañuelas, es un proyecto inmobiliario de 16 casas dentro de un club de polo.

Las estancias evolucionan de la producción agropecuaria tradicional a residencias con comodidades modernas.

Durante décadas, las grandes estancias bonaerenses representaron una forma de vida ligada a la producción agropecuaria, los caballos y las extensiones de campo. Sus galerías, arboledas y construcciones tradicionales formaban parte de un paisaje que también definía las costumbres de las familias que las habitaban.

Con el paso del tiempo, algunas de esas propiedades comenzaron a incorporar nuevas actividades, desde el turismo rural hasta los deportes ecuestres y los desarrollos residenciales. La transformación también abrió otra posibilidad: vivir en contacto con la naturaleza sin resignar las comodidades de una vivienda contemporánea.

En Cañuelas, un proyecto inmobiliario busca recuperar parte de esa identidad. Se trata de Puesto Viejo Casas de Polo, un desarrollo de 16 viviendas dentro de la Estancia y Club de Polo Puesto Viejo, sobre tierras que formaron parte de la histórica Estancia La Primavera.

De una tradicional cabaña ganadera a un club de polo

La historia del lugar se remonta a 1935, cuando en estas tierras de Cañuelas comenzó a funcionar una cabaña dedicada a la cría de ganado Aberdeen Angus. La cual alcanzó reconocimiento dentro de la actividad ganadera argentina y representó una etapa en la que las grandes propiedades rurales combinaban producción, arquitectura y vida familiar.

En 2003, Jeremy Baker y Liliana Forrester, una pareja anglo-argentina unida por su pasión por el polo y la vida de campo, adquirieron estas tierras con el sueño de crear un lugar donde compartir esa pasión.

Así nació Puesto Viejo, un proyecto que, con el paso de los años, fue creciendo y transformándose en un espacio que combina la tradición del campo argentino, la hospitalidad y el polo.

Además de su perfil turístico y deportivo, Puesto Viejo cuenta con un Club de Campo desarrollado sobre 180 hectáreas, con 100 lotes de amplias dimensiones para quienes quieren construir su casa en un entorno natural. De este modo, las 16 Casas de Polo se suman así a una propuesta residencial ya consolidada, ampliando las alternativas para vivir y disfrutar de Puesto Viejo.

El nombre Puesto Viejo rinde homenaje a una antigua construcción de la estancia, donde vivía el encargado de cuidar y supervisar las tierras. Un vínculo con el pasado que aún hoy forma parte de la identidad del lugar.

Sobre esa evolución se apoya ahora una nueva iniciativa residencial, que busca integrar las viviendas a un entorno donde los caballos, las canchas de polo y los espacios verdes forman parte del paisaje cotidiano.

Cómo son las casas de campo que se construyen en Cañuelas

El proyecto es desarrollado por GRÜNN y contempla la construcción de 16 unidades distribuidas en cuatro etapas. La propuesta arquitectónica apunta a recuperar elementos característicos de las casas de campo y de polo, con una distribución que prioriza la conexión entre los ambientes interiores y exteriores.

Cada vivienda tendrá 113 metros cuadrados cubiertos y otros 69 metros cuadrados semicubiertos. Estarán distribuidas en una sola planta y contarán con tres dormitorios, dos baños completos, toilette exterior, cocina integrada, lavadero y una galería con parrilla.

Además, las unidades incorporan piscina, fogonero y jardín. Entre los materiales y detalles constructivos se destacan la madera pinotea, los techos de machimbre y las aberturas amplias, pensadas para favorecer la entrada de luz natural y las visuales hacia el entorno.

Cada vivienda contará con 113 metros cuadrados cubiertos, 3 habitaciones, 2 baños y galería con asador.

La galería ocupa un lugar central en el diseño. Se trata de un espacio semicubierto que recupera una característica habitual de las antiguas construcciones rurales y que funciona como área de encuentro y expansión de los ambientes interiores.

La distribución en una sola planta también responde a una búsqueda de funcionalidad, con espacios pensados tanto para la vida familiar como para estadías de descanso.

Vivir en el campo más allá de los fines de semana

La posibilidad de establecerse fuera de los centros urbanos dejó de estar asociada exclusivamente a las vacaciones o las escapadas de fin de semana. Los cambios en las modalidades de trabajo y las preferencias habitacionales ampliaron el interés por propiedades que ofrecen mayor contacto con la naturaleza.

En ese escenario, los desarrollos residenciales en entornos rurales buscan combinar dos características que tradicionalmente parecían difíciles de reunir: tranquilidad y acceso a servicios y conexiones con las ciudades.

El desarrollo busca combinar arquitectura contemporánea, tradición ecuestre y vida rural.

Puesto Viejo se encuentra sobre la Ruta Provincial 6, en Cañuelas, con conexión hacia Ezeiza y el área metropolitana de Buenos Aires. Su ubicación permite acceder a un entorno rural sin quedar completamente desvinculado de los principales centros urbanos.

La actividad ecuestre es uno de los rasgos distintivos del establecimiento, aunque el proyecto residencial no está destinado exclusivamente a quienes practican polo. La propuesta también contempla a familias que buscan una segunda vivienda o una residencia permanente en un entorno de estas características.

Cuánto cuestan las casas de campo en Puesto Viejo

Puesto Viejo Casas de Polo contempla un total de 16 viviendas, distribuidas en cuatro etapas constructivas. La finalización de la primera está prevista para marzo de 2027.

Los valores de comercialización parten de los u$s200.000, aunque pueden variar según el avance de obra al momento de concretar la operación.

La ubicación de las viviendas permite acceder a un entorno rural sin quedar completamente desvinculado de los principales centros urbanos.

El esquema de compra contempla alternativas de financiación mediante un anticipo y cuotas, con la posibilidad de distribuir los pagos durante el proceso constructivo.

Con esta iniciativa, GRÜNN busca desarrollar una propuesta residencial que combina elementos de la arquitectura rural argentina con las prestaciones de una vivienda actual. El proyecto se suma así a las nuevas alternativas habitacionales que encuentran en los entornos naturales un diferencial para quienes buscan modificar su relación con los espacios urbanos.

La apuesta recupera una parte de la historia de las antiguas estancias bonaerenses, pero desde otra perspectiva: transformar el paisaje rural en un lugar donde también sea posible desarrollar la vida cotidiana.

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